«Гавр» — «Монако». Головин — фантастический игрок, а Кузяев осваивается

11 ноября состоится матч 12-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Гавр» — «Монако» 11 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гавр» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Франции «Гавр» — «Монако» (11.11.2023)

На 11 ноября запланированы две встречи 12-го тура чемпионата Франции. В самой поздней из них на арене «Стад Осеан» померяются силами местный «Гавр» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром.

В 11 встречах в Лиге 1 «Гавр» одержал три победы и пять раз сыграл вничью. Уступил он «Бресту» (1:2), «Лиллю» (0:2) и «Марселю» (0:3). Таким образом, команда расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. Отставание от идущего на шестой строчке «Бреста» составляет одно очко.

Учитывая, что ещё в прошлом сезоне тёмно-синие выступали в Лиге 2, результаты весьма неплохие. Не последнюю роль в успехах сыграл пришедший летом полузащитник Далер Кузяев. Он принял участие во всех 11 матчах и забил два мяча.

Далер с ходу стал основообразующим футболистом «Гавра». Его универсальность и умение развивать атаки очень помогли Луке Элснеру. Впрочем, россиянин ещё не до конца освоился в клубе. Он занят изучением языка, привыкает к ритму чемпионата Франции и сыгрывается с партнёрами.

До сих пор тёмно-синим удавалось обыгрывать только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы Лиги 1 команды — «Лорьян» (3:0), идущий на предпоследнем месте «Клермон» (2:1) и «Тулузу» (2:1). Причём в последнем случае победу подопечные Элснера вырвали в самой концовке. К 83-й минуте они проигрывали 0:1.

«Монако», в свою очередь, располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Ниццы» составляет всего два очка. В 11 встречах красно-белые уступили только «Ницце» (0:1) и «Лиллю» (0:2). Также они сыграли вничью с «Нантом» (3:3) и «Лорьяном» (2:2).

За этот период времени подопечные Ади Хюттера забили 25 мячей — больше только у «ПСЖ». Пять из них записал на свой счёт Александр Головин. Также он отметился двумя результативными передачами. Бывший полузащитник ЦСКА набрал потрясающую форму.

Головин стал главным героем матча последнего тура с «Брестом» (2:0). Он забил красивый гол, а также отдал голевой пас. Александр два раза подряд был признан лучшим игроком месяца в клубе, а недавно ещё и был номинирован на звание лучшего футболиста Лиги 1 в октябре.

Кроме того, Головин стал лидером по количеству попаданий в сборную тура. Это произошло уже четыре раза. Ади Хюттер стал чаще задействовать россиянина на позиции атакующего полузащитника. Футболист раскрылся по-новому.

Впрочем, ощутимый индивидуальный прогресс при Хюттере наблюдается практически у всех игроков «Монако». Особенно здорово прибавил экс-нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино. В 10 встречах он забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Плохо только, что монегаски многое позволяют соперникам у своих ворот. Несмотря на старания талантливого голкипера Филиппа Кёна, в 11 матчах в Лиге 1 красно-белые пропустили 14 мячей. С другой стороны, это вряд ли как-то повлияет на исход грядущей игры. Поставить на то, что «Монако» обыграет «Гавр» можно с коэффициентом 1.83.

Вероятно, волевая победа во встрече последнего тура с «Тулузой» придаст энергии и поможет тёмно-синим навязать борьбу монегаскам. Однако даже несмотря на то что встреча состоится в Гавре, красно-белые выглядят явными фаворитами. У них намного больше резервов и лучше результаты на дистанции.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Гавр» — «Монако» 11 ноября 2023 года

Для команды, которая в прошлом сезоне выступала в Лиге 2, «Гавр» смотрится прилично. Однако на данном этапе его пределом видятся победы во встречах с аутсайдерами и ничейные результаты в матчах с середняками. У «Монако» в этом сезоне есть реальные шансы на золото. На подъёме находится ряд ведущих игроков, в особенности Головин. Если Хюттеру удастся подрихтовать игру в защите, чемпионская гонка будет очень увлекательной.

Ставка: победа «Монако» за коэффициент 1.83.