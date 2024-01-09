«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». Никита Кучеров идёт за «Харт Трофи»!

Россиянин видится главным фаворитом в борьбе за награду. Он привносит несоразмерный вклад в успехи команды.

10 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 10 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз» (10.01.2024)

10 января состоятся 10 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Амали-Арена» померяются силами местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» отнюдь не лучшим образом начала сезон. Из-за большого количества поражений она оказалась в роли догоняющей. Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от идущего на восьмом месте «Нью-Джерси» составляет одно очко, но у «Дэвилз» есть несколько матчей в запасе.

Дела пошли на лад после того, как восстановился после операции основной голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. В последних 16 матчах команда проиграла семь раз. Пять поражений она потерпела на выезде. При этом в пяти из семи встреч «Тампа-Бэй» уступила располагающимся в топ-6 сводной таблицы НХЛ клубам.

Также подопечные Джона Купера в гостях в овертайме победили «Сиэтл» (4:3 ОТ) и в серии послематчевых буллитов «Вашингтон» (2:1 Б). Во всех остальных встречах они одержали уверенные победы в основное время. Особый вклад в успехи привнесли Василевский и Кучеров.

Забросив одну шайбу и отдав голевую передачу в последнем матче с «Бостоном» (3:7), Никита установил ряд клубных достижений. Он вошёл в топ-4 лучших ассистентов в истории «молний» (491 результативная передача), а также стал третьим игроком команды по числу периодов с 2+ очками (108 периодов).

В этом сезоне Кучеров принял участие в 40 матчах, в которых набрал 67 (28+39) очков. Журналист североамериканского портала Мэтт Ларкин считает Никиту фаворитом в борьбе за награду «Харт Трофи». Он отметил, что страшно представить, где команда располагалась бы в турнирной таблице, если бы не россиянин.

У «Лос-Анджелеса» всё наоборот. Он очень здорово начал сезон и долго шёл в лидерах. Затем клуб сбавил обороты и спустился на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего пятое место «Далласа» составляет три очка.

У подопечных Тодда Маклеллана есть несколько матчей в запасе, но вряд ли они помогут поправить положение дел. В последних 13 встречах в регулярном чемпионате НХЛ «Кингз» победили только «Сиэтл» (3:2 Б), нестабильный «Калгари» (5:3) и замыкающий сводную таблицу «Сан-Хосе» (4:1 и 5:1).

В овертайме «Лос-Анджелес» уступил «Айлендерс» (2:3 ОТ), а в серии послематчевых буллитов – «Эдмонтону» (2:3 Б) и «Детройту» (3:4 Б). Во всех остальных случаях он потерпел поражения в основное время. К предстоящему матчу «Кингз» подходят с пятиматчевой серией поражений.

Одной из немногих позитивных для клуба из Лос-Анджелеса новостей является достижение многолетних лидеров Анже Копитара и Дрю Даути. Они вышли на третье место в истории НХЛ по очкам дуэта форварда и защитника. Совместно они поучаствовали в 295 заброшенных шайбах.

Поставить на то, что «Тампа-Бэй» одержит в предстоящей встрече победу в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. 8 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Ещё в трёх матчах «молнии» выиграли не в основное время. Другая игра проходила в Лос-Анджелесе.

В этом сезоне у подопечных Маклеллана на удивление хорошая статистика выступлений на выезде. В 17 встречах в гостях они потерпели только четыре поражения. Впрочем, хорошие показатели связаны с тем, что бо́льшая часть гостевых встреч пришлась на начало сезона.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 10 января 2024 года

«Тампа-Бэй» набрала прекрасный ход, а вот «Лос-Анджелес», наоборот, ощутимо сбавил. На домашнем стадионе у «молний» есть отличные шансы обыграть «Кингз» в основное время. История очных встреч всецело за такой исход. Думается, Кучеров снова сделает результат. Только в трёх из 25 последних матчей он не сумел набрать очков.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в основное время за 2.00.