«ПСЖ» — «Монако». Головин создаст проблемы Мбаппе

Россиянин был шикарен в последних двух очных встречах. Ждём очередной классный матч в его исполнении.

24 ноября состоится матч 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех монегасков оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются тоже за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» (24.11.2023)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. На 24 ноября запланирована встреча, которая откроет программу 13-го тура чемпионата Франции. На стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами «ПСЖ» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Парижане не лучшим образом начали сезон, но затем нашли свою игру и вернулись на привычное первое место в турнирной таблице Лиги 1. В последних пяти турах красно-синие победили «Ренн» (3:1), «Страсбург» (3:0), «Брест» (3:2), «Монпелье» (3:0) и «Реймс» (3:0).

Особый вклад в успехи внёс Килиан Мбаппе. В этих пяти встречах он отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Всего в этом сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал семь голевых передач.

Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции, а также установил рекорд по скорости достижения отметки в 300 забитых мячей за карьеру. Легендарный Тьерри Анри высоко оценил результативность Килиана. Он отметил, что некоторые люди даже на тренировках столько не забивают.

В матче последнего тура чемпионата Франции с «Реймсом» (3:0) Мбаппе оформил хет-трик. Несмотря на это, Луис Энрике выразил недовольство футболистом. Он отметил, что ожидает от Килиана большего. После того как форвард оформил хет-трик в ворота Гибралтара, Дидье Дешам подшутил над тренером «ПСЖ».

Впрочем, Энрике не трудно понять. Мбаппе в сборной и в составе парижан — это два абсолютно разных человека. Многое конечно зависит от разницы в схемах игры. Однако нельзя не отметить, что за национальную команду 24-летний форвард выступает с большей самоотдачей, чем за «ПСЖ».

Это дарит надежду на то, что «Монако» удастся зацепиться за очки в грядущем матче. Подопечные Ади Хюттера располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от парижан составляет три очка, а отрыв от идущего следом «Лилля» — четыре.

В последних шести турах красно-белые уступили только «Лиллю» (0:2). Также они сыграли вничью с «Гавром» (0:0). Победили монегаски «Марсель» (3:2), «Реймс» (3:1), «Метц» (2:1) и «Брест» (2:0). За этот отрезок времени они пропустили шесть мячей, а забили 10. Три из них записал на свой счёт Головин. Также он отметился одной результативной передачей.

Александр стал полноценным лидером «Монако» после назначения Хюттера. Он дважды подряд признавался лучшим игроком месяца в клубе — в сентябре и октябре. Также россиянин был номинирован на звание лучшего футболиста месяца в Лиге 1, но уступил в борьбе как раз Мбаппе.

Причины прогресса Головина кроются в стиле, которому отдаёт предпочтение Ади Хюттер. Австрийский специалист делает упор на атакующем футболе. Александр стал чаще получать мяч и играть ближе к воротам соперников. Не исключено, что он порадует результативностью в грядущей встрече.

Сделать ставку на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. 8 из 13 последних очных встреч закончились именно так. Другие приходятся на период, когда парижанами руководили Маурисио Почеттино и Кристоф Галтье. При них игра команды была нестабильной и временами невнятной.

Благодаря Луису Энрике красно-синие стали гораздо опаснее, но это не говорит о том, что монегасков можно списывать со счетов. В прошлом сезоне они сыграли вничью с парижанами — 1:1, а также одержали победу со счётом 3:1. В обеих встречах шикарно выступил Головин. В первой игре он отметился результативной передачей, а во второй забитым мячом.

За счёт качественной селекционной работы летом у красно-белых собрался отличный подбор игроков, особенно в атаке. Помимо Головина, способны сделать разницу Такуми Минамино, Виссам Бен-Йеддер, Магнес Аклиуше и Фоларин Балогун. В самом начале сезона они много забивали.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года

«ПСЖ» и «Монако» являются самыми результативными командами Лиги 1. На двоих они забили 54 мяча. Всё потому, что Луис Энрике и Ади Хютер отдают предпочтение атакующему футболу. Плюс лидеры нападения обеих команд пребывают в отличном тонусе и регулярно радуют результативностью. История очных встреч также свидетельствует в пользу большого количества голов.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.04.