«Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Малкин и Кучеров сделают передышку

Несмотря на наличие таких звёзд в атаке, голов много не будет.

1 декабря состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Шансы «Пингвинз» оценили в 3.00. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 1 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом овертайма и буллитов принимают за 1.63. Если выиграют «Пингвинз», сыграет коэффициент 2.23.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» (01.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Не сбавляет ход регулярный сезон НХЛ. 1 декабря «Тампа-Бэй» сыграет с «Питтсбургом» на стадионе «Амали-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече с «Аризоной» Никита Кучеров сделал результативную передачу, но она не спасла «Лайтнинг» от поражения со счётом 1:3. «Койотс» забросили в каждом периоде по шайбе и контролировали ход игры. Отметим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский восстановился от травмы и был в запасе.

«Лайтнинг» нестабильно выступают в регулярке. В 23 матчах они одержали 10 побед, в том числе одну в овертайме, и записали в актив 25 очков. Пока команда находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних пяти матчах «Тампа-Бэй» одержала лишь две победы. Команда обыграла «Бостон» (5:4 ОТ) и «Каролину» (8:2), а уступила «Виннипегу» (2:3 ОТ), «Колорадо» (1:4) и «Аризоне» (1:3).

Исправить ситуацию не может даже Никита Кучеров, который возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. Нападающий забросил 15 шайб и сделал 22 ассиста. В матче с «Каролиной» у россиянина был бенефис — он набрал шесть очков.

В минувшей игре «Питтсбург» уступил на выезде «Нэшвиллу» (2:3 ОТ). Заброшенной шайбой отметился ветеран «Пингвинз» Евгений Малкин. Этот гол стал 10-м в сезоне для 37-летнего нападающего. Россиянин набрал хорошую форму. Кроме игры в атаке, он старательно отрабатывает в обороне.

Усилий Евгения Малкина и Сидни Кросби уже не хватает для стабильного выступления «Питтсбурга» в регулярке. Команда выиграла 10 матчей из 21 и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. Клубы идут плотной группой, поэтому от зоны плей-офф «Пингвинз» отделяет всего два очка.

«Пингвинам» явно не хватает стабильности. Они выиграли две из пяти последних встреч. Команда Малкина победила «Вегас» (3:0) и «Торонто» (3:2), а уступила «Рейнджерс» (0:1), «Баффало» (2:3) и «Нэшвиллу» (2:3 ОТ).

На выезде дела у «Питтсбурга» обстоят плохо. Он проиграл три последних матча. Возможно, проблема кроется в нападении. В этих встречах «пингвины» забивали ровно по два гола, но их не хватило для победы. Недавно в интервью Александр Овечкин рассказал, что вместе с Сидни Кросби спас лигу, а сумеет ли канадец вытянуть «Пингвинз» из кризиса?

«Питтсбург» делает ставку на крепкую оборону. В защите старательно отрабатывают даже звёзды. Это сказалось на результативности «Пингвинз». В пяти последних матчах с их участием забивалось не больше пяти голов. Вряд ли главный тренер Майк Салливан откажется от привычной тактической схемы. Вот и поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 1 декабря 2023 года

Пока не набрал форму голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, «молнии» стараются действовать в нападении менее авантюрно и держат в уме возможные контратаки соперников. «Питтсбург» и вовсе предпочитает играть в медленном темпе, учитывая возраст своих лидеров — Малкина и Кросби. «Пингвинз» в первую очередь заботятся о безопасности собственных ворот, что привело к снижению результативности — в пяти последних матчах не больше пяти голов. Вот и поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.28.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.28.