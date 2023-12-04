«Северсталь» — «Ак Барс». Райли Барбер только начал! Что будет дальше?

Билялетдинов получил в свой состав нападающего из «Барыса», и он с ходу заявил о себе.

5 декабря состоится матч КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы череповчан оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — «Ак Барс» 5 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Северсталь» — «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.68. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс» (05.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжается регулярный сезон КХЛ. На 5 декабря запланировано большое количество матчей. В одном из них «Северсталь» на арене «Ледовый дворец» будет принимать «Ак Барс». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

«Сталевары» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 38 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Динамо» на 15 очков, опережая «Куньлунь» с девятой строчки на пять. По результативности «рыси» занимают третье место в КХЛ. Они забросили 120 шайб, а больше только у красно-белых и «Металлурга».

Поражает то, насколько плохо подопечные Андрея Козырева выступают на домашней арене. За 15 матчей на своём льду «Северсталь» выиграла только четыре раза, при этом одна из побед была одержана за пределами основного времени. В 10 последних встречах дома «сталевары» потерпели восемь поражений. Обыграть им удалось «Автомобилист» (4:2) и «Витязь» (6:2).

Всего в шести последних матчах «рыси» побеждали дважды – в играх с «Адмиралом» (5:4 Б) и «Сибирью» (2:1). Проиграли подопечные Козырева «Витязю» (3:5), ЦСКА (2:3), «Амуру» (2:6) и «Барысу» (2:3 ОТ). В игре с казахстанцами установил клубный рекорд Кирилл Пилипенко. Он набрал очки в девятой встрече подряд.

Козырев был очень недоволен результатом и действиями команды. По словам наставника, «Северсталь» безобразно играла в большинстве. Он также сказал, что «рыси» бросили играть при счёте 2:1, а должны были идти до конца и не расслабляться. Думается, настрой тренера передастся хоккеистам.

«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 48 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на семь очков. Правда, от зоны вылета её отделяет столько же. После 38 матчей казанцы одержали 23 победы и забросили 105 шайб.

У подопечных Билялетдинова есть трудности с выездными встречами. За пять последних матчей в гостях они одержали всего лишь одну победу – в игре с «Витязем» со счётом 3:2. Проиграли они за это время «Ладе» (2:3), «Металлургу» (0:3), «Динамо» (1:4) и «Куньлуню» (0:1). Однако общие результаты «Ак Барса» резко поползли вверх.

Казанцы выиграли четыре последние встречи подряд. На этом отрезке, кроме «Витязя», им удалось обыграть «Ладу» (2:0), «Автомобилист» (3:2) и «Нефтехимик» (4:0). Яшкин пока не может подтвердить, что он лучший бомбардир минувшего сезона. В этом розыгрыше чех за «Ак Барс» забросил 18 шайб и отдал шесть результативных передач.

От Радулова тоже ожидали немного другого результата, но он записал на свой счёт 26 очков по системе «гол+пас». Летние приобретения сработали плохо, и Билялетдинов это понял. Он донёс это до руководства и получил в своё подспорье Райли Барбера, до этого выступавшего за «Барыс».

Американцу хватило трёх матчей, чтобы привыкнуть к обстановке и влиться в состав. В последней встрече с «Нефтехимиком» он забросил первые шайбы за казанцев, оформив дубль, и отдал две результативные передачи. После встречи Барбер похвалил всю команду, выделил вратаря и поблагодарил Шипачёва и Радулова за созданные моменты, которые он реализовал.

«Северсталь» очень плохо выступает при домашних трибунах. Да и в целом команда много забивает, но часто терпит поражения. В свою очередь, «Ак Барс» набрал великолепный ход, а новичок Райли Барбер только разгоняется и может запросто стать лидером атаки казанцев. Мы считаем, что подопечные Билялетдинова продлят победную серию до пяти встреч. На то, что «Ак Барс» выиграет, дают 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Ак Барс» 5 декабря 2023 года

«Сталеварам» срочно нужна перезагрузка, иначе они никак не улучшат свои результаты. Команда является худшей по выступлениям на домашней арене в Западной конференции. «Ак Барсу» будет удобен этот соперник. Как раз подопечные Билялетдинова набрали ход и выиграли четыре последние встречи. Раздухарился Райли Барбер, для которого эта игра станет четвёртой за «снежных барсов». Мы рекомендуем воспользоваться ситуацией и поставить на победу «Ак Барса» за 1.95.

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.95.