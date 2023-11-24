«Вашингтон» — «Эдмонтон». Овечкин и Алексеев набрали ход

24 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.39. Шансы «Ойлерз» оценили в 2.51. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 24 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Эдмонтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом овертайма и буллитов принимают за 1.90. Если выиграют в матче «Ойлерз», то сыграет коэффициент 1.98.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» (24.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 24 ноября «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтоном» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 23:00 мск.

В минувшей встрече с «Баффало» заброшенная шайба Диланом Строумом за восемь секунд до конца овертайма принесла «Кэпиталз» пятую победу подряд (4:3 ОТ). Сколько ещё продлится эта серия?

«Вашингтон» стартовал в этом розыгрыше слабо, и ему предрекали провальный сезон. Но команда постепенно преображается. Она одержала пять побед подряд, обыграв «Нью-Джерси» (4:2), «Айлендерс» (4:1), «Вегас» (3:0), «Коламбус» (4:3) и «Баффало» (4:3 ОТ). Подопечные Спенсера Карбери записали в актив 22 очка и находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Подъёму «Кэпиталз» не помешало, что Овечкин долго набирал форму, а его постоянный партнёр по звену Никлас Бекстрём приостановил карьеру из-за травмы. В сложное время на первый план вышли молодые хоккеисты, которые раскрылись при Спенсере Карбери. Регулярно набирают очки 22-летний Алексей Протас из Беларуси и его ровесник Коннор Макмайкл.

Стоит отметить и защитника «Вашингтона» Александра Алексеева. 24-летний россиянин забил в матче с «Баффало» первый гол в своей карьере НХЛ. После завершения встречи главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери в раздевалке подарил хоккеисту заброшенную им шайбу.

В отсутствие заболевшего Евгения Кузнецова взял паузу и Александр Овечкин. В игре с «Сэйбрз» капитан «столичных» не отметился результативными действиями, но всё равно остаётся лучшим бомбардиром команды. На его счету 12 очков в этом розыгрыше. 38-летний форвард забросил пять шайб и сделал семь передач.

«Столичные» вполне могут сохранить место в зоне плей-офф до конца регулярки. Важно, чтобы главный тренер продолжил соблюдать баланс между опытными хоккеистами и талантливой молодёжью, которая добавляет «Вашингтону» скорость и агрессию в атаке.

В свою очередь, «Эдмонтон» находится на спаде и проиграл три последних встречи — «Тампа-Бэй» (4:6), «Флориде» (3:5) и «Каролине» (3:6). Претензии тренерского штаба к уровню игры в защите и голкиперам вполне обоснованы — 17 пропущенных шайб за три матча!

На выезде дела у «нефтяников» обстоят плохо — две победы в 10 встречах текущего сезона. Поэтому не вызывает удивления, что «Эдмонтон» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид признаёт системные проблемы в защите. Он рассказал в интервью, что все игроки стараются надёжно обороняться и проводят много силовых приёмов. Форвард уверен, что в скором времени проблема будет решена.

Пока лучший бомбардир минувшего сезона разбирается в тонкостях построения надёжной защиты, «столичные» нашли свою игру. Они действуют эффективно в позиционном нападении и сумеют использовать грубые ошибки «нефтяников» в обороне. Вот и поставим на то, что «Вашингтон» не проиграет, и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.47.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 24 ноября 2023 года

Усилия тренерского штаба «столичных» по поиску оптимальной схемы игры привели к пяти победам подряд. Освоились в статусе лидеров «Кэпиталз» молодые хоккеисты, а в трудный момент всегда готов прийти на помощь Александр Овечкин. «Эдмонтон» находится в кризисе и плохо проводит выездные встречи, а в трёх последних и вовсе пропустил 17 шайб. Вот и поставим на то, что «Вашингтон» не проиграет, и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.47.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.47.