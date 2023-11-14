«Вашингтон» — «Вегас». Овечкин тяжелее входит в сезон

15 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Вегас». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами гостей. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.03. Шансы «Кэпиталз» оценили в 2.97. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Вегас» 15 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Вегас» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.26. Если выиграют «Голден Найтс», сыграет коэффициент 1.65.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» (15.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 15 ноября «Вашингтон» сыграет с обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск. Александр Овечкин ответил критикам, оформив дубль в минувшем матче с «Айлендерс», который «столичные» выиграли со счётом 4:1.

«Вашингтон» стартовал в этом розыгрыше слабо, и ему предрекали провальный сезон. Но команда постепенно преображается. Она одержала шесть побед в последних восьми встречах, а уступила только «Айлендерс» (0:3) и «Флориде» (3:4 ОТ).

Подъёму «Кэпиталз» не помешало, что Овечкин был в поисках себя, а его верный друг Никлас Бекстрём приостановил карьеру из-за травмы. В сложное время на первый план вышли молодые хоккеисты, которые раскрылись при новом главном тренере Спенсере Карбери. Стоит выделить 22-летнего Алексея Протаса из Беларуси и его ровесника Коннора Макмайкла.

Взбодрился и Евгений Кузнецов. Россиянин заслужил порцию критики от наставника после поражения в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ), в которой в решающий момент он проиграл борьбу сопернику, что привело к пропущенной шайбе. В двух последующих матчах нападающий преобразился — дубль с «Нью-Джерси» (4:2) и результативная передача с «Айлендерс» (4:1).

Минувший матч с «островитянами», возможно, стал ключевым для капитана «Вашингтона» Овечкина. Он забросил две шайбы, причём одну из своего «офиса» — любимой «точки» на площадке рядом с левым кругом вбрасывания. Россиянин демонстрирует в текущем сезоне феноменальную психологическую устойчивость, выдерживая колоссальное давление прессы.

«Столичные» вполне могут претендовать на плей-офф, если главный тренер продолжит соблюдать баланс между опытными хоккеистами и талантливой молодёжью, которая добавляет «Вашингтону» скорости и агрессии в атаке. По крайней мере, после 13 матчей «Кэпиталз» находятся на седьмой строчке в таблице Восточной конференции с 16 очками в активе.

В свою очередь, «Вегас» разрушает стереотип, согласно которому обладатель Кубка Стэнли нестабильно проводит регулярку. 12 побед одержали «рыцари» в 15 встречах и занимают первое место в Западной конференции.

Тем не менее в последних пяти матчах у «Голден Найтс» только три победы. Они обыграли «Виннипег» (5:2), «Колорадо» (7:0) и «Сан-Хосе» (5:0), а уступили «Анахайму» (2:4) и «Лос-Анджелесу» (1:4). Пока не так заметны в составе «рыцарей» россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашёв — у каждого в активе по пять очков.

Главный тренер «столичных» нашёл оптимальную схему для команды, которая позволила сократить зависимость от индивидуальных действий Александра Овечкина. Россиянин стал более эффективно распределять силы.

У «Вегаса» появились проблемы в защите, что заставит его действовать более осторожно. Кроме того, только в 2 из 11 последних встреч с участием «Кэпиталз» забивалось больше семи голов. Вот и поставим, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.56.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Вегас» 15 ноября 2023 года

Усилия тренерского штаба «столичных» по поиску оптимальной схемы игры привели к шести победам в восьми последних матчах. Набрал форму Александр Овечкин, который способен создать проблемы сопернику. В то же время «Кэпиталз» мало пропускают, поскольку стараются действовать максимально надёжно в защите. Вот и поставим, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.56.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.56.