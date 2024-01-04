ЦСКА — «Спартак». Фёдоров и Жамнов украсят московское дерби

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.42. Успех красно-белых по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 5 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» (05.01.2024)

В самом разгаре сезон Континентальной хоккейной лиги. Бо́льшая часть команд уже отыграла по 45 и более матчей. 5 января состоятся девять игр. В одной из них на льду «ЦСКА-Арены» в московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 17:30 мск.

Пока что сезон складывается для армейцев не лучшим образом. Они располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего пятое место «Торпедо» составляет семь очков, а от идущего на третьем месте СКА — вообще 13.

К предстоящему матчу подопечные Сергея Фёдорова подходят далеко не в лучшем тонусе. В последних шести встречах они победили только «Северсталь» (3:1). Уступили красно-синие московскому «Динамо» (1:4), СКА (2:6 и 0:2), «Локомотиву» (1:2 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ).

Впрочем, закончили год армейцы на позитивной ноте — обыграли «Северсталь». Велика вероятность, что победа благоприятно отразится на их настрое и на атмосфере в раздевалке. Это немаловажно, ведь в регулярке у красно-синих уже не первый год возникают проблемы из-за неправильного настроя.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк недавно признался, что его огорчает большое количество поражений ЦСКА. Он подчеркнул, что команда демонстрирует красивую открытую интересную игру, но не забивает. Легенда также выразил уверенность, что армейцы ещё наберут очки и всё покажут в плей-офф.

«Спартак», в свою очередь, возглавляет сводную таблицу КХЛ. Единственное — отрыв от идущего следом «Локомотива» совсем небольшой. При этом у железнодорожников есть несколько матчей в запасе. Если они одержат в них победы, то обойдут «народную команду».

Положение красно-белых могло быть куда более комфортным, обыграй они в последнем матче «Витязь». К 38-й минуте встречи всё к этому и шло. Подопечные Алексея Жамнова вели со счётом 4:1. Затем они расслабились, отдали инициативу сопернику и в результате уступили в овертайме.

В послематчевом интервью Жамнов заявил, что «Спартак» не имеет права отдавать такие игры. А ведь это уже не первый раз, когда клуб похожим образом теряет очки. Возможно, небольшая пауза поможет тренеру провести работу над ошибками и устранить недочёты.

В любом случае закончили год красно-белые на первом месте в турнирной таблице. Как отмечает пресс-служба КХЛ, впервые в истории лиги лидером по итогам календарного года старта чемпионата стала команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф.

Вряд ли поражение в матче с «Витязем» выбьет «народную команду» из колеи. В 47 играх она потерпела только 17 поражений. За этот отрезок времени подопечные Жамнова пропустили 129 голов, а забили 172 — больше всех. Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.05.

В победу «Спартака» верится несколько больше. Он на порядок стабильнее, а также подпитывается дополнительной мотивацией в виде борьбы за первое место с «Локомотивом». Однако в этот раз армейцы наверняка настроятся на игру как надо. Как-никак это московское дерби, которое к тому же пройдёт на их арене.

В гостях красно-белые чаще теряют очки. В 25 играх на выезде они одержали только 13 побед. Также стоит отметить, что дома армейцы чаще радуют результативностью, чем в гостях. В 24 встречах дома они забросили 72 шайбы, а пропустили 55.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 5 января 2024 года

На двоих в этом сезоне команды забросили без малого 300 шайб, но и сами пропустили немало — 232. Далеко не всегда матчи ЦСКА и «Спартака» получаются результативными, но в этот раз всё предрасполагает к большому количеству голов. Фёдоров и Жамнов отдают предпочтение атакующим моделям игры, поэтому «верх» по заброшенным шайбам видится наиболее привлекательным вариантом для ставки.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.05.