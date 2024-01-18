Себастьян Корда — Андрей Рублёв. Россиянин импровизирует

Пятая ракетка мира не собирается заглядывать наперёд и строить планы. В этом его плюс?

19 января Себастьян Корда и Андрей Рублёв сыграют в матче третьего круга Australian Open. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу пятой ракетки мира составляет 1.43. Шансы американца оценили коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Себастьян Корда — Андрей Рублёв 19 января 2024 года

Аналитики считают, что матч третьего круга Australian Open Себастьян Корда – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.58, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.56. Поставить на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам можно за 3.40.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Australian Open Себастьян Корда — Андрей Рублёв (19.01.2024)

Набирает обороты первый мэйджор этого сезона — Открытый чемпионат Австралии. В матче третьего круга Себастьян Корда будет играть с Андреем Рублёвым на стадионе «Мельбурн Парк». Начало встречи – не ранее 3:00 мск.

Россиянин подошёл к Australian Open в полной готовности. Он начал сезон с победы на турнире в Гонконге категории АТР-250. Во втором круге Андрей победил Лиама Брэди (6:4, 7:6), в четвертьфинале обыграл Артюра Фиса (6:4, 1:6, 6:2), а в 1/2 финала он выиграл у Цзюнчэна Шана (4:6, 6:2, 6:3).

Непростой соперник ожидал Рублёва в финале, но он с ним справился. Теннисист из России победил Эмиля Руусувуори – 6:4, 6:4. Поэтому к Открытому чемпионату Австралии пятая ракетка мира подошёл в отличном тонусе и предельно мотивированным.

Уже в первом круге Андрей выиграл у обидчика Медведева – Тьяго Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6). Матч получился очень тяжёлым для россиянина, и он чуть не упустил победу. Ведя с преимуществом в два сета, внезапно Рублёв потерял концентрацию. Он признался, что в те минуты вспоминал Даниила, который в минувшем сезоне уступил бразильцу. Хорошо, что на характере, но пятая ракетка мира всё-таки выиграл.

Последняя встреча с Кристофером Юбэнксом получилась более простой для россиянина. Он выиграл у американца 6:4, 6:4, 6:4. После этой игры высказался заслуженный тренер России Владимир Камельзон. По словам мастера спорта СССР, Рублёв лучше всех подготовился к Открытому чемпионату Австралии. Он также добавил, что с каждым днём Андрей становится лучше.

Вторая ракетка России высказался о планах на турнир. По его словам, нет никакого плана и он собирается импровизировать. Рублёв отметил, что необходимо просто сосредоточиться на себе и совершенствоваться. Пока у него это получается отлично.

Корда ещё молод и малоопытен. Американский теннисист начал этот сезон с участия на турнире в Брисбене, но потерпел поражение уже на старте. Он уступил Яннику Ханфману (5:7, 4:6). Затем Себастьян попробовал свои силы в Аделаиде. В первом круге он победил Лоренцо Сонего (6:4, 7:6), а в четвертьфинале выиграл у Кристофера О`Коннелла (6:4, 6:4).

Дальше полуфинала Корда пройти не смог, потому что проиграл Иржи Легечке – 2:6, 1:6. Причём без каких либо шансов зацепиться за результат. Начало Australian Open выдалось таким же тяжёлым для Себастьяна, как и для Рублёва. Он чуть не потерпел поражение во встрече первого круга с Витом Копривой – 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:2.

Даже игра второго круга Открытого чемпионата Австралии прошла для американца по тому же сценарию и завершилась в точности с таким же счётом, как и у Андрея. Вот только соперник у Корды оказался слабее — Кентен Алис. Себастьян выиграл у него со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Рублёв уже играл с Кордой. Эти соперники провели две встречи, и в обеих победу одержал россиянин — всухую по сетам. Думается, эта игра не сильно будет отличаться от предыдущих. Мы рекомендуем сделать ставку на то, что Андрей выиграет со счётом 3:0 по сетам за 3.40. У него как минимум больше опыта, а ещё пятая ракетка мира набирает идеальный ход.

Прогноз и ставка на матч третьего круга Australian Open Себастьян Корда — Андрей Рублёв 19 января 2024 года

Корда и Рублёв провели очень схожие последние матчи на Открытом чемпионате Австралии, но отличает их уровень соперников, с которыми приходилось встречаться. У Андрея они были на порядок сильнее. Плюс у россиянина отличная статистика очных встреч – она полностью на его стороне. Если добавить к этому кураж, опыт и мощную подачу Рублёва, то в его победе не останется сомнений.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 3:0 за 3.40.