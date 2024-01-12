«Монако» — «Реймс». Александр Головин будет легендой?

Судя по огромному прогрессу и признанию россиянина, он навсегда войдёт в историю монегасков. В этом матче вся надежда на него.

13 января состоится матч 18-го тура Лиги 1 «Монако» — «Реймс». Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех гостей оценивается в 4.45. На ничью дают коэффициент 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс» 13 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Монако» — «Реймс» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен за 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс» (13.01.2024)

После паузы возвращается чемпионат Франции. Игра 18-го тура Лиги 1 «Монако» — «Реймс» пройдёт 13 января на стадионе «Луи II». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Напомним, в последней встрече чемпионата Франции монегаски обыграли «Тулузу» со счётом 2:1. «Монако» пропустил быстрый гол, но затем перехватил инициативу, завладел территориальным преимуществом и контролировал мяч. До перерыва Виссам Бен-Йеддер оформил дубль.

Казалось, что во втором тайме подопечные Ади Хюттера увеличат преимущество, но команду неожиданно подвёл лидер. Александр Головин не сумел совладать с эмоциями и получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, монегаски сосредоточились на защите и сумели удержать победу.

Россиянина дисквалифицировали на один матч, и он уже пропустил игру на Кубок Франции. «Монако» обыграл «Ланс» в 1/32 финала. Основное и дополнительное время завершилось вничью (2:2), а в серии послематчевых пенальти точнее были монегаски (6:5). Следующим соперником команды Головина станет «Родез».

Пока в текущем розыгрыше чемпионата Франции была пауза, Головин получил признание своего таланта. Полузащитник сборной России оказался в сборной лучших игроков чемпионата Франции в 2023 году. Кроме того, Александр стал лучшим футболистом «Монако» по итогам первой части сезона. В опросе болельщиков он получил 76% голосов.

Возвращение Головина в состав после дисквалификации позволит главному тренеру вздохнуть свободнее. Дело в том, что на Кубок Африки и Азии из «Монако» в свои сборные отправились несколько игроков основы. Александр традиционно выполняет в центре поля большой объём работы и может закрыть проблемные позиции.

Подопечные Ади Хюттера находятся на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка в 17 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что дома монегаски провели восемь игр, в которых одержали шесть побед.

«Реймс» в минувшем матче Лиги 1 дома обыграл «Гавр» (1:0). Подопечные Уильяма Стилла воспользовались удалением в составе соперника и полностью контролировали игру. Победный мяч записал в актив Кэито Накамура. Далер Кузяев появился на поле незадолго до конца встречи и не помог команде восстановить паритет.

«Реймс» не слишком хорошо выступил в последних пяти встречах в Лиге 1. Команда победила «Страсбург» (2:1) и «Гавр» (1:0), а уступила «Ренну» (1:3), «Ницце» (1:2) и «Лансу» (0:2).

«Реймс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 26 очков в 17 встречах. Клуб выиграл восемь матчей и два завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Уильяма Стилла провели девять игр, в которых одержали три победы.

Монегаски, несомненно, ослаблены после отъезда на Кубок Африки и Азии важных футболистов, но и у «Реймса» есть потери. Придётся тренерам вносить коррективы в состав, и большая ответственность ложится на лидеров. Головин в отличной форме, и вся надежда на него. Рассмотрим ставку на то, что россиянин забьёт, за коэффициент 3.25.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс» 13 января 2024 года

Возвращение Головина придётся как нельзя кстати. Состав «Монако» серьёзно поредел после отъезда ряда ключевых исполнителей в сборные. Россиянин придёт на выручку Ади Хюттеру. Весьма вероятно, что Александр постарается реабилитироваться за удаление в минувшем матче чемпионата Франции и будет активно подключаться к атакам. У него есть козырь — сильный и точный удар из-за пределов штрафной площади.

Ставка: Александр Головин забьёт за 3.25.