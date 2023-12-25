«Лада» — «Металлург». Браташ спустит Разина с небес на землю

Пока «лисы» пребывают в эйфории после взлёта на первое место и победы над конкурентом, их ожидает неудобный соперник.

26 декабря состоится матч КХЛ «Лада» — «Металлург». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 1.98. Шансы тольяттинцев оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лада» — «Металлург» 26 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Лада» — «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.78. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.80.

Анализ и прогноз на матч «Лада» — «Металлург» (26.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

На 26 декабря запланировано семь матчей регулярного чемпионата КХЛ. В одном из них «Лада» будет принимать «Металлург» на «Лада-Арене». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Тольяттинский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В его активе находятся 53 очка. Подопечные Олега Браташа выиграли 22 из 44 встреч текущего сезона, забросив 108 шайб, а пропустив – 109.

На старте розыгрыша КХЛ «Лада» демонстрировала хоккей высокого класса, обыгрывая даже лидеров. Одно время она находилась на первой строчке таблицы, но постепенно сбавила. Тольяттинцы одержали всего три победы в 10 последних матчах. За это время они обыграли «Сибирь» (3:2 Б и 4:1) и «Нефтехимик» (3:0).

Остальные семь встреч завершились поражениями. В минувшем матче «Лада» проиграла с разгромным счётом 1:5 «Автомобилисту». Даже понимая тот факт, что в третьем периоде можно было отыграться, тольяттинцы допустили много ошибок и получили четыре удаления, пропустив три шайбы.

До этого поражения «Лада» победила «Сибирь» со счётом 4:1. Олег Браташ был очень рад такому результату. Тренер рассказал, что в перерыве поругался с хоккеистами и они вышли на лёд более мотивированными. Так ли это, неизвестно, но намного красочнее отражает ситуацию и положение дел в клубе поражение екатеринбуржцам.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда опережает ближайшего преследователя на два очка. Она выиграла 27 из 43 встреч, одержав 21 победу в основное время. «Лисы» являются самым результативным клубом на Востоке – 133 шайбы заброшено. Но в защите есть над чем поработать – 109 пропущено.

«Сталевары» очень хорошо выступают на выездах, набрав 27 очков. Магнитогорцы одержали победы в четырёх из пяти последних гостевых встреч. Они выиграли у минского «Динамо» (4:1), «Сибири» (3:2 ОТ), «Нефтехимика» (4:3 Б), «Авангарда» (3:2), а уступили «Барысу» (2:5).

Однако общая картина выглядит совершенно по-другому. «Металлург» уходил на перерыв с серией из четырёх поражений. Кроме «Барыса», он проиграл СКА (2:3 Б), ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:3). Видимо, отдых пошёл на пользу «лисам», и они с ходу обыграли «Амур» (4:3 ОТ). Следом «Магнитка» победила «Авангард» со счётом 3:2 в борьбе за первую строчку Востока.

Андрей Разин рассказал, что его подопечным удалось выключить из игры первую тройку омичей, которая тащит команду. Бывший наставник «Северстали» делает большие успехи с «Металлургом». Ему хватило не так много времени для освоения в клубе, и теперь «лисы» единолично занимают первое место в таблице Восточной конференции.

Однако, несмотря на такие отличные результаты «лис», в их победу не верится. Хоть «Лада» и пребывает не в лучшей форме, но в этом сезоне «Магнитка» выглядит удобным соперником для неё. Клубы встречались трижды, и тольяттинцы одержали две победы – 3:1 и 4:3, а одну встречу завершили вничью в основное время, но проиграли после овертайма (2:3 ОТ). Мы считаем, что если хозяева и не выиграют, то свои три гола забьют. Ставки на индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 шайбы принимают за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Лада» — «Металлург» 26 декабря 2023 года

После победы над мощным и результативным «Авангардом» у «Металлурга» может появиться недооценка предстоящего соперника. «Лада» не так опасно выглядит, но является очень неудобным соперником. Она выиграла две последние встречи у «лис» со счётом 3:1 и 4:3. Выступать подопечные Браташа будут на домашней арене и могут забросить как минимум три шайбы, а возможно, даже одержат победу.

Ставка: индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 шайбы за 2.35.