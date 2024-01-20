Мирра Андреева — Барбора Крейчикова. Волшебство 16-летней россиянки продолжится!

21 января Мирра Андреева и Барбора Крейчикова сыграют в матче четвёртого круга Australian Open. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянке: коэффициент на победу Мирры составляет 1.47. Шансы чешки оценили коэффициентом 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Мирра Андреева — Барбора Крейчикова 21 января 2024 года

Аналитики считают, что матч первого круга Australian Open Мирра Андреева – Барбора Крейчикова не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.13, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.63. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.19.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга Australian Open Мирра Андреева — Барбора Крейчикова (21.01.2024)

Следить за Australian Open становится всё интереснее, особенно за участвующими в нём теннисистками из России. 21 января в матче четвёртого круга Мирра Андреева будет играть с Барборой Крейчиковой. Начало встречи – не ранее 3:00 мск.

Россиянка хорошо пошумела в минувшем сезоне, а в этом году решила стартовать ещё бодрее. Она уже добралась до четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии и имеет больше шансов пройти дальше, чем её соперница, судя по оценке экспертов. Причём чешка является 11-й ракеткой мира!

Мирра в 2023 году дошла до финала юниорского Australian Open, в котором проиграла Алине Корнеевой. Во взрослых турнирах для новичка она выступила вполне хорошо. Сначала Андреева добралась до третьего круга «Ролан Гаррос», а затем дошла до четвёртого круга Уимблдона. US Open получился не таким успешным и завершился для россиянки во втором круге.

Дважды в этих соревнованиях её останавливала американка Кори Гауфф. Зато 2024 год Мирра начала куда успешнее, сразу добравшись до четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Брисбене. Выбила её чешская теннисистка Линда Носкова. Однако главное было не результат, а подготовка к первому мэйджору этого сезона.

Андреева сильно прогрессировала. Выступление на Открытом чемпионате Австралии она начала с победы в игре с Бернардой Перой (7:5, 6:2), а затем россиянка выиграла у шестой ракетки мира Онс Жабер (6:0, 6:2). Вызывает удивление, как легко 16-летняя спортсменка справилась со швейцаркой, которая обладает невероятно большим опытом.

В матче третьего круга Мирра победила Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6. Стоит отметить, что в третьем сете Андреева проигрывала со счётом 1:5, но смогла переломить исход. Вся общественность была поражена камбэком россиянки. Известные журналисты открыто восторгались её победой, а Энди Маррей похвалил 16-летнюю теннисистку, а также обратился к комментатору, который позволил себе сказать лишнее.

Интересно, что сама Мирра повела себя неожиданно после победы. Она рассказала, что не видит ничего восхитительного или необычного в том, что она прошла четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. Россиянка не считает, что сделала что-то потрясающее, ведь она просто играет в теннис и наслаждается этим.

Барбора Крейчикова в минувшем сезоне выиграла два турнира – в Дубае и Сан-Диего. Однако начало этого сезона получилось весьма неудачным для чешской спортсменки. Она приняла участие на турнире в Аделаиде и вылетела уже в первом круге, уступив Анне Калинской – 5:7, 6:3, 5:7.

В Australian Open Барборе неприлично повезло, особенно по сравнению с Миррой. Ей выпали очень слабые соперники, находящиеся за пределами топ-80 лучших теннисисток в рейтинге WTA. Крейчикова начала участие в турнире с победы во встрече с Маи Хонтамой – 2:6, 6:4, 6:3. Затем чешка победила Тамару Корпач – 6:2, 6:2.

В минувшем матче Барбора обыграли Сторм Хантер, находящуюся на 171-й строчке рейтинга WTA. Причём у чешки возникли некоторые проблемы с соперницей, но она их преодолела и выиграла – 4:6, 7:5, 6:3. Однако сложно представить, что спортсменка сможет дать достойный отпор юной Андреевой с такой игрой.

Есть и ещё один немаловажный факт в пользу Мирры. В 2023 году россиянка встречалась с Барборой и выиграла у неё два матча – на Уимблдоне и в Пекине. Мы считаем, что такую набравшую ход Андрееву будет сложно остановить, особенно Крейчиковой, которая вряд ли продемонстрирует что-то удивительное. Ставим на победу Мирры со счётом 2:0 за 2.19.

Прогноз и ставка на матч первого круга Australian Open Мирра Андреева — Барбора Крейчикова 21 января 2024 года

Россиянка набрала великолепный ход, она обыгрывает всех без разбору на Открытом чемпионате Австралии. Мирра уже победила выдающихся теннисисток, среди которых опытная Онс Жабер. Причём в минувшей встрече Андреева совершила камбэк, вызвавший бурю эмоций. У неё очень сильный характер. Барбора обыгрывала слабых и уступающих по многим аспектам соперниц. Две из трёх находятся за пределами сотни мирового рейтинга. Плюс ко всему Андреева побеждала чешку в последних двух очных встречах.

Ставка: победа Мирры Андреевой за 2.19.