«Виннипег» — «Коламбус». Фетисов переоценил «Русскую Тройку»

Вячеслав Александрович сказал, что Марченко, Воронков и Чинахов могли бы вместе играть за сборную. Не рановато ли делать выводы?

10 января состоится матч НХЛ «Виннипег» — «Коламбус». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Джетс» можно за 1.61, шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 4.25. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег» — «Коламбус» 10 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Виннипег» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ставки на победу «Джетс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.38. Если выиграют в матче «Блю Джекетс», сыграет коэффициент 3.08.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс» (10.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 января 2024, среда. 04:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 10 января «Виннипег» сыграет с «Коламбусом» на стадионе «Канада Лайф-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:00 мск.

В минувшей встрече «Джетс» на выезде обыграли «Аризону» (6:2). Они с первых минут захватили инициативу, и под занавес первого периода Владислав Наместников открыл счёт. Для россиянина этот гол стал пятым в текущем сезоне. Всего в этом розыгрыше НХЛ он набрал 23 очка по системе «гол+пас».

Подопечные Рика Боунесса продолжили наращивать преимущество и не позволили «Койотс» организовывать опасные атаки. Оборона на протяжении этого сезона остаётся главным козырем «Джетс», поскольку они пропустили всего 94 шайбы в 39 встречах. Из остальных команд Западной конференции только «Лос-Анджелес» пропустил меньше.

Хорошо проводит этот сезон НХЛ бригада голкиперов «Виннипега». Коннор Хеллебайк и Лоран Броссуа входят в число лидеров лиги по количеству пропущенных голов в среднем за матч. Кроме того, у каждого процент отражённых бросков не ниже 92.

«Джетс» выиграли последние шесть матчей кряду. Они обыграли «Миннесоту» (4:2 и 3:2), «Тампа-Бэй» (4:2), «Сан-Хосе» (2:1), «Анахайм» (3:1) и «Аризону» (6:2). «Виннипег» набрал 56 очков после 39 матчей и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Коламбус» в текущем сезоне плохо действует в обороне. Команда пропускает в среднем за матч 3,65 шайбы и находится по этому показателю среди худших в лиге. В защите «Блю Джекетс» часто действуют авантюрно, оставляя своих голкиперов под давлением соперников.

Тем не менее тренерский штаб «Коламбуса» постепенно исправляет ситуацию, но клуб слабовато провёл последние пять матчей. Он победил «Торонто» (6:5 ОТ) и «Филадельфию» (3:2 Б), а уступил «Баффало» (2:3 ОТ), «Бостону» (1:4) и «Миннесоте» (3:4 ОТ).

В минувшем матче «Блю Джекетс» дома проиграли «дикарям». Коул Силлинджер оформил хет-трик, но ошибки в обороне перечеркнули все усилия нападающего «Коламбуса». Соперник незадолго до финальной сирены установил паритет, а в овертайме «Миннесота» забила решающий гол.

«Коламбус» находится на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 41 матче 35 очков. На выезде команда выиграла 5 из 18 встреч. «Джетс» выиграли пять последних матчей. Дома они активно начинают встречи и часто открывают счёт. Учитывая проблемы «Коламбуса» в защите, поставим, что «Виннипег» забьёт первым и победит за 1.98.

Недавно Вячеслав Фетисов оценил игру Марченко, Чинахова и Воронкова. По словам легендарного хоккеиста, для нашей сборной это готовая тройка. Он считает, что, как только закончится международная пауза, они смогут прилететь в национальную команду и сыграть не хуже, чем в «Коламбусе». Но хватит ли им имеющегося опыта?

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Виннипег» — «Коламбус» 10 января 2024 года

Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков стараются вытянуть «Коламбус» из кризиса, только часто их усилий оказывается недостаточно, чтобы стабильно набирать очки. У команды системные проблемы в защите, которые легко вычислит и использует «Виннипег». Лидер Западной конференции набрал хорошую форму и победит. «Джетс» дома действуют агрессивно с первых минут и сумеют забить первыми.

Ставка: «Виннипег» забьёт первым и победит за 1.98.