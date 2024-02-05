«Витязь» — «Сочи». У Рябыкина заканчиваются отговорки

Тренер «богатырей» постоянно придумывает причины поражениям команды. А она всё ещё на дне.

6 февраля состоится матч КХЛ «Витязь» — «Сочи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «богатырей» можно с коэффициентом 2.17. Шансы сочинцев оценили в 2.75. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Сочи» 6 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Витязь» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ставки на победу «богатырей» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Поставить на то, что выиграют сочинцы, можно за коэффициент 2.09.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Сочи» (06.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

6 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» сыграет с «Сочи» на «Арене-Балашиха». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

«Леопарды» в последней встрече обыграли дома минское «Динамо» (3:2). Они действовали на высоких скоростях, доминировали в силовой борьбе и заблокировали 21 бросок. Соперник много атаковал, но подопечные Дмитрия Кокорева уверенно оборонялись и чётко реализовали голевые моменты.

Хороший матч провёл голкипер «Сочи» Михаил Бердин. 25-летний вратарь отразил 33 из 35 бросков и зарядил уверенностью команду. Особенно его спокойствие пригодилось в третьем периоде, в котором «зубры» пошли вперёд большими силами. Немаловажным фактором в пользу победы сочинцев стала дисциплина, благодаря которой команда получила только один малый штраф.

В недавней игре с «Куньлунем» Бердин оказался в центре внимания, несмотря на поражение его команды со счётом 2:4. Голкипер не сдержал эмоций и ввязался в драку с нападающим соперника Девином Броссо, который столкнулся с ним вблизи ворот. Арбитры признали Михаила зачинщиком драки, и в итоге он получил 17 минут штрафа.

Важную роль в нападении клуба играет Артур Тянулин. Он является лучшим бомбардиром «Сочи» в текущем сезоне КХЛ и набрал 40 очков по системе «гол+пас». 27-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач. Неплохо проводит этот сезон Матвей Мичков. Форвард пропустил много времени из-за травмы, но набрал уже 33 очка.

Подопечные Кокорева занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков. Клуб выиграл 19 из 59 встреч и практически лишился шансов на выход в плей-офф. Стоит отметить, что на выезде «Сочи» провёл 29 игр, в которых одержал 10 побед.

В последних пяти встречах «леопарды» показали хороший результат. Они победили «Локомотив» (2:1), «Витязь» (3:2) и минское «Динамо» (3:2), а уступили дважды «Куньлуню» (3:4 ОТ и 2:4).

Решение руководства «Витязя» доверить управление командой Александру Завьялову оказалось ошибкой, поэтому «богатыри» в этом сезоне оказались неконкурентоспособны. Пришлось в экстренном порядке менять главного тренера, но Дмитрий Рябыкин был изначально поставлен в сложные условия: в команде было много травмированных и игроки потеряли уверенность.

Тренерский штаб проделал большую работу, и в некоторых встречах «богатыри» показали хоккей высокого уровня. Тем не менее добиться стабильности не удалось, поэтому их шансы на плей-офф призрачные.

Подопечные Дмитрия Рябыкина после 59 матчей набрали 43 очка и занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели дома 29 встреч и одержали девять побед.

Лучший бомбардир команды в этом сезоне — это Дерек Барак. Нападающий забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи. Отметим, что «Витязь» с большим трудом в последних встречах создаёт и реализует опасные моменты. В играх с «Куньлунем» (0:2) и «Локомотивом» (0:2) нападение отработало вхолостую.

«Витязь» и «Сочи» недавно провели очную встречу, которую подопечные Кокорева выиграли со счётом 3:2. «Богатыри» далеки от оптимальной формы, поэтому слабо действуют в нападении. В свою очередь, «леопарды» хорошо провели последние матчи. Предлагаем рассмотреть ставку, что «Сочи» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 2.39.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Сочи» 6 февраля 2024 года

В последних пяти играх сочинцы показали неплохие результаты. Голкипер Бердин надёжен, а нападение создаёт много опасных моментов. «Богатыри» в системном кризисе, кроме того, уступили в последнем очном матче. Предположим, что «леопарды» не проиграют и тотал будет меньше 6.5 шайбы.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.39.