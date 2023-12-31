«Тампа-Бэй» — «Монреаль». Никита Кучеров играет выше всяких похвал

Россиянин лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Дальше — лучше!

1 января состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» можно за 1.62, шансы «Канадиенс» оценили коэффициентом 4.40. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 1 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Монреаль» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.34. Если выиграют в матче «Канадиенс», сыграет коэффициент 3.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» (01.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Страсти в НХЛ не утихают даже под Новый год. 1 января 2024 года «Тампа-Бэй» сыграет с «Монреалем» на «Амали-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В недавней встрече «молнии» уступили дома «Флорида» (2:3). Эта встреча была интересна дуэлью звёздных голкиперов. Ворота «Тампа-Бэй» защищал Андрей Василевский, а у «Пантерз» — Сергей Бобровский. В целом они подтвердили свой высокий класс, отыграв без грубых ошибок.

«Лайтнинг» больше владели шайбой, а соперник сосредоточился на контратаках. Поскольку оборона не является главным достоинством команды Джона Купера, «Флорида» забросила три шайбы после ошибок игроков «молний». Майки Эйссимонт и Никита Кучеров сократили разрыв до минимума, но восстановить паритет «Тампа-Бэй» не удалось. Россиянин находится в отличной форме и лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер в интервью раскритиковал игру команды в обороне. Было много хороших атак, но потеря концентрации в ключевых эпизодах привела к поражению.

Последнее время «Тампа-Бэй» явно не хватает стабильности. Команда обыграла «Сент-Луис» (6:1), «Вегас» (5:4) и «Вашингтон» (2:1 Б), а уступила «Калгари» (2:4) и «Флориде» (2:3).

«Лайтнинг» пытаются выгрызть себе место в зоне плей-офф, но пока закрепиться в ней не получается. Местами команда показывает вполне симпатичный хоккей, но ошибки в обороне никуда не делись. Даже надёжный голкипер не всегда может спасти от них.

«Монреаль» в целом показывает неплохие результаты, но их недостаточно, чтобы попасть в зону плей-офф. Клуб недавно победил «Айлендерс» (5:3), «Виннипег» (3:2 ОТ) и «Чикаго» (5:2), но проиграл «Миннесоте» (3:4 ОТ) и «Каролине» (3:5).

В недавнем матче «Канадиенс» уступили «Харрикейнз» со счётом 3:5. Защита «Монреаля» не сумела справиться с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым. Россиянин оформил хет-трик, но третью шайбу забросил в пустые ворота.

В послематчевом интервью главный тренер «Канадиенс» Мартен Сан-Луи рассказал о большом количестве травмированных игроков. Ему приходится задействовать хоккеистов из резерва, что негативно сказывается на общекомандном взаимодействии.

«Монреаль» находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Правда, до восьмой строчки дистанция не такая большая и её можно сократить, но необходимо показывать красивый хоккей.

«Лайтнинг» — сложный и сильный соперник, умеющий очень опасно атаковать. Набравший великолепную форму Никита Кучеров, а также быстрый выход из зоны и умение создавать голевые ситуации — главные козыри команды Джона Купера. «Монреаль» совершает много грубых ошибок. Поставим на победу «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 1 января 2024 года

Никита Кучеров в одиночку может принести команде победу. В последнее время и его партнёры стали гораздо лучше атаковать. Тем не менее без ошибок в обороне «молнии» не обходятся. В последней очной встрече «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 5:3. Поставим на победу «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.20.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.