«Вашингтон» — «Анахайм». Карбери всё устроит к возвращению Овечкина

17 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.84. Успех «уток» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм» 17 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Анахайм» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс» (17.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 января 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

17 января состоятся восемь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Анахайм Дакс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» по-прежнему очень нестабилен. В последних семи матчах он победил только «Питтсбург» (4:3), «Лос-Анджелес» (4:3) и «Рейнджерс» (3:2). Уступили подопечные Спенсера Карбери «Нью-Джерси» (3:6), «Каролине» (2:6), «Сиэтлу» (1:4) и «Рейнджерс» (1:2).

Из-за поражений «Кэпиталз» спустились на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Однако шансы на выход в плей-офф у них ещё есть, и весьма неплохие. Недавно оправились от повреждений ряд важных игроков столичных — Макс Пасиоретти, Мартин Фехервари и Чарли Линдгрен.

Осталось только дождаться, когда лазарет покинет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Текущий сезон складывается для него крайне неудачно. 38-летний нападающий установил несколько антирекордов. В 39 встречах он забросил лишь восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

В каждом из шести последних матчей россиянин отметился результативными действиями. Только он начал возвращать былые кондиции, как получил повреждение нижней части тела. Овечкин пропустил уже две игры. Сколько ещё он будет отсутствовать из-за травмы — пока неизвестно.

Впрочем, без капитана «Вашингтон» не ударил в грязь лицом. Он сначала обыграл «Рейнджерс», а затем навязал ему же борьбу. На пресс-конференции после второй встречи Карбери поделился мнением, что его подопечные владели инициативой две трети матча. Он остался доволен выступлением команды во втором и третьем периодах, а также игрой в меньшинстве.

У «Анахайма» гораздо менее радужные перспективы, чем у «Вашингтона». Клуб уже много лет является одним из главных аутсайдеров лиги. Текущий сезон он начал весьма неплохо, но затем всё вернулось на круги своя. «Дакс» спустились на 30-ю строчку в сводной таблице НХЛ.

В последних 27 матчах подопечные Грега Кронина победили только «Колорадо» (4:3 Б), «Нью-Джерси» (5:1), «Детройт» (4:3), «Вегас» (5:2) и «Нэшвилл» (5:3). Также они уступили в овертайме «Торонто» (1:2 ОТ). Во всех остальных встречах «утки» потерпели поражения в основное время.

Несмотря на старания талантливого 23-летнего голкипера Лукаша Достала, за этот период времени «Анахайм» пропустил 98 шайб. Недавно команда приобрела ещё одного молодого перспективного хоккеиста — Каттера Готье. Однако позитивных перемен подписание лучшего бомбардира молодёжного чемпионата мира пока что не принесло.

Напротив, у «Анахайма» одни негативные новости. Во недавней встрече с «Нэшвиллом» получили травмы и выбыли на длительный срок сразу два важных игрока — Тревор Зеграс и Павел Минтюков. Россиянин в 40 матчах набрал 19 (2+17) очков. Больше него среди защитников-новичков «Дакс» набирали только Франсуа Бошемен (24 в сезоне-2005/2006) и Кэм Фаулер (23 в сезоне-2010/2011).

Поставить на то, что «Вашингтон» одержит победу в грядущем матче в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Только в двух из семи последних очных встреч «утки» одержали победы. Причём одну из побед они одержали на домашнем стадионе в овертайме.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм» 17 января 2024 года

Возвращение из лазарета важных хоккеистов предвосхищает улучшение игры и результатов «Вашингтона». Даже без Овечкина «столичные» смотрелись весьма собранно во встречах с «Рейнджерс». На домашнем стадионе у них есть все шансы победить «Анахайм». «Дакс» — один из главных аутсайдеров лиги. Они очень часто проигрывают в основное время, а теперь ещё и терпят важные кадровые потери.

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 1.84.