«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн даст правильную реакцию

Томас Тухель раскритиковал команду за поражение «Айнтрахту». «Красные» реабилитировались победой над «МЮ», но этого мало.

17 декабря состоится матч 15-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.46. Успех «швабов» оценивается в 6.25. На ничью дают коэффициент 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» 17 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Бавария» — «Штутгарт» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» (17.12.2023)

Игра 15-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» начнётся 17 декабря на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток раздастся в 21:30 мск.

Мюнхенцы в минувшем матче Бундеслиги уступили на выезде «Айнтрахту» (1:5). Встреча прошла под диктовку «орлов». «Бавария» действовала без привычного напора и агрессии. Много ошибок допустила оборона, позволив сопернику регулярно создавать опасные моменты у ворот Нойера.

На послематчевой пресс-конференции Томас Тухель жёстко раскритиковал команду. Он сказал, что поражение полностью заслуженное и в нём виноваты все. Наставник мюнхенцев добавил, что не увидел у своих подопечных желания победить «Айнтрахт».

Частично реабилитировалась «Бавария» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда выиграла на выезде у «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Победный гол забил Кингсли Коман после отличной передачи Гарри Кейна.

«Бавария» находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка в 13 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене мюнхенцы провели шесть матчей, в которых одержали пять побед, а одну встречу закончили вничью.

В последних пяти турах Бундеслиги подопечные Томаса Тухеля выступили хорошо. Они победили «Дармштадт» (8:0), дортмундскую «Боруссию» (4:0), «Хайденхайм» (4:2) и «Кёльн» (1:0), а уступили «Айнтрахту» (1:5). Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались тоталом больше 3.5 мяча.

Главная угроза воротам «Штутгарта» будет исходить от Гарри Кейна. Нападающий в текущем розыгрыше Бундеслиги забил 18 мячей и сделал пять ассистов. С учётом всех соревнований форвард «Баварии» записал в актив 30 результативных действий.

«Штутгарт» в минувшем туре Бундеслиги дома сыграл вничью с «Байером» (1:1). «Швабы» в первом тайме полностью доминировали на поле. Они включили просто космические скорости и прессингом задавили соперника. Вполне закономерно, что на 40-й минуте Крис Фюрих открыл счёт. Но после перерыва Хаби Алонсо сменил тактику и «львы» восстановили паритет.

«Штутгарт» нестабильно выступил в последних пяти встречах Бундеслиги. Он победил дортмундскую «Боруссию» (2:1), «Айнтрахт» (2:1) и «Вердер» (2:0), завершил вничью матч с «Байером» (1:1), а уступил «Хайденхайму» (0:2). Таким образом, в четырёх из этих матчей «швабы» забивали минимум один гол.

«Штутгарт» занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко в 14 встречах. Клуб выиграл 10 матчей и один завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «швабы» провели шесть матчей, в которых одержали четыре победы.

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес создал отличную команду, которая играет в скоростной и атакующий футбол. За счёт интенсивного прессинга и компактной полузащиты «швабы» смогут создать проблемы сопернику. Наличие в составе мюнхенцев Гарри Кейна практически гарантирует забитый гол. Рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.24.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» 17 декабря 2023 года

Поражение «Айнтрахту» развеяло миф о неуязвимости «Баварии». Мюнхенцы хорошо играют в позиционном нападении, много забивают, но уязвимы в защите. 37-летний Нойер порой допускает ошибки. У «Штутгарта» есть нападающий Серу Гирасси, который отстаёт от Гарри Кейна всего на два мяча в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Вот аргументы в пользу результативной игры, поэтому поставим на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.24.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.24.