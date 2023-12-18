«Урава» — «Ман Сити». Самоуверенность Гвардиолы оправданна

Наставник «горожан» назвал первый матч на клубном чемпионате мира простым. Прав ли он?

19 декабря состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех японского клуба оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.92. Гол английского клуба доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на 1/2 финала клубного чемпионата мира «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити» (19.12.2023)

Вскоре стартует плей-офф Лиги чемпионов. В ожидании матчей 1/8 финала обратим внимание на менее престижный, но тоже интересный международный турнир — клубный чемпионат мира. На 19 декабря запланирован полуфинальный матч, в котором «Урава Ред Даймондс» сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Урава Ред Даймондс» является одним из самых успешных клубов Японии. Он обладает богатой историей и традициями. Клуб из Сайтамы пять раз выигрывал чемпионат страны, восемь раз становился обладателем Кубка императора, а также трижды брал золото Лиги чемпионов АФК.

«Ред Даймондс» стали первой японской командой, выступавшей на клубном чемпионате мира. На предыдущей стадии текущего розыгрыша турнира они обыграли мексиканский «Леон» (1:0). Удастся ли «Ураве» совершить сенсацию и обыграть «Манчестер Сити»?

У «Урава Ред Даймондс» намного меньше ресурсов и на порядок ниже уровень развития футбола в стране, чем у «горожан». С другой стороны, на чемпионате мира в Катаре сборная Японии продемонстрировала наличие характера и даже сумела выбить с турнира Германию.

Отменная дисциплина и полная самоотдача делают японцев очень неудобными соперниками для любых команд. Предстоящий матч наверняка будет иметь особую важность для «Ред Даймондс», ведь с такими сильными клубами они не сталкивались давно. Думается, японцы выложатся на все 100% и постараются во что бы то ни стало навязать борьбу «горожанам».

На руку «Урава Ред Даймондс» то, что «Манчестер Сити» сбавил. В последних шести турах в чемпионате Англии он победил только располагающийся в зоне вылета «Лутон» (2:1). Вничью «горожане» сыграли с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1), «Тоттенхэмом» (3:3) и «Кристал Пэлас» (2:2). Уступили — «Астон Вилле» (0:1).

В результате, подопечные Хосепа Гвардиолы расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице первенства. Стоит отметить, что в матче с «Кристал Пэлас» потеряли очки они очень обидно. «Горожане» упустили преимущество в два мяча. Причём второй гол пропустили в самой концовке — на 90+5-й минуте с пенальти. Испанский специалист очень бурно отреагировал на пропущенный гол.

У Гвардиолы в последнее время получается далеко не всё. В целом команда демонстрирует футбол хорошего качества и много забивает. Однако ей регулярно не хватает надёжности в обороне. В 26 встречах во всех официальных турнирах «горожане» пропустили 30 мячей.

К позитивным моментам можно отнести стремительный прогресс молодёжи «Манчестер Сити» — Рико Льюиса, Оскара Бобба, Мики Хэмилтона и не только. Гвардиола воспитал очень талантливых юных футболистов. После победы во встрече 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:2) он сказал, что клуб может гордиться академией.

В предстоящем матче Гвардиола наверняка вновь выделит много игрового времени совсем молодым футболистам, в частности Льюису. Защитник на недавней пресс-конференции отметил, что его одноклубники хотят побеждать в каждом матче. П2 + обе забьют принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65.

Примечательно, что «горожане» впервые участвуют в клубном чемпионате мира. Гвардиола отметил, что это может придать дополнительный стимул футболистам. Также испанец поделился мнением, что предстоящий матч будет простым. В этом он, скорее всего, ошибается. Недооценка соперника может сыграть с Хосепом злую шутку.

Прогноз и ставки на матч клубного чемпионата мира «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2023 года

Для «Урава Ред Даймондс» предстоящий матч будет иметь особое значение. Сыграть с мировым грандом японским клубам доводится не каждый день. Если у «Црвены Звезды» получилось забить два мяча «горожанам», то и «Урава Ред Даймондс» наверняка сумеет соорудить как минимум один гол. У «Манчестер Сити» отчётливо проглядываются проблемы оборонительного характера. Он очень часто пропускает. С другой стороны, у «горожан» шикарная глубина состава и отменная результативность.

Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе забьют за 2.65.