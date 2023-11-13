«Авангард» — «Северсталь». Остановить Ткачёва, Буше и Спунера невозможно

Первое звено омичей по очкам опережает даже тройку «Спартака». «Сталеварам» с их защитой не позавидуешь.

14 ноября состоится матч КХЛ «Авангард» – «Северсталь». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.85. Шансы череповчан оценили в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Северсталь» 14 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Северсталь» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.55. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь» (14.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. 14 ноября «Авангард» на «G-Drive Арене» будет принимать «Северсталь». Начало встречи запланировано на 16:30 мск. Встречи между этими командами всегда получаются интересными и напряжёнными.

Омичи совершили солидный скачок и уже занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков. Отставание от лидирующей «Лады» составляет всего два очка, но у «ястребов» ещё есть две игры в запасе, в отличие от тольяттинцев. Всего в текущем сезоне клуб выиграл 18 из 29 встреч.

«Авангард» победил в шести последних матчах подряд. За это время подопечные Кравца обыграли «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ), минское «Динамо» (4:3 Б), ЦСКА (6:4) и «Куньлунь» (6:4). Невозможно сделать скидку омичам за уровень соперников, потому что он у них был очень высоким. Особенно выделяются выигранные встречи у петербуржцев, москвичей и нижегородцев.

В последней игре с «драконами» Буше оформил дубль и сравнялся по голам за команду с Яромиром Ягром. Оба хоккеиста забросили по 93 шайбы, но Риду потребовалось для этого 178 встреч, а чеху – 224. В отличной форме пребывает Спунер, уже набравший 36 очков по системе «гол+пас». Ткачёв занимает второе место среди лучших бомбардиров КХЛ. Он забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач.

Заставляет волноваться тот факт, что забивает практически только первая тройка «Авангарда». Во встречах с ЦСКА и «Куньлунем» первое звено забросило по пять шайб. К слову, в игре с армейцами Буше оформил хет-трик. Кравец отреагировал на вопрос об этом нормально. По словам тренера, другие будут тянуться за лидерами. Действительно, хорошо, когда есть на кого равняться.

Стоит отметить тот факт, что тройка «Спартака» Морозов, Порядин и Голдобин уже не самая результативная в лиге. На троих красно-белые набрали 105 очков, а в этот момент вперёд вырвалось звено «Авангарда». Ткачёв, Спунер и Буше уже записали в актив вместе 110 очков по системе «гол+пас».

У «Северстали» дела идут не настолько хорошо. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков. «Сталевары» опережают «Сочи» на четыре очка. В любой момент они могут лишиться места в зоне плей-офф, если не улучшат свои результаты. Ровно такое же количество очков имеют СКА и ЦСКА.

Недавно «рыси» угодили в небольшой кризис, проиграв шесть из семи встреч, но затем выдали победную серию длиной в пять матчей. Правда, она сменилась двумя поражениями в последних играх. «Северсталь» обыграла за это время «Автомобилист» (4:2), минское «Динамо» (2:1), «Ладу» (4:1) и «Куньлунь» (3:1 и 4:3 Б).

Примечательно, что в минувших двух встречах проиграли «сталевары» слабым соперникам. Уступили они «Витязю» со счётом 3:5 и «Барысу» — 1:4. К слову, «богатыри» находятся на последней строчке таблицы Запада, а казахстанцы — на предпоследнем месте Востока. Во время этих игр команда допускала много ошибок и брака. Сумеют ли подопечные Козырева правильно настроиться на игру с «Авангардом»?

В двух последних встречах оборона «Северстали» посыпалась. Девять пропущенных шайб за такой короткий отрезок, да ещё и в играх с аутсайдерами КХЛ. «Авангард» со своей набравшей ход атакой может устроить разгром соперника. Тем более выступает на домашней арене. Поставим на индивидуальный тотал «ястребов» больше 3.5 шайбы за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Северсталь» 14 ноября 2023 года

«Авангард» набрал сумасшедший ход. Команда выиграла шесть последних матчей, а Буше в двух минувших встречах забросил пять шайб. Первое звено омичей уже превзошло яркую тройку «Спартака» по набранным очкам – невероятно! «Северсталь» опять угодила в небольшой кризис, уступив в двух последних матчах аутсайдерам с общим счётом 4:9. Дома подопечные Кравца будут очень опасны и забьют минимум четыре гола.

Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 шайбы за 2.45.