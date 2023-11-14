Новак Джокович — Янник Синнер. У серба заканчивается мотивация

14 ноября состоится матч Итогового чемпионата АТР Новак Джокович – Янник Синнер. Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение сербу: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.52. Шансы итальянца оценили в 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович – Янник Синнер 14 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Новак Джокович – Янник Синнер не получится упорным: тотал больше 13.5 гейма идёт за 2.45, а тотал меньше 13.5 гейма — за 1.50. Поставить на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, можно за 2.25. Ставки на тотал больше 0.5 тай-брейка принимают за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Итогового чемпионата АТР Новак Джокович – Янник Синнер (14.11.2023)

В Турине стартовал Итоговый чемпионат АТР. Участники поделились на две группы: Красную и Зелёную. 14 ноября в одном из матчей турнира Новак Джокович будет играть с Янником Синнером на стадионе «Пала Альпитур». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Этот сезон для серба выдался великолепным. За год он выиграл шесть турниров, причём три из них «Большого шлема». Сначала Джокович победил в Australian Open, обыграв в финале Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6, 7:6. Затем серб выиграл «Ролан Гаррос». В заключительной встрече турнира в Париже он победил Каспера Рууда – 7:6, 6:3, 7:5.

Третьим «Шлемом» в этом сезоне для Новака стал US Open. В финальном матче первая ракетка мира обыграл Даниила Медведева всухую по сетам – 6:3, 7:6, 6:3. Серб имел хорошие шансы выиграть календарный «Большой шлем», но перед поездкой в США он проиграл в финале Уимблдона Карлосу Алькарасу в упорной борьбе – 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6. Обидно, ведь Джокович был так близок к этому достижению.

В первом матче Итогового чемпионата АТР сербский теннисист выиграл у Хольгера Руне – 7:6, 6:7, 6:3. Этой победой Новак гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года. Также на это звание претендовал лишивший Джоковича победы на Уимблдоне Карлос Алькарас, но для этого ему необходимо было выигрывать текущий турнир, но задача у серба была более простой.

24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» уже вручили трофей. Для него он стал восьмым в карьере. Серб удерживает рекорд по этому достижению. Сам Новак назвал этот сезон одним из лучших, но не самым. Он также добавил, что ему приятно от того, что он не может назвать этот розыгрыш чем-то невероятным. Он напомнил, в другие годы, когда выигрывал три «Шлема», у него было больше побед в матчах.

Янник Синнер молод и полон энтузиазма. 22-летний теннисист в этом сезоне выиграл четыре турнира. Сначала он победил на хардовом покрытии в Монпелье, выиграв в финале у Максима Кресси – 7:6, 6:3. Затем он в заключительном матче в Торонто обыграл Алекса де Минора – 6:4, 6:1. В Пекине итальянец победил Даниила Медведева со счётом 7:6, 7:6 и выиграл свой третий трофей в этом году.

Повторил этот результат Янник на турнире АТР-500 в Вене, вновь победив первую ракетку России, но уже было сложнее – 6:7, 6:4, 3:6. Также он три раза доходил до финалов, в которых проигрывал. Стоит отметить, что все эти результаты Синнер добывал на покрытии хард. Видимо, это его стихия.

Для Янника Итоговый чемпионат АТР является домашним, ведь проходит в Италии. Теннисист высказался по этому поводу, что рассчитывает на поддержку болельщиков и любит играть под давлением ответственности. Так ли это, но первую встречу он выиграл у Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.

О предстоящей игре с Новаком спортсмен из Италии сказал, что это будет вызов, который покажет, на каком уровне находится Синнер. Он также отметил, что Джокович тоже любит играть на закрытом корте. Соперник итальянца Стефанос Циципас после поражения похвалил подачу Янника. По словам грека, тот её сильно улучшил и было сложно успевать за его скоростью.

Есть подозрения, что выигранный титул первой ракетки мира по итогам сезона поубавит мотивации у Джоковича на Итоговый чемпионат АТР. К тому же после церемонии вручения трофея трудно быстро настроиться на предстоящую игру. Синнер хорош на крытом корте, ему нравится хард, и это доказывают его результаты в этом году на твёрдом покрытии. Мы считаем, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.25.

Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Янник Синнер 14 ноября 2023 года

Сколько мотивации осталось у первой ракетки мира на Итоговый чемпионат АТР? Серб признался, что не считает этот год лучшим, несмотря на победу в трёх турнирах «Большого шлема». Янник Синнер постепенно прогрессирует, ему 22 года, и впереди будет много новых достижений. Пока же итальянец выступает на домашнем чемпионате, он прекрасно проводит матчи в этом сезоне на харде и будет готов удивить Новака. Поставим на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, за 2.25.

Ставка: оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.25.