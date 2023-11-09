«Витязь» — «Северсталь». Козырев ведёт к прогрессу, а Рябыкин — к регрессу

10 ноября состоится матч КХЛ «Витязь» – «Северсталь». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу череповчан можно с коэффициентом 2.15. Шансы «богатырей» оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Витязь» — «Северсталь» 10 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Витязь» – «Северсталь» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.47. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 3.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» (10.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ набирает обороты, и уже проясняется ситуация с лидерами и аутсайдерами. 10 ноября «Витязь» на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» будет принимать «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Богатыри» находятся в очень плохом состоянии. Они располагаются на дне турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе всего 18 очков. Команду отделяет от зоны плей-офф восемь очков. Времени ещё полно, и не всё потеряно. Вот только как решать проблемы с обороной. Подмосковный клуб пропустил уже 100 шайб за 28 встреч.

После очень плохих результатов руководство приняло решение сменить тренера. «Витязь» в начале октября возглавил Дмитрий Рябыкин. У наставника уже был неудачный опыт. Свою работу с «богатырями» он начал плохо – с четырёх поражений. В одном из матчей разгромно уступили «Салавату Юлаеву» — 1:8.

Правда, затем последовал неплохой отрезок, во время которого «Витязь» обыграл «Авангард» (5:2), «Локомотив» (2:1) и «Адмирал» (4:3 Б), а проиграл московскому «Динамо». В этот момент показалось, что проблемы решены и Рябыкин справляется с новой работой. Как же все ошибались, потому что «богатыри» потерпели уже пять поражений подряд.

Они уступили «Амуру» (2:4), «Сибири» (2:3 Б), СКА (2:3 Б), московскому «Динамо» (1:3) и «Торпедо» (1:4). Какие-то позитивные моменты выделить из этих результатов сложно. «Витязь» зацепился за ничью в игре с СКА и «Сибирью», но в этом нет ничего особенного, учитывая нынешнее состояние этих команд.

«Северсталь» успешно пережила уход Разина в «Металлург». Новый главный тренер – Андрей Козырев – пришёлся по душе клубу и быстро достиг прогресса. «Рыси» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков. Отставание от лидера составляет 12 очков.

Больше «сталеваров» на Западе забивает только «Спартак». После 26 матчей текущего сезона «Северсталь» забросила 88 шайб, а пропустила — 75. В защите есть огромная брешь, которой так часто пользуются соперники. В последнее время «сталевары» стали играть ещё лучше. Видимо, Козыреву удалось наладить командное взаимодействие и поработать над обороной.

«Рыси» выиграли пять последних встреч. Они победили «Автомобилист» (4:2), минское «Динамо» (2:1), «Ладу» (4:1), «Куньлунь» (3:1 и 4:3 Б). Также стоит добавить, что четыре из этих побед были одержаны на выезде. Интересно, что до победной серии «Северсталь» проиграла четыре матча кряду.

Андрей Козырев получает первый по-настоящему ценный и профессиональный тренерский опыт. До этого он работал ассистентом у Игоря Ларионова в «Торпедо». Он настолько быстро спрогрессировал и улучшил игру команды, что поднялся в топ-5 в рейтинге лучших тренеров КХЛ. Наставник «Куньлуня» после двух встреч с «Северсталью» отметил, что это «копия Нижнего Новгорода». Может быть, и так, у Козырева был отличный учитель.

Мы рекомендуем поставить на победу «сталеваров» в основное время за коэффициент 2.15. Если «Витязь» ещё мог чем-то удивить нестабильный на выезде «Авангард» или недооценивший его «Локомотив», то «Северсталь» поразить не сможет. «Рыси» всегда готовятся к матчам на все 100%, независимо от того, слабый или сильный будет соперник.

Прогноз и ставки на матч «Витязь» — «Северсталь» 10 ноября 2023 года

«Витязь» получил импульс после назначения на пост главного тренера Рябыкина, но быстро его утратил и проиграл пять последних встреч. У «Северстали» обратная статистика – пять побед подряд. Козырев многому научился у Игоря Ларионова и активно применяет его методики в команде. Он намного успешнее Дмитрия Рябыкина. Плюс в его составе больше опытных хоккеистов, предпочитающих играть в агрессивный хоккей. Поставим на победу «сталеваров» за 2.15.

Ставка: победа «Северстали» за 2.15.