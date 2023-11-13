«Ак Барс» — СКА. Билялетдинов два раза повторять не будет

14 ноября состоится матч КХЛ «Ак Барс» – СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы петербуржцев оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — СКА 14 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» – СКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.58. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.72. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА (14.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжается регулярный сезон КХЛ, и на 14 ноября запланировано большое количество матчей. В одном из них «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет принимать СКА. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Казанцы находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков. Отставание от лидирующей «Лады» составляет три очка. В верхней части идёт очень плотная борьба за первую строчку. Ситуация может кардинально измениться за пару матчей. Всего «барсы» выиграли 18 из 29 встреч текущего сезона.

Сильной стороной казанского клуба являются домашние матчи. Всего на своём льду «Ак Барс» победил в 11 из 14 встреч, причём семь раз в основное время. Болельщики ждут момента, когда подопечные Билялетдинова, как и в минувшем розыгрыше, возьмут себя в руки и начнут сносить всех на пути. Но пока этого не происходит.

«Ак Барс» выиграл всего три из восьми последних встреч. Он обыграл СКА (3:2) и «Барыс» (5:3 и 3:0). Уступили подопечные Билялетдинова «Ладе» (3:6 и 2:3), «Нефтехимику» (1:2), «Салавату Юлаеву» (1:3) и «Металлургу» всухую со счётом 0:3. Игра с «лисами» стала первой в этом сезоне, в которой казанцы не забили даже гола.

Билялетдинов прокомментировал этот результат. Главный тренер рассказал, что есть вопросы ко всем хоккеистам, особенно к нападающим. Он также добавил, что фактор серии выездов не должен мешать показателям. Тут наставник прав, ведь все находятся в равных условиях и, как бы ни было тяжело, необходимо играть на победу.

Подвёл команду и Свечников. Он попытался спровоцировать Никиту Гребёнкина во время одного из розыгрышей. Евгений в какой-то момент ударил соперника головой, и, пусть этот удар не был серьёзным, за провокацию и своё поведение хоккеист получил двойной малый штраф. «Магнитка» этим воспользовалась и забросила вторую шайбу, реализовав большинство.

СКА тоже выступает нестабильно в этом сезоне. Петербуржская команда занимает только шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы с Невы набрали 30 очков в 28 встречах, отставая от лидирующего «Динамо» на 14 очков. Всего клуб выиграл 15 из 28 матчей.

С каждым новым игровым днём результаты подопечных Ротенберга вызывают удивление. Как может играть так нестабильно один из постоянных лидеров КХЛ? Неужели во время межсезонья команда отпустила хоккеистов, которых нужно было держать в составе? И зачем нужно было расставаться с Мичковым, который был бы мотивирован приносить результат?

СКА выиграл 5 из 10 последних матчей. За это время он обыграл «Локомотив» (3:2), «Куньлунь» (6:3), «Витязь» (3:2 Б), «Трактор» (4:3 ОТ) и «Нефтехимик» (4:2). К слову, выделить из этого списка можно разве что встречу с железнодорожниками, поточу что все остальные соперники сильно уступают по уровню подготовки и составу петербуржцам. Потерпели поражение армейцы с Невы в матчах с «Нефтехимиком» (0:2), «Сочи» (4:5), «Ак Барсом» (2:3), «Авангардом» (3:5) и «Спартаком» (2:3).

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что причиной кризиса в СКА является неправильная предсезонная политика. Он отметил, что состав был обновлён на 80%, а за два дня построить новую команду невозможно. Он также добавил, что эти проблемы ещё не раз выльются во время плей-офф.

Нетрудно догадаться, что если в последнем матче у «Ак Барса» была серьёзная проблема с результативностью – первое поражение всухую в сезоне, то акцент будет сделан именно на нападении. В семи последних официальных очных матчах если даже казанцы проигрывали, то всё равно забрасывали минимум три шайбы. Поэтому мы рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал «барсов» больше 2.5 за 1.93.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — СКА 14 ноября 2023 года

Обе команды испытывают проблемы, а про СКА можно сказать, что он даже находится в кризисе. Естественно, понадобится ещё много времени, чтобы отладить игру хоккеистов петербургского клуба до совершенства. «Ак Барс» вообще проиграл последнюю встречу всухую – впервые в сезоне не забив даже гола. Билялетдинов наверняка провёл беседу со своими подопечными, поэтому акцент будет сделан на атаку. А так как сама статистика очных встреч указывает на то, что казанцы забивали минимум три гола в последних семи матчах со СКА, то и не станем отходить от этой традиции.

Ставка: индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 шайбы за 1.93.