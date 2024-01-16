Кристофер Юбэнкс — Андрей Рублёв. Ох как трудно россиянину!

17 января 2024 года Кристофер Юбэнкс и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга Australian Open в Мельбурне (Австралия). Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.09. Успех американского теннисиста оценивается в 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Кристофер Юбэнкс — Андрей Рублёв 17 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Кристофер Юбэнкс — Андрей Рублёв получится упорным. Тотал больше 33.5 гейма идёт за 1.68, а тотал меньше 33.5 гейма — за 2.04. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч Кристофер Юбэнкс — Андрей Рублёв (17.01.2024)

В Австралии набирает обороты первый мэйджор в этом сезоне. В матче Открытого чемпионата Австралии 17 января Андрей Рублёв проведёт встречу во втором круге с Кристофером Юбэнксом.

К старту Australian Open россиянин подготовился серьёзно. Рублёв сразу перешёл на хард и для практики принял участие в турнире категории ATP-250 в Гонконге. Пятая ракетка мира показал отличный результат и записал в актив победу в финальной игре с Эмилем Руусувуори — 6:4, 6:4.

Рублёв обрёл психологическую уверенность, что очень важно для теннисиста, поскольку ему свойственны эмоциональные перепады по ходу матчей. Это пригодилось россиянину уже в первом круге Открытого чемпионата Австралии, в котором Андрей с огромным трудом выиграл у Тьяго Уайлда.

С первых минут встречи Рублёв захватил инициативу и диктовал свои условия. Он выиграл два сета (7:5, 6:4), но потерял концентрацию. Это почувствовал бразилец и воспрял духом. Тьяго взвинтил темп и заставил россиянина ошибаться.

Андрей плохо выполнял подачу, занервничал и оказался в сложной ситуации. Тьяго поймал кураж и здорово действовал в розыгрышах, постоянно напрягая россиянина на приёме. Бразилец был раскован, не боялся рисковать и постоянно обострял игру. Уайлд по делу выиграл два сета подряд (6:3, 6:4), установив паритет.

Решающий сет прошёл в упорной борьбе. Оба теннисиста брали свои подачи и старались обострять игру на приёме. Дело дошло до тай-брейка, в котором Рублёв оказался устойчивее к психологическому давлению и довёл матч до победы.

Стоит отметить несколько важных аспектов в игре россиянина. Рублёв старался максимально задействовать главный козырь — сильную и точную подачу. Андрей преуспел в этом и выполнил за матч 21 эйс всего при одной двойной ошибке. Это хороший знак для пятой ракетки мира.

Заслуживают внимания высокая скорость передвижения Рублёва по корту и выносливость. Он внешне легко выдержал пятисетовый матч, который продлился больше трёх часов.

Во втором раунде Australian Open Андрей Рублёв сыграет с 27-летним Кристофером Юбэнксом, который находится на 35-й строчке в рейтинге АТР. Американец слабо провёл минувший сезон и выбыл из последнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии в 1/32 финала, уступив Иржи Легечке.

Тем не менее в первом круге Australian Open Кристофер Юбэнкс выбил с турнира Дэниэла Таро. Американец победил со счётом 6:4, 6:2, 6:3 и продемонстрировал хороший уровень подготовки. Отметим, что он выиграл 88% очков на своей подаче. Юбэнкс вводит мяч в игру практически без ошибок (78% попадания), но не рискует и выполнил всего девять эйсов.

Рублёв набрал хорошую форму и получил практику в первом круге. Встреча с бразильцем поможет россиянину понять свои слабые места, но положительно должна сказаться на психологической устойчивости. Тем не менее Юбэнкс отлично готов к турниру и окажет упорное сопротивление. Рассмотрим ставку на победу Рублёва и тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Кристофер Юбэнкс — Андрей Рублёв 17 января 2024 года

В минувшем сезоне Даниил Медведев дважды победил Юбэнкса, но на Уимблдоне теннисисты провели на корте пять сетов. Очень опасно недооценивать американца, который умеет держать концентрацию и вполне способен выиграть сет у эмоционально нестабильного Рублёва. Но в общей победе россиянина вряд ли возникают сомнения — в технике игры на харде он намного превосходит Кристофера.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 3.5 сета за 2.23.