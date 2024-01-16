«Оттава» — «Колорадо». Владимир Тарасенко старается впустую

17 января состоится матч НХЛ «Оттава» — «Колорадо». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Эвеланш» можно за 1.92, шансы «Сенаторз» оценили коэффициентом 3.04. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Колорадо» 17 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Оттава» — «Колорадо» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.36, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.79. Ставки на победу «Сенаторз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.36. Если «Эвеланш» выиграют матч, сыграет коэффициент 1.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Колорадо Эвеланш» (17.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 января 2024, среда. 03:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 17 января «Оттава» сыграет с «Колорадо» на «Канадиен Тайр-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Сенаторз» дома обыграли «Сан-Хосе» (5:4). Матч сначала складывался по сценарию «Оттавы», поскольку клуб в первом периоде забросил две шайбы и почувствовал уверенность в своих силах. Соперник внёс коррективы в игру, перехватил инициативу и вышел вперёд — 3:2.

Пришлось россиянам брать на себя ответственность за итог встречи. Защитник Артём Зуб сделал три результативные передачи, а главным героем матча стал Владимир Тарасенко, который за несколько секунд до финальной сирены забросил победную шайбу.

«Оттава» под руководством Жака Мартена придерживается атакующей тактической схемы, поэтому Тарасенко легко вписывается в состав. «Сенаторз» входят в десятку лучших команд текущего сезона НХЛ по результативности — они забрасывают в среднем по 3,32 шайбы за игру.

При этом у клуба есть скрытый потенциал для роста, который заключается в улучшении игры в большинстве. Пока «Оттава» находится в нижней части списка команд по реализации численного преимущества (16,2), но опытный наставник должен помочь решить проблему.

«Сенаторз» плохо провели пять последних встреч. Они обыграли только «Сан-Хосе» (5:4), а уступили «Сиэтлу» (1:4), «Эдмонтону» (1:3), «Калгари» (3:6) и «Баффало» (3:5). У «Оттавы» в активе 30 очков после 38 матчей. Она занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Подопечные Жака Мартена в текущем сезоне плохо обороняются. Команда пропускает в среднем за матч 3,68 шайбы и находится по этому показателю среди худших в лиге. В защите «Оттава» часто теряет концентрацию, оставляя своих голкиперов под давлением нападающих клуба соперника.

Не меньше хаоса в защитных построениях у «Колорадо». «Эвеланш» довольно много пропускают — 3,05 шайбы в среднем за игру, и только результативная игра в нападении помогает команде идти в зоне плей-офф Западной конференции.

Системные проблемы едва не привели «Колорадо» к поражению в минувшей встрече с «Торонто». Соперник начал игру резво и к 15-й минуте первого периода забросил три шайбы. Голкипер Александр Георгиев мог сыграть и надёжнее, но претензии есть ко всей линии защиты. Затем «Эвеланш» завелись и одержали волевую победу со счётом 5:3.

Тем не менее «лавины» хорошо провели последние пять матчей. Они победили «Даллас» (5:4 ОТ), «Бостон» (4:3 Б), «Вегас» (3:0) и «Торонто» (5:3), а уступили «Флориде» (4:8). «Эвеланш» находятся на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 43 матчах 59 очков. На выезде команда выиграла 10 из 20 встреч.

«Лавины» хорошо выступают в этом розыгрыше НХЛ. Они действуют активно в нападении, владеют инициативой и отлично реализуют опасные моменты. Учитывая системные проблемы «Оттавы» в защите, поставим на то, что «Колорадо» не проиграет и тотал будет больше 5.5 шайбы за 1.95.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава» — «Колорадо» 17 января 2024 года

«Оттава» провалила этот сезон НХЛ, обосновавшись на последнем месте Востока. Руководство клуба пошло на замену тренера, пригласив 71-летнего Жака Мартена на роль спасателя, но пока толку от этого мало.«Колорадо» играет в атакующей манере и много забивает. Соперник вряд ли выдержит давление «лавин», несмотря отсутствие в составе Валерия Ничушкина. Россиянин может пропустить игру из-за болезни.

Ставка: «Колорадо» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.95.