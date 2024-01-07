«Адмирал» — «Авангард». Тамбиев оставит Ткачёва и Буше без работы

В этом матче упор будет сделан на обороне, поэтому грозное нападение омичей будет связано по рукам и ногам.

8 января состоится матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард». Начало — в 10:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.06. Шансы «моряков» оценили в 3.02. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард» 8 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Адмирал» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ставки на победу «моряков» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.24. Поставить на то, что выиграют матч омичи, можно за коэффициент 1.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард» (08.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

8 января в матче регулярного сезона КХЛ «Адмирал» сыграет с «Авангардом» на стадионе «Фетисов-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 10:00 мск.

«Адмирал» неплохо выступил в минувшем матче на выезде с «Ак Барсом» (1:2 ОТ). Леонид Тамбиев работал в привычном режиме, поэтому было много борьбы и мало опасных моментов. «Моряки» вышли вперёд во втором периоде после гола Кирилла Петькова, но удержать преимущество не сумели. Вадим Шипачёв восстановил паритет и забросил победную шайбу в овертайме.

Леонид Тамбиев в послематчевом интервью похвалил команду за достойную борьбу с сильным соперником. Тем не менее наставник «моряков» высказал претензии в адрес спецбригады реализации большинства, которая не сумела воспользоваться двумя удалениями соперника подряд.

«Адмирал» после 46 матчей находится на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков. Клуб выиграл 14 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Тамбиева провели 22 игры, в которых одержали всего семь побед.

В последних пяти встречах «Адмирал» выступил слабо. Он победил только «Сочи» (5:3), а уступил дважды «Нефтехимику» (3:4 и 2:5), «Сибири» (1:4) и «Ак Барсу» (1:2 ОТ).

Лучшим бомбардиром клуба из Владивостока в текущем сезоне является Даниил Гутик. 22-летний нападающий записал в актив 30 очков. Он забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач.

«Авангард» занялся укреплением состава перед плей-офф. Клуб подписал контракт с нападающим Томашем Юрчо. Новичок «ястребов» уже выступал в КХЛ за «Барыс» и «Куньлунь». Нападающий провёл в КХЛ 54 матча, в которых забросил 15 шайб и записал в актив 23 результативные передачи.

В последней встрече «Авангард» дома победил «Ладу» (5:3). Матч сразу пошёл по сценарию «ястребов». Не успела секундная стрелка совершить полный оборот, как Владимир Ткачёв открыл счёт. Форвард отметил заброшенной шайбой своё возвращение в состав после травмы.

Соперник от такого неожиданного начала игры «поплыл» и позволил омичам ещё трижды зажечь красный свет за воротами Владислава Подъяпольского. Затем «Авангард» потерял концентрацию, и «Лада» сократила разрыв в счёте до минимума. Итог встречи подвёл забитым голом Николай Прохоркин.

«Авангард» нестабильно выступил в последних пяти матчах. Команда обыграла «Сибирь» (3:2 ОТ) и дважды «Ладу» (2:1 и 5:3), а уступила «Барысу» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (2:4). Подопечные Михаила Кравца после 46 матчей находятся на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка. Клуб выиграл 30 встреч.

Для «моряков» уже начался плей-офф, поскольку у них остаются минимальные шансы пробиться в восьмёрку сильнейших. «Адмирал» постарается нейтрализовать козыри «Авангарда» в атаке, сыграв строго в защите. Мы считаем, что будет тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард» 8 января 2024 года

Тамбиев во время новогодней паузы уделил особое внимание физической подготовке команды. «Моряки» держали высокий темп и не уступили в силовой борьбе «Ак Барсу». Дома «Адмирал» не будет раскрываться и постарается измотать соперника. Владивостокцам вполне по силам сдержать Буше, Спунера и Ткачёва. Михаил Кравец после игры с «Ладой» был недоволен действиями обороны. Весьма вероятно, что «Авангард» постарается без ошибок отыграть в обороне, поэтому много голов в матче забито не будет.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.