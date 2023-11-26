«Трактор» — «Торпедо». Ларионову с трудом даются выезды

27 ноября состоится матч КХЛ «Трактор» — «Торпедо». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу челябинцев можно с коэффициентом 2.14. Шансы нижегородцев оценили в 2.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Торпедо» 27 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Трактор» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Ставки на победу челябинцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.72. Поставить на то, что выиграют матч нижегородцы, можно за коэффициент 2.12.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Торпедо» (27.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 27 ноября «Трактор» сыграет с «Торпедо» на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск. Подопечные Алексея Заварухина проиграли три последние встречи. Сумеют ли они завершить серию поражений в матче с нижегородцами?

Появление на посту главного тренера Алексея Заварухина сначала благотворно сказалось на игре «Трактора». Челябинцы изменили оборонительный стиль на атакующий, увеличили в скорости и активно прессингуют соперников по всей площадке.

«Белые медведи» постепенно исправили турнирное положение и на стыке октября и ноября отметились серией из шести побед. Заметно прибавил в игре Максим Шабанов, который с 27 очками является лучшим бомбардиром команды. Он забросил 14 шайб и сделал 13 результативных передач.

Вот только последние матчи говорят об ухудшении ситуации. Нестабильность не позволяет полностью раскрыть потенциал «Трактора». В последних пяти встречах он одержал только две победы. Клуб обыграл «Барыс» (2:0), «Автомобилист» (4:2), а уступил «Авангарду» (1:2 ОТ), «Металлургу» (3:6) и «Салавату Юлаеву» (0:4).

Игра «белых медведей» в Уфе, несмотря на поражение, выглядела неплохо. Они создали много моментов у ворот соперника, нанесли 35 бросков, а два периода отыграли без пропущенных шайб. В заключительной 20-минутке подопечные Алексея Заварухина пропустили, а в попытках отыграть дефицит раскрылись и в итоге уступили со счётом 0:4.

Ранее в интервью главный тренер челябинцев назвал худшей игрой сезона матч с «Металлургом», который завершился поражением со счётом 3:6. Возможно, что после анализа провала во встрече с «Салаватом Юлаевым» он изменит своё мнение. Необходимо срочно принимать меры, иначе с местом в плей-офф у «белых медведей» могут возникнуть проблемы.

После 35 встреч регулярки «Трактор» находится на седьмом месте таблицы Восточной конференции, записав в актив 40 очков. Дома он выступает хорошо — выиграл 11 из 17 матчей, в том числе восемь в основное время. Главным козырем команды на своём льду является защита — пропущено 32 шайбы.

Нижегородцы в текущем сезоне не отходят от принципов игры, которые близки главному тренеру Игорю Ларионову. Они продолжают кружить головы соперникам с помощью умелой перепасовки, но совершенствуют стиль, добавляя в плане надёжности. За счёт хорошо налаженного контроля шайбы хоккеисты «Торпедо» при необходимости умело меняют темп, сдерживая атаки. Только им не хватает опыта в игре от обороны.

Например, в минувшем выездном матче со СКА нижегородцы активно стартовали и после второго периода выигрывали со счётом 3:0. В заключительном периоде они перешли на активную оборону, но потеряли концентрацию, нарушали правила. Армейцы воспользовались ситуацией, забросили три шайбы, а затем победили по буллитам (4:3 Б).

«Белые медведи» дома стараются действовать агрессивно, много атакуют, но в обороне удерживают баланс. Подопечные Игоря Ларионова провели крайне затратный в эмоциональном и физическом плане матч со СКА. Им будет сложно выдержать напор предельно мотивированных челябинцев. Поставим на победу «Трактора» за коэффициент 2.14.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Торпедо» 27 ноября 2023 года

«Трактор» должен прибавить. Потенциал у команды есть, а дома челябинцы получают дополнительный бонус в виде поддержки болельщиков. Плюс они проиграли последние три встречи, а значит, будут сверхмотивированы исправить эту ситуацию. «Торпедо» проиграло четыре последних выездных матча, а значит, у него есть проблемы с гостевыми встречами. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Трактора» за 2.14.

Ставка: победа «Трактора» за 2.14.