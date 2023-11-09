«Тампа-Бэй» – «Чикаго». Никита Кучеров поднимет планку

10 ноября состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» – «Чикаго». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» можно с коэффициентом 1.42. Шансы «Блэкхоукс» оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй» – «Чикаго» 10 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Тампа-Бэй» – «Чикаго» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» – «Чикаго» (10.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном НХЛ. 10 ноября «Тампа Бэй Лайтнинг» будет играть с «Чикаго Блэкхоукс» на «Амали-Арене». Начало встречи запланировано на 3:00 мск. Веры в гостей очень мало. Смогут ли они совершить сенсацию и нанести поражение столь мощному сопернику?

«Молнии» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда выиграла 6 из 13 матчей текущего сезона, но каждый раз в основное время. Нет результативнее команды на Востоке, чем подопечные Джона Купера. Они забросили уже 50 шайб, но много пропускают – 45 голов.

Основную часть очков «Тампа-Бэй» набрала на домашнем льду. Всего за этот розыгрыш клуб выиграл четыре из шести встреч при своих трибунах. Он обыграл «Нэшвилл» (5:3), «Ванкувер» (4:3), «Каролину» (3:0) и «Сан-Хосе» (6:0). Уступили «Лайтнинг» после овертайма «Торонто» (3:4 ОТ) и «Сиэтлу» (3:4 ОТ). Отметим, что каждый раз «молнии» забрасывали не меньше трёх шайб.

В превосходной форме находится Никита Кучеров. Он лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ, имея в активе 22 очка по системе «гол+пас». Россиянин забил 10 голов, а также отдал 12 результативных передач.

В последней встрече с «Монреалем», которая закончилась победой «молний» со счётом 5:3, Кучеров набрал 750-е очко в своей карьере в НХЛ. Он стал четвёртым хоккеистом клуба, которому покорилась данная отметка. В итоге россиянина признали первой звездой матча.

Для «Чикаго» этот сезон складывается очень плохо. Клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. В его активе всего восемь очков. Отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. В 11 встречах «Блэкхоукс» побеждали четыре раза. У них не так плохи дела с обороной, если сравнивать с остальными аутсайдерами – пропущено 38 голов.

«Ястребы» выиграли всего лишь 3 из 10 последних встреч. Причём победа в матче с «Вегасом» (4:3 ОТ) была одержана в овертайме. Также подопечные Люка Ричардсона победили «Торонто» (4:1) и «Флориду» (5:2). Проиграли «Блэкхоукс» «Бостону» (1:3 и 0:3), «Монреалю» (2:3), «Колорадо» (0:4), «Вегасу» (3:5), «Аризоне» (1:8) и «Нью-Джерси» (2:4).

«Ястребы» неплохо усилились в межсезонье, сделав упор на молодых хоккеистов. Один из таких уже зажигает в команде. Коннор Бедард за 11 матчей забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. 18-летний хоккеист недавно установил рекорд «Чикаго», став самым молодым игроком, который забивал в большинстве.

«Молнии» в отличной форме, особенно Никита Кучеров, который единолично возглавил гонку лучших бомбардиров. Молодой нападающий «Чикаго» Бедард, конечно, подаёт большие надежды, но ему ещё нужно набираться опыта и многому учиться. Однако своё слово он может сказать и в этой встрече. Поэтому рекомендуем поставить на победу «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй» – «Чикаго» 10 ноября 2023 года

Никита Кучеров недавно набрал 750-е очко в НХЛ, а также возглавил гонку лучших бомбардиров лиги. Его клуб великолепно выступает на домашнем льду, выиграв четыре из шести встреч, а потерпел поражения только в овертайме. «Чикаго» пока не может обрести стабильность, но есть прогресс. Особенно в игре Коннора Бедарда. Всё же дома «молнии» будут сильнее, однако наверняка пропустят не одну шайбу. Поэтому поставим на победу «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.