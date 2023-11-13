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«Авангард» — «Северсталь», прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Авангард» — «Северсталь». Остановить Ткачёва, Буше и Спунера невозможно
Александр Лунякин
«Авангард» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ
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Первое звено омичей по очкам опережает даже тройку «Спартака». «Сталеварам» с их защитой не позавидуешь.

14 ноября состоится матч КХЛ «Авангард» – «Северсталь». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.85. Шансы череповчан оценили в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Северсталь» 14 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Северсталь» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.55. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь» (14.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. 14 ноября «Авангард» на «G-Drive Арене» будет принимать «Северсталь». Начало встречи запланировано на 16:30 мск. Встречи между этими командами всегда получаются интересными и напряжёнными.

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Омичи совершили солидный скачок и уже занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков. Отставание от лидирующей «Лады» составляет всего два очка, но у «ястребов» ещё есть две игры в запасе, в отличие от тольяттинцев. Всего в текущем сезоне клуб выиграл 18 из 29 встреч.

«Авангард» победил в шести последних матчах подряд. За это время подопечные Кравца обыграли «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ), минское «Динамо» (4:3 Б), ЦСКА (6:4) и «Куньлунь» (6:4). Невозможно сделать скидку омичам за уровень соперников, потому что он у них был очень высоким. Особенно выделяются выигранные встречи у петербуржцев, москвичей и нижегородцев.

В последней игре с «драконами» Буше оформил дубль и сравнялся по голам за команду с Яромиром Ягром. Оба хоккеиста забросили по 93 шайбы, но Риду потребовалось для этого 178 встреч, а чеху – 224. В отличной форме пребывает Спунер, уже набравший 36 очков по системе «гол+пас». Ткачёв занимает второе место среди лучших бомбардиров КХЛ. Он забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач.

Заставляет волноваться тот факт, что забивает практически только первая тройка «Авангарда». Во встречах с ЦСКА и «Куньлунем» первое звено забросило по пять шайб. К слову, в игре с армейцами Буше оформил хет-трик. Кравец отреагировал на вопрос об этом нормально. По словам тренера, другие будут тянуться за лидерами. Действительно, хорошо, когда есть на кого равняться.

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Стоит отметить тот факт, что тройка «Спартака» Морозов, Порядин и Голдобин уже не самая результативная в лиге. На троих красно-белые набрали 105 очков, а в этот момент вперёд вырвалось звено «Авангарда». Ткачёв, Спунер и Буше уже записали в актив вместе 110 очков по системе «гол+пас».

У «Северстали» дела идут не настолько хорошо. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков. «Сталевары» опережают «Сочи» на четыре очка. В любой момент они могут лишиться места в зоне плей-офф, если не улучшат свои результаты. Ровно такое же количество очков имеют СКА и ЦСКА.

Недавно «рыси» угодили в небольшой кризис, проиграв шесть из семи встреч, но затем выдали победную серию длиной в пять матчей. Правда, она сменилась двумя поражениями в последних играх. «Северсталь» обыграла за это время «Автомобилист» (4:2), минское «Динамо» (2:1), «Ладу» (4:1) и «Куньлунь» (3:1 и 4:3 Б).

Примечательно, что в минувших двух встречах проиграли «сталевары» слабым соперникам. Уступили они «Витязю» со счётом 3:5 и «Барысу» — 1:4. К слову, «богатыри» находятся на последней строчке таблицы Запада, а казахстанцы — на предпоследнем месте Востока. Во время этих игр команда допускала много ошибок и брака. Сумеют ли подопечные Козырева правильно настроиться на игру с «Авангардом»?

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В двух последних встречах оборона «Северстали» посыпалась. Девять пропущенных шайб за такой короткий отрезок, да ещё и в играх с аутсайдерами КХЛ. «Авангард» со своей набравшей ход атакой может устроить разгром соперника. Тем более выступает на домашней арене. Поставим на индивидуальный тотал «ястребов» больше 3.5 шайбы за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Северсталь» 14 ноября 2023 года

«Авангард» набрал сумасшедший ход. Команда выиграла шесть последних матчей, а Буше в двух минувших встречах забросил пять шайб. Первое звено омичей уже превзошло яркую тройку «Спартака» по набранным очкам – невероятно! «Северсталь» опять угодила в небольшой кризис, уступив в двух последних матчах аутсайдерам с общим счётом 4:9. Дома подопечные Кравца будут очень опасны и забьют минимум четыре гола.

Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 шайбы за 2.45.

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