Янник Синнер — Новак Джокович. Дорогу молодым!

Итальянец на домашнем турнире показывает впечатляющую игру. Серб уже сыт победами в этом сезоне и не так мотивирован.

19 ноября состоится финальный матч Итогового чемпионата АТР Янник Синнер – Новак Джокович. Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение сербу: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55. Шансы итальянца оценили в 2.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Новак Джокович 19 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Янник Синнер – Новак Джокович получится упорным: тотал больше 22.5 гейма идёт за 1.60, а тотал меньше 22.5 гейма — за 2.20. Поставить на то, что оба игрока выиграют хотя бы один сет, можно за 2.20. Ставки на тотал больше 0.5 тай-брейка принимают за 1.65 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Итогового чемпионата АТР Янник Синнер — Новак Джокович (19.11.2023)

19 ноября состоится финальный матч Итогового чемпионата АТР. На стадионе «Пала Альпитур» в Турине Янник Синнер сыграет с Новаком Джоковичем. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Итальянский теннисист показывает отличные результаты в этом сезоне и желает завершить его с пятью титулами. Пока у него их четыре, причём все были добыты на харде. 22-летний спортсмен начал с победы на АТР-250 в Монпелье, обыграв в финале Максима Кресси – 7:6, 6:3. Соперник попался простой, и особых проблем не возникло.

Затем в Торонто Янник выиграл финальный матч у Алекса де Минора – 6:4, 6:1. Ещё больше удивил Синнер на турнире АТР-500 в Пекине, одержав победу во встрече с Даниилом Медведевым в финале со счётом 7:6, 7:6. Он приложил максимум усилий и проявил характер, ни в чём не уступая одному из постоянных лидеров.

Однако итальянец решил повторить этот успех вновь и в Вене в заключительном матче обыграл Даниила – 7:6, 4:6, 6:3. Это указывает на высокий уровень мастерства подающего большие надежды теннисиста, а ещё говорит о его стабильности. Неужели если он недавно обыграл Джоковича, то сделает это снова? Всего 22-летний спортсмен в этом сезоне проиграл два из шести финалов – статистика довольно хорошая.

Итоговый чемпионат АТР начался для Янника прекрасно. Сначала он выиграл все матчи в Зелёной группе. Итальянец одержал победы во встречах со Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4), Новаком Джоковичем (7:5, 6:7, 7:6) и Хольгером Руне (6:2, 5:7, 6:4). Затем в полуфинале он уверенно выиграл у Даниила Медведева, который уже становится для него удобным соперником – 6:3, 6:7, 6:1.

Янник стал первым теннисистом моложе 23 лет, который дошёл до финала Итогового чемпионата АТР без поражений. Таким образом, он повторил достижение Роджера Федерера 20-летней давности. Для Синнера турнир домашний, поэтому огромная поддержка с трибун на его стороне. Об этом рассказал и сам 22-летний теннисист после победы в игре с Медведевым. Она придаёт ему много сил.

Для Джоковича этот сезон стал выдающимся, и он уже был признан первой ракеткой мира по его итогам. Для этого Новаку было достаточно обыграть в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата АТР Хольгера Руне. Однако сам серб не признал этот год отличным, отметив, что бывало в его карьере и лучше.

Новак победил в этом сезоне уже в шести турнирах и планирует добавить в эту коллекцию седьмой. Он выиграл три «Больших шлема». Сначала сербский теннисист обыграл в финале Australian Open Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6, 7:6, а после этого выиграл «Ролан Гаррос». В заключительной встрече престижного турнира он победил Каспера Рууда – 7:6, 6:3, 7:5.

Если бы не поражение в финальном матче Уимблдона от Карлоса Алькараса (6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6), то Джокович мог взять календарный «Большой шлем», установив уникальное достижение в своей карьере. Но испанец спутал карты первому номеру рейтинга. Зато US Open Новак выиграл благодаря победе в игре с Даниилом Медведевым в финале – 6:3, 7:6, 6:3.

Также Джокович записал в актив победы в таких турнирах, как Мировая теннисная лига, Аделаида-1, «Мастерс» в Цинциннати и Париже. Итоговый чемпионат АТР серб начал с победы в игре с Хольгером Руне (7:6, 6:7, 6:3), затем встреча с Циципасом была отменена, а Яннику Синнеру он проиграл (5:7, 7:6, 6:7). В последнем матче группы серб победил Хуберта Хуркача (7:6, 4:6, 6:1).

В полуфинале Джокович смог взять реванш у Карлоса Алькараса за поражение на Уимблдоне, которое лишило спортсмена календарного «Большого шлема». Он выиграл у испанца, причём уверенно – 6:3, 6:2. По всей видимости, Новак уже насытился победами, а ещё расслабленности добавил трофей первой ракетки мира этого сезона.

Перед игрой с Синнером серб назвал итальянца фантастическим теннисистом и рассказал, что, вероятнее всего, это его лучший теннис в карьере. Он также вспомнил последний очный матч в группе, который получился боевым и упорным. От финала ожиданий у Джоковича ещё больше.

Мы считаем, что Новак насытился этим сезоном. Серб уже стал первой ракеткой мира этого года, а Синнер выступает дома при своих трибунах и показывает невероятные результаты на харде. На этом покрытии он чувствует себя уверенно. Тем более он уже обыгрывал на Итоговом чемпионате АТР Джоковича. Пожалуй, сделает это ещё раз. В «Фонбет» предлагают коэффициент 2.45 на победу Янника, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Прогноз и ставки на матч Янник Синнер — Новак Джокович 19 ноября 2023 года

Янник выступает на домашнем турнире, он чувствует поддержку болельщиков, которая гонит его вперёд. К тому же для Синнера этот сезон складывается весьма удачно на харде. Он выиграл четыре из шести финалов на этом покрытии. Вдобавок ко всему итальянец победил во всех встречах Итогового чемпионата АТР, в том числе и с Джоковичем, который уже признан первой ракеткой мира по итогам этого года. Сам Новак обыгрывал не настолько сильных соперников по ходу турнира, а одна игра вовсе была отменена. Мы считаем, что ставка на победу Синнера за 2.45 по линии «Фонбет» выглядит вполне подходящей. А за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Янника Синнера за 2.45.

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