ЦСКА — СКА. Ротенберг подтолкнёт Фёдорова к увольнению

27 декабря состоится матч КХЛ ЦСКА — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы петербуржцев оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА – СКА 27 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА — СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.80. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.20 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — СКА (27.12.2023)

27 декабря программа регулярного чемпионата КХЛ не балует болельщиков большим количеством матчей. На этот день запланированы всего две встречи, но в одной из них ЦСКА будет принимать СКА на «ЦСКА-Арене» в армейском дерби. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 48 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Спартака» на 14 очков. Такой разрыв почти невозможно сократить до нуля. По-прежнему остаётся вера в то, что армейцы Москвы смогут подойти к пику своей формы к плей-офф, в котором продемонстрируют качественный хоккей.

Всего ЦСКА выиграл 22 из 43 встреч, но потерпел 17 поражений в основное время. Строго оборонительный хоккей подопечных Сергея Фёдорова, кажется, остался в прошлом. В текущем сезоне они забросили 123 шайбы и пропустили – 100.

Красно-синие потерпели четыре поражения подряд. Они уступили московскому «Динамо» (1:4), СКА (2:6), «Локомотиву» (1:2 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ). Сложно вспомнить, когда последний раз подопечные Фёдорова проигрывали больше трёх матчей кряду.

Армейцы Москвы были близки к победе в минувшей игре с уфимцами, но пропустили за 39 секунд до финальной сирены, и счёт стал равным. Сопернику же потребовалось всего 57 секунд в овертайме, чтобы выиграть. Это поражение лишь усилило слухи о скорой отставке Сергея Фёдорова. Эксперты и бывшие хоккеисты утверждают, что его карьера в клубе висит на волоске. Также появляется всё больше недовольных игрой вратаря Ивана Федотова.

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 57 очков. Команда отстаёт от первой строчки всего на пять очков. Несмотря на неудачный старт сезона, у петербуржцев есть реальные шансы побороться за лидерство. Всего петербуржцы выиграли 28 из 43 встреч, забросив 134 шайбы, а пропустив – 97.

Особенно хорошо подопечные Романа Ротенберга выступают в последних встречах, одержав победы в 8 из 10 игр. Проиграли они только «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3). Выиграли армейцы Невы у «Торпедо» (4:3 Б), московского «Динамо» (5:3 и 3:2), «Витязя» (3:2 ОТ), «Металлурга» (3:2 Б), «Трактора» (3:1), «Сочи» (7:2) и ЦСКА (6:2). Если взглянуть немного глубже, то у СКА было всего два поражения в 17 встречах.

В последней игре с московским «Динамо» в состав петербургского клуба вернулся Брендан Лайпсик. Он восстановился после травмы. В первой же игре после выздоровления канадец забросил шайбу. По словам Ротенберга, нельзя было так часто удаляться в начале встречи, но в целом игра пошла по его плану. Он также добавил, что в каждом матче нужно забивать первыми.

У СКА и ЦСКА всегда особый настрой на армейское дерби. После того как недавно петербургский клуб разгромил московскую команду со счётом 6:2, мотивации у последних будет только больше. Это хорошо, когда есть такое стремление, но плохо, что качества в игре недостаточно, чтобы составить конкуренцию подопечным Ротенберга.

Гости на хорошем ходу, и остановить их такому ЦСКА будет не под силу. Однако стоит сделать скидку на то, что это дерби. Значит, может быть шанс на случайность или сенсацию. Ротенберг утверждает, что учит своих подопечных забивать первыми. Это получилось в 7 из 10 последних встреч. Предлагаем ставку на то, что первый гол забьёт СКА, за 1.95 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА – СКА 27 декабря 2023 года

Армейское дерби – это всегда напряжённые матчи, которые могут закончиться неожиданно. СКА в превосходной форме, команда проиграла всего 2 из 17 встреч, а также в 7 из 10 последних игр открывала счёт. У ЦСКА дела плохи, увольнение Сергея Фёдорова кажется уже реальным вариантом решения проблем, а Федотов пропускает всё больше и чаще. К тому же у москвичей серия поражений из четырёх матчей. Мы не будем исключать вариант с возвращением ЦСКА к победам, поэтому поставим на то, что СКА откроет счёт. Ставки на это событие принимают в «Фонбет» за 1.95, а также дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: СКА забьёт 1-й гол за 1.95.

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