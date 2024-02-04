«Лада» — «Нефтехимик». Браташ поквитается с Леонтьевым

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Нефтехимик». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу тольяттинцев в основное время можно с коэффициентом 2.44. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Лада» — «Нефтехимик» 5 февраля 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Лада» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Лада» Тольятти — «Нефтехимик» Нижнекамск (05.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2024, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Близится к завершению регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Команды уже отыграли по 57 и более матчей. 5 февраля состоятся две встречи. В самой ранней из них на льду «Лада-Арены» в Тольятти местная «Лада» примет «Нефтехимик». Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Возвращение «Лады» в КХЛ пока что оставляет весьма приятное впечатление. Она располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от занимающего девятое место «Амура» составляет 15 очков. Команда из Тольятти уже одной ногой в плей-офф. Главное — не сбавлять ход.

Впрочем, подопечные бывшего легендарного голкипера Олега Браташа, судя по всему, не собираются этого делать. В последних девяти встречах они уступили только «Ак Барсу» (1:5), «Сочи» (3:4 Б), как раз «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (2:5). Три из четырёх поражений тольяттинцы потерпели на выезде. Дома они досадно проиграли сочинцам.

Особую роль в успехах играет богатый вратарский опыт Браташа, которым он делится с Владиславом Подъяпольским и Александром Трушковым. Оба голкипера проводят отличный сезон. Первый отразил 92,9% броска в створ, а второй — 91,3. Их коэффициент надёжности составляет 2,28 и 2,65 соответственно.

Отразив 50 бросков в матче с «Нефтехимиком» (2:0), Подъяпольский приблизился к лидерам по количеству «сухих» игр в сезоне. На его счету пять таковых. В последней встрече с «Салаватом Юлаевым» Браташ решил предоставить Владиславу время на отдых и восстановление.

В послематчевом интервью Браташ признался, что команда выступила неудачно. Не обошёл вниманием он и инцидент с пропущенным лакросс-голом, который забил нападающий соперника Данил Алалыкин. Тренер сказал, что, ставя себя на место голкиперов, он давно нашёл бы противоядие и не позволял соперникам так делать.

У «Нефтехимика» дела идут не так здорово, как у команды из Тольятти. Он располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от идущего следом «Амура» составляет три очка. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выход в плей-офф, клуб часто теряет очки.

В последних восьми играх нижнекамцы, помимо «Лады», победили только московское «Динамо» (2:1) и располагающийся на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» (3:2). Уступили они «Ак Барсу» (0:1), «Локомотиву» (2:4), «Торпедо» (2:3 ОТ), «Трактору» (5:6 Б) и «Ладе» (0:2).

И это при том, что шесть из восьми встреч проходили в Нижнекамске. Дома подопечные Олега Леонтьева выступают на порядок увереннее, чем на выезде. В 27 матчах в гостях они одержали только семь побед, а также по одному разу уступили в овертайме и серии послематчевых буллитов. Это худшие показатели в лиге.

За этот период времени «Нефтехимик» забросил только 57 шайб, а пропустил 99. В обороне ему надёжности явно не хватает. В 59 встречах подопечные Леонтьева пропустили 179 голов, а забили только 138. Больше пропускают только располагающиеся в самом низу сводной таблицы КХЛ команды — «Куньлунь», «Сочи» и «Витязь».

Поставить на то, что «Лада» одержит итоговую победу в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. В 32 встречах дома подопечные Браташа потерпели только 13 поражений. За этот отрезок времени они пропустили лишь 69 шайб, а забросили 84.

Интересно, что в последней очной встрече, проходившей в Нижнекамске, тольяттинцы ни в чём не уступали сопернику. Они создали не меньше голевых моментов и нанесли столько же бросков в створ. Браташ на послематчевой пресс-конференции похвалил подопечных. Им попросту немного не хватило удачи.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Лада» — «Нефтехимик» 5 февраля 2024 года

Если дома у нестабильного в защите «Нефтехимика» дважды возникли серьёзные проблемы с «Ладой», то на выезде ему тем более вряд ли удастся зацепиться за очки. Тольяттинцы наверняка будут по-хорошему злы после разгромного поражения в игре с «Салаватом Юлаевым». Плюс Браташ может выпустить более надёжного Подъяпольского, восстановившего запас сил.

Ставка: итоговая победа «Лады» за коэффициент 1.79.