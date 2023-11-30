«Анахайм» — «Вашингтон». Александр Овечкин ушёл в тень

Задачи на матч выполняются уже без помощи капитана.

1 декабря состоится матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон». Начало – в 6:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.32. Шансы «Дакс» оценили в 2.53. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон» 1 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Анахайм» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу «Дакс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.99. Если выиграют «Кэпиталз», сыграет коэффициент 1.83.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» (01.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 1 декабря «Анахайм» сыграет с «Вашингтоном» на стадионе «Хонда-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 6:00 мск.

В минувшей встрече «Кэпиталз» обыграли на выезде «Лос-Анджелес» (2:1). В первом периоде Артур Калиев вывел вперёд «Кингз», но игрок «столичных» Энтони Манта быстро сравнял счёт. Победную шайбу забросил 22-летний нападающий Коннор Макмайкл.

Александр Овечкин ушёл в тень. Уже четыре матча россиянин не может отметиться результативными действиями. Капитан «столичных» полезен в обороне, участвует в силовой борьбе, но тянут команду его менее звёздные партнёры. Ови даже комично упал на предматчевой раскатке, что побудило журналистов вновь заговорить о кризисе ветерана.

Несмотря на затянувшуюся голевую паузу, Александр Овечкин пока лучший бомбардир команды в текущем сезоне. У него в активе пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Отметим, что нападающий «столичных» Евгений Кузнецов набрал девять очков.

Тем временем в последних пяти матчах «Вашингтон» одержал три победы. Команда обыграла «Коламбус» (4:3), «Баффало» (4:3 ОТ), «Лос-Анджелес» (2:1), а уступила «Эдмонтону» (0:5) и «Сан-Хосе» (1:2).

«Вашингтон» в текущем сезоне набрал 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команды идут плотной группой — дистанция между шестым и 12-м местами составляет всего три очка.

Главная проблема «Кэпиталз» в текущем сезоне — слабая игра в позиционном нападении и плохая реализация большинства. Команда забросила всего 46 шайб — худший результат в Восточной конференции. Неудивительно, что в такой ситуации главный тренер Спенсер Карбери перенёс акцент на надёжную защиту.

В минувшем матче «Анахайм» уступил на выезде «Ванкуверу» (1:3). «Кэнакс» открыли счёт в первом периоде, но нападающий Райан Строум отыграл пропущенную шайбу во втором периоде. Потеря концентрации на заключительном отрезке матча оказалась фатальной для «Дакс» и привела к двум пропущенным голам.

«Анахайм» попал в затяжной кризис, который стал причиной серии из семи поражений. Команда проиграла «Колорадо» (2:8), «Флориде» (1:2), «Сент-Луису» (1:3), «Монреалю» (3:4), «Лос-Анджелесу» (2:5), «Эдмонтону» (2:8) и «Ванкуверу» (1:3). Отметим два тяжёлых психологических удара по команде, которые ей нанесли поражения с одинаковым счётом 2:8 в играх с «Эвеланш» и «Ойлерз».

«Анахайм» находится на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 22 матчах 18 очков. Команда одержала девять побед, в том числе три в овертаймах. Основной проблемой клуба стала слабая игра в защите — 76 шайб пропустили «утки».

Судя по всему, наставник «Кэпиталз» Спенсер Карбери перестроил тактическую схему команды на более оборонительную. Если у «столичных» не получается атаковать, то придётся отрабатывать в защите. В трёх последних матчах с их участием забивалось не больше пяти голов. Поставим, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.39.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон» 1 декабря 2023 года

«Анахайм» проиграл семь матчей подряд. В действиях команды не просматривается кардинальных изменений, позволяющих преодолеть кризис. «Столичные» строят игру от обороны, в которой довольно сложно найти уязвимое место. Пока Александр Овечкин взял паузу, команду тянут вперёд молодые хоккеисты Алексей Протас и Коннор Макмайкл. Но у капитана «Кэпиталз» несгибаемый характер, и он способен преподнести сюрприз. Поставим на то, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.39.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.39.