«Салават Юлаев» — «Авангард». У Ткачёва, Буше и Спунера нет предела

Сколько ещё забьёт эта тройка, которая тащит «ястребов»? Думаем, много!

23 ноября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 2.55. Шансы омичей оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» 23 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Салават Юлаев» — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.45. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» (23.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон в КХЛ подошёл к экватору. 23 ноября «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» на «Уфа-Арене». Начало игры запланировано на 17:00 мск. Для клубов это будет уже 34-я встреча, а всего командам в этом розыгрыше предстоит провести 68 матчей.

Уфимцы проводят не самый лучший сезон. Они занимают лишь седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков. «Зелёные» выиграли 19 из 33 встреч, 18 побед были добыты в основное время – это впечатляет. В общем, подопечные Козлова только два раза в этом розыгрыше доводили дело до овертайма.

«Салават Юлаев» выиграл 6 из 10 последних матчей. За это время он обыграл «Амур» (4:1), «Ак Барс» (3:1 и 1:0), «Сибирь» (2:0), «Сочи» (3:1) и «Трактор» (4:3). Соперники были непростыми, но уфимцы показали характер и неплохой результат. Уступили они за это время «Нефтехимику» (3:4 и 2:3), «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (2:6).

После поражения в последней игре с нижнекамцами со счётом 2:3 высказался генеральный директор уфимского клуба. По словам Рината Баширова, команда сделала неправильные выводы из последнего проигранного очного матча. Главный же тренер мыслит позитивно. Виктор Козлов уверен, что встреча с «Нефтехимиком» была игрой ошибок, то и дело у «зелёных» появлялись моменты, которые они не могли реализовать. Наставник подчеркнул, что выводы будут сделаны во время подготовки к омичам.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет всего одно очко. Причём у «ястребов» ещё есть одна игра в запасе. Они решительно настроены опередить «лис». Им это вполне по силам.

Из 33 встреч текущего сезона омичи выиграли 22. За это время они забили 99 голов, но пропустили тоже немало – 88. Подопечные Кравца находятся в превосходной форме и не собираются сбавлять темп. Их победная серия длится 10 матчей. За это время «Авангард» одержал пять побед в основное время, обыграв «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), ЦСКА (6:4), «Куньлунь» (6:4) и «Нефтехимик» (4:1).

В овертайме омичи выиграли у «Сочи» (3:2 ОТ), минского «Динамо» (4:3 ОТ) и «Трактора» (2:1 ОТ). По буллитам побеждали «зубров» (4:3 Б) и «Адмирал» (2:1 Б). Во всех 10 последних матчах ворота защищал 22-летний вратарь Андрей Мишуров. Он стал основным голкипером и уверенно справляется со своей ролью.

Василия Демченко обменяли в «Адмирал» на Павла Хомченко. По словам генерального менеджера «Авангарда», вратарю потребовалась смена обстановки, потому что он потерял форму и его показатели пошли на спад. Как утверждает Антон Курьянов, такие решения помогают хоккеистам взбодриться.

«Ястребы» являются рекордсменами этого сезона КХЛ по количеству побед в овертайме. Их основным козырем является то, что в дополнительное время Кравец снимает голкипера и меняет его на полевого. Это очень хитрый ход, который поставил многих соперников в тупик, но сейчас команды уже привыкли к подобным сюрпризам.

Не секрет, что «Авангард» тащит первое звено, которое впечатляет результативностью. Ткачёв, Спунер и Буше входят в топ-5 лучших бомбардиров этого розыгрыша. На троих они набрали 125 очков, благодаря чему опередили восхитительную тройку «Спартака» Голдобин — Морозов — Порядин – у них 114 очков. В списке самых результативных хоккеистов Владимир Ткачёв отстаёт от лидирующего Николая Голдобина всего на два очка по системе «гол+пас».

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин согласился с тем, что первое звено тащит команду. По словам хоккеиста клуба, так оно и есть, но он отметил, что остальным линиям необходимо прибавлять, чтобы помогать лидерам. Радует, что среди «ястребов» нет никакой зависти, а только стремление равняться на лучших и содействовать им.

Омичи на очень хорошем ходу. Нет ощущения, что они сбавят темп, потому что главным отличием сегодняшнего «Авангарда» является тот факт, что он научился подстраиваться под любых соперников. С командами оборонительного характера была использована одна модель, а с атакующими – другая. Мы считаем, что «ястребы» выиграют, но с учётом ОТ и буллитов. Всё-таки уровень сопротивления и принципиальность встречи сыграют роль. Ставки на победу в матче гостей принимают за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» 23 ноября 2023 года

Уфимский клуб отличается нестабильностью, несмотря на то что прошла уже почти половина регулярного сезона. Команда продолжает держаться в зоне плей-офф. «Авангард» метит в лидеры Востока, и достаточно выиграть этот матч, чтобы опередить «Металлург». Первая тройка омичей незаметно вырвалась в лидеры по результативности, опередив яркое звено «Спартака». Ткачёв, Буше и Спунер тащат команду, и остановить их очень сложно. Плюс Кравец научился настраивать «ястребов» отдельно под каждого соперника. Мы считаем, что «Авангард» выиграет с учётом овертайма и буллитов.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.10.