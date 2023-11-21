«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз». Леброн Джеймс набирает форму

Звёздному форварду докучают травмы, но об уходе на пенсию речи не идёт. Чемпионат и поправка сына его подстёгивают.

22 ноября состоится матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лейкерс» в основное время можно с коэффициентом 1.33. Успех «Джаз» оценён экспертами в 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» 22 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» будет результативным: тотал больше 220.5 очка идёт за 1.62, а тотал меньше 220.5 очка — за 2.30. Заключить пари на то, что «Лейкерс» выиграют с форой (-7.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» (22.11.2023)

На 22 ноября запланировано пять матчей регулярного чемпионата НБА. В самом позднем из них на стадионе «Крипто.ком Арена» померяются силами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Начало игры — в 6:00 мск.

«Озёрные» располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 14 матчах они потерпели шесть поражений. В пяти из шести встреч «Лейкерс» уступили на выезде. На домашнем стадионе они проиграли набравшему сумасшедший ход «Сакраменто Кингз» (110:125).

К предстоящему матчу «Лос-Анджелес» подходит в хорошей форме. В последних шести встречах в регулярном чемпионате НБА он уступил только «Сакраменто Кингз». Обыграли подопечные Дарвина Хэма «Финикс» (122:119), дважды «Портленд» (116:110 и 107:95), «Мемфис» (134:107) и «Хьюстон» (105:104).

Наиболее интересен последний матч. Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 37 очков, сделал шесть подборов, а также отдал восемь результативных передач. Несмотря на возраст, 38-летний лёгкий форвард продолжает радовать яркими выступлениями и приносить пользу команде.

В этом сезоне Джеймс принял участие в 13 матчах. В среднем за игру он набирает 26,4 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 6,5 результативной передачи. Хорошую помощь Леброну оказывает Энтони Дэвис. Неудачно центровой выступил разве что во встрече с «Сакраменто». В послематчевом интервью он признал, что сыграл как проклятый.

В составе «Юты Джаз» нет таких звёздных баскетболистов, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Под руководством Куина Снайдера команда из Солт-Лейк-Сити была завсегдатаем плей-офф НБА. Однако в преддверии прошлого сезона 57-летний наставник покинул клуб. Его должность занял гораздо менее опытный Уилл Харди.

Поначалу у нового тренера всё получалось, но после яркого старта сезона произошёл стремительный спад, который длится до сих пор. В 13 матчах в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Джаз» одержали только четыре победы. Причём три из четырёх — на домашней арене.

На выезде «Юта» победила «Мемфис», но матч запомнился не столько итоговым результатом, сколько скандалом. Дело в том, что за общение с судьями был удалён ведущий игрок соперника Джарен Джексон-младший. Тренер «Гриззлиз» Тейлор Дженкинс после встречи обрушился с критикой на арбитров.

Дженкинс отметил, что баскетболист весь вечер был «в огне». Наставник подчеркнул: только его команда начала отыгрываться, как произошло удаление. Тейлор заявил, что судьи проявляют к «Мемфису» полное неуважение. По мнению тренера, это была одна из самых плохо организованных игр, которые он когда-либо видел.

При таком раскладе «Лос-Анджелес» выглядит явным фаворитом грядущего матча. Поставить на его победу с форой (-7.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Последняя очная встреча закончилась именно так. С тех пор для клуба из Солт-Лейк-Сити ничего не изменилось в лучшую сторону.

Интересно, что в недавнем интервью Леброн Джеймс пожаловался на плохое самочувствие. Он признался, что ослаблен несколькими травмами и пребывает не в лучшем тонусе. Однако в то же время четырёхкратный чемпион НБА отметил, что чемпионат его немного подстегнул. Звёздный форвард продолжает верить в то, что сможет сыграть за один клуб с сыном — Бронни.

Прогноз и ставка на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» 22 ноября 2023 года

У «Лейкерс» лучше состав и результаты. Дополнительное преимущество даёт им то, что встреча состоится в Лос-Анджелесе. В последней очной игре подопечные Дарвина Хэма уверенно победили «Джаз». Скорее всего, также будет и в этот раз. После ухода Куина Снайдера команда из Солт-Лейк-Сити превратилась в одного из главных аутсайдеров лиги.

Ставка: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с форой (-7.5) за 1.90.