Латвия — Хорватия. Лука Модрич не теряет бдительность

18 ноября состоится матч 9-го тура группового этапа квалификации на ЧЕ-2024 Латвия – Хорватия. Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 1.12. Шансы латвийцев оценили в 28.0. Ставки на ничью принимаются за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Латвия — Хорватия 18 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Латвия – Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют латвийцы, сыграет коэффициент 2.10. Гол хорватов доступен с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.80.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Латвия — Хорватия (18.11.2023)

Осталось немного времени до завершения квалификации на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии. 18 ноября в матче 9-го тура группового этапа Латвия на стадионе «Сконто» будет принимать Хорватию. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Красно-бело-красные уже попрощались с шансами сыграть на Евро-2024. В таблице группы они заняли последнее место, имея в активе три очка. За семь матчей отбора латвийцы обыграли только Армению со счётом 0:2. Во всех остальных встречах они потерпели поражения. Уступили «11 волков» Уэльсу (0:1 и 0:2), Турции (2:3 и 0:4), армянам (1:2) и Хорватии (0:5).

Таким образом, за это время Латвия забила всего лишь пять мячей, а пропустила 17. Несмотря на большое количество неудач, Дайнис Казакевич остаётся главным тренером сборной.

Вся причина неудач в низком уровне развития футбола в стране. Среди игроков национальной команды нет никого, кто принимал бы участие в матчах за топовые клубы Европы. Лёгкой отдушиной в этом отборочном турнире будет оставаться победа во встрече с Арменией, ведь её удалось добыть латвийцам в меньшинстве.

Сборная Хорватии регулярно добивается отличных результатов на международных турнирах. Она давно зарекомендовала себя как одного из лидеров. На чемпионате мира в России «шашечные» выиграли серебряные медали, а в Катаре заняли третье место. Вот только не поддаётся пока что сборной чемпионат Европы. Быть может, в этот раз получится дойти до наград.

В 2020-м и 2016-м путь хорватов обрывался на стадии 1/8 финала. Пока они не гарантировали себе даже участие в ЧЕ-2024, ведь занимают третье место, имея 10 очков в активе. Ровно столько же у располагающегося на второй строчке Уэльса. Подопечные Златко Далича выиграли у Турции (2:0), Латвии (5:0) и Армении (1:0), а сыграли вничью с валлийцами (1:1).

Потерпели поражения «шашечные» в двух последних встречах – с турками (0:1) и Уэльсом (1:2). Не совсем понятно, с чем связан такой спад в игре сборной Хорватии, всегда считающейся одной из самых стабильных в Европе. Между тем «пламенные» вышли в финал Лиги наций, в котором уступили Испании после серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.). В полуфинале они победили Нидерланды (4:2 д.в.).

Вновь в заявку попали известные Андрей Крамарич, Бруно Петкович, 38-летний Лука Модрич, Матео Ковачич, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Доминик Ливакович и другие. В составе хорватов присутствует много возрастных футболистов, но также есть талантливая молодёжь, которая набирается от них опыта.

Лучшим бомбардиром Хорватии в квалификации является Андрей Крамарич, но за «Хоффенхайм» в этом сезоне он провёл восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Лука Модрич в Примере отметился лишь одним ассистом. Автор двух мячей в отборе Марио Пашалич за «Аталанту» забил пока только один гол в этом розыгрыше Серии А.

Исходя из этого, не стоит ждать, что «шашечные» начнут разрывать оборону соперников. У них очень слаженная и талантливая линия обороны, в которой подросло немало классных футболистов. Также остаётся крепкой вратарская позиция. Всего в квалификации на ЧЕ-2024 хорваты пропустили четыре мяча, а забили 10.

«Пламенные» обыгрывали Латвию во всех пяти очных встречах, а четыре последние победы одержали всухую. В первом матче отбора с красно-бело-красными Хорватия выиграла крупно со счётом 5:0. Ожидать такого же результата не стоит, ведь команда выступит на выезде. Но с преимуществом минимум в три мяча подопечные Златко Далича должны выигрывать. Поставить на победу Хорватии с форой (-2.5) можно за 2.15.

Прогноз и ставки на матч Латвия — Хорватия 18 ноября 2023 года

Латвия переживает худшие времена, одержав всего лишь одну победу за весь отборочный турнир на чемпионат Европы. Команда очень много пропускает – 17 голов в семи встречах. В последнем очном матче латвийцы крупно проиграли Хорватии – 0:5. В свою очередь, «шашечные» пребывают в хорошей форме, они уступили в двух минувших встречах, но от этого будут ещё более мотивированными на победу. Чтобы выйти на Евро-2024, необходимо побеждать в двух оставшихся матчах, поэтому Златко Далич вызвал сильнейший состав. Предлагаем поставить на победу Хорватии с форой (-2.5) за 2.15.

Ставка: победа Хорватии с форой (-2.5) за 2.15.