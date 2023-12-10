Гвардиола исполнил мечту — «Ман Сити» едет на клубный чемпионат мира!

А ещё на турнире выступит «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема. Кто фаворит?

12 декабря в Саудовской Аравии начнётся клубный чемпионат мира, в котором сыграют: «Манчестер Сити», «Флуминенсе», «Урава Ред Даймондс», египетский «Аль-Ахли», «Леон», «Аль-Иттихад» и «Окленд Сити». У какой команды выше шансы выиграть почётный трофей?

Клубный чемпионат мира стартует 12 декабря матчем между «Аль-Иттихадом» и «Окленд Сити». Финал и игра за третье место запланированы на 22 декабря.

«Ман Сити» исполняет мечту

«Горожане» выступят на клубном ЧМ впервые. Победитель Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по мнению букмекеров, является главным фаворитом турнира. Ставки на выигрыш «Манчестер Сити» принимаются с коэффициентом 1.30. Клуб из Англии стартует с полуфинала, в котором сыграет с «Леоном» из Мексики или с «Урава Ред Даймондс» из Японии.

Высокая вероятность победы «горожан» вполне объяснима, ведь в их составе выступают звёзды мировой величины, которые являются лидерами своих сборных. Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола признан одним из лучших тренеров в истории футбола и является создателем уникальных тактических схем. Свой класс он подтверждает победами в различных турнирах.

В текущем сезоне «горожане» довольно легко прошли групповой этап Лиги чемпионов и досрочно обеспечили себе участие в плей-офф. Но в розыгрыше английской Премьер-лиги они выступают нестабильно. Подопечные Гвардиолы провели 15 матчей, в которых одержали девять побед и три встречи завершили вничью.

Вышел на пик формы лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который будет держать в напряжении защиту соперников. В этом сезоне норвежец забил 19 мячей с учётом всех турниров.

Порадовала болельщиков новость о том, что полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира по футболу. Хавбек «горожан» из-за проблем со здоровьем не играет с августа текущего года.

Гвардиола поделился ожиданиями. По его словам, попасть на клубный чемпионат мира было мечтой «Манчестер Сити». Он также рассказал о воспоминаниях и отметил, что даже первые матчи не будут простыми. Команду ждёт настоящее испытание.

Бензема тоже будет на ЧМ

Победитель саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад» получил квоту на турнир как принимающая сторона. До этого команда выступала на клубном чемпионате мира в 2005 году. В межсезонье клуб отметился громкими приобретениями.

«Тигры» подписали контракты с Каримом Бензема из мадридского «Реала», Н'Голо Канте из «Челси» и Фабиньо из «Ливерпуля». Тренировал звёздную команду Нуну Эшпириту Санту.

Португальский специалист не сумел найти подход к Кариму Бензема и вступил с ним в открытый конфликт, который вполне предсказуемо завершился увольнением тренера. В конце ноября руководители «Аль-Иттихада» объявили, что команду берёт под управление аргентинец Марсело Гальярдо, который до перехода в Про-Лигу несколько сезонов тренировал аргентинский клуб «Ривер Плейт».

В текущем сезоне «тигры» часто допускают ошибки в защите, поэтому выступают в Про-Лиге слабо. «Аль-Иттихад» занимает пятое место в турнирной таблице первенства. Подопечные Гальярдо провели 16 матчей, в которых одержали восемь побед и четыре встречи завершили вничью.

Карим Бензема пропустил последнюю игру своей команды в Про-Лиге. Весьма вероятно, что нападающий бережёт силы для мощного выступления на клубном чемпионате мира. Ставку на победу «Аль-Иттихада» в турнире можно сделать с коэффициентом 11.0.

Египтяне — тёмная лошадка

«Аль-Ахли» — команда из египетской Премьер-лиги и самый титулованный футбольный клуб Африки. «Красные дьяволы» заслужили место на клубном ЧМ благодаря победе в Лиге чемпионов КАФ минувшего сезона. Они выступят на турнире уже в шестой раз. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 30.0.

«Аль-Ахли» номинирован Африканской конфедерацией футбола в категории «Лучшая команда» в 2023 году, что отражает силу клуба из Каира. Кроме того, в число соискателей индивидуальных призов от «красных дьяволов» входят голкипер Мохамед Эль-Шенави и полузащитник Перси Тау. Хавбек выступал за «Брюгге» и «Андерлехт» из чемпионата Бельгии, а также вызывался в сборную ЮАР.

«Аль-Ахли» тренирует швейцарский специалист Марсель Коллер. В его послужном списке работа со сборной Австрии, а также с клубами «Кёльн», «Бохум» и «Базель». 63-летний наставник присоединился к команде из Каира в 2022 году. В текущем сезоне египетской Премьер-лиги «Аль-Ахли» провёл шесть матчей, в которых одержал четыре победы и две встречи завершил вничью.

У «Манчестер Сити» высокие шансы выиграть клубный чемпионат мира. Но уровень соперников растёт, и командам из Европы всё сложнее доказывать своё превосходство в классе. В текущем сезоне «горожане» допускают много ошибок и не выглядят непобедимыми.

Гвардиола перестраивает тактическую схему, и работа идёт тяжёло, что приводит к болезненным поражениям. Сложности с адаптацией к погодным условиям и плотный календарь могут отрицательно сказаться на игровом тонусе футболистов. Рискнём и поставим, что «Манчестер Сити» не выиграет турнир.

Ставка: «Манчестер Сити» не выиграет турнир за коэффициент 3.20.