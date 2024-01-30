«Сент-Луис» — «Коламбус». Егор Чинахов способен на большее!

Зато форвард «Блюз» Павел Бучневич в порядке. Как минимум поэтому его команда фаворит.

31 января состоится матч НХЛ «Сент-Луис» — «Коламбус». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Блюз» можно за 1.79, шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 3.45. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Коламбус» 31 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Сент-Луис» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «Блюз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.53. Если «Блю Джекетс» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.53.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» (31.01.2024)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 31 января «Сент-Луис» будет принимать «Коламбус» на арене «Энтерпрайз-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:00 мск.

В последней встрече «Блюз» дома обыграли «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ). Матч сложился для хозяев непросто, поскольку соперник отлично оборонялся и опасно контратаковал. Основное время команды завершили вничью (3:3), а в овертайме после передачи Павла Бучневича нападающий Брэйден Шенн забил победный гол.

«Сент-Луис» неплохо проводит этот сезон НХЛ. У команды нет ярко выраженного бомбардира, поэтому исполняющий обязанности тренера Дрю Баннистер предпочёл играть от защиты. Постепенно команда привыкает к его нововведениям.

У тренерского штаба «Сент-Луиса» есть резерв для улучшения результатов. В текущем сезоне команда слабо играет в большинстве, находясь среди худших в лиге с 15,5% реализации. В составе «Блюз», кроме Бучневича, выступают россияне Алексей Торопченко и Никита Александров. Но они не так активны.

«Блюз» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка. Они выиграли 26 из 48 встреч, забросив 141 шайбу, а пропустив — 152. Конкуренция за место в плей-офф высокая, поэтому любой спад снизит шансы команды.

«Блюз» выиграли пять последних встреч. Кроме «Лос-Анджелеса», они победили «Вашингтон» (3:0), «Калгари» (4:3), «Ванкувер» (4:3 ОТ) и «Сиэтл» (4:3 ОТ). Четыре матча завершились с тоталом больше 5.5 шайбы.

«Коламбус» в минувшей встрече на выезде уступил «Сиэтлу» (2:4). Соперник полностью контролировал игру, навязав «Блю Джекетс» высокий темп. Подопечным Паскаля Венсана не удалось наладить комбинационную игру, поскольку соперник моментально накрывал их попытки атаковать ворота и блокировал броски.

Егор Чинахов был хорош и оформил дубль. Но его атакующий порыв партнёры поддержать не смогли. Главный тренер выпустил в основе голкипера Даниила Тарасова. Он отразил 22 броска. Россиянин провёл в этом сезоне НХЛ всего 10 матчей и пока не может выиграть конкуренцию у Элвиса Мерзликина.

Кроме Чинахова и Тарасова, в составе «Коламбуса» выступают другие россияне — Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Они неплохо проводят этот сезон НХЛ, поскольку каждый из полевых игроков записал в актив более 20 очков по системе «гол+пас».

«Коламбус» после 49 встреч набрал 40 очков и находится далеко от зоны плей-офф. Отметим, что у «Блю Джекетс» отрицательная разница забитых и пропущенных голов — «-37» (147:184). Однако ещё не всё потеряно.

«Блюз» набрали хорошую форму и демонстрируют результативный хоккей. На их фоне «Блю Джекетс» выглядят слабыми, поскольку оборона допускает много ошибок. «Сент-Луис» на домашней арене действует агрессивно в атаке, поэтому поставим на то, что он не проиграет и тотал будет больше 5.5 шайбы за 2.02.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Коламбус» 31 января 2024 года

«Сент-Луис» после назначения временно исполняющим обязанности тренера Дрю Баннистера существенно прибавил. Результативно играет нападение, улучшилось взаимодействие в защите, и хоккеисты находятся в отличном физическом состоянии. В свою очередь, «Коламбус» на спаде и вряд ли сможет выдержать давление соперника.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.02.