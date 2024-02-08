«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Абаскаль и Угальде оправдаются

Подготовка к возобновлению сезона началась для красно-белых с разгрома. Испанцу пора начать отлаживать механизмы.

9 февраля состоится матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало игры — в 18:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «народной команды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «красных рыцарей» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак» 9 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак» (09.02.2024)

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК Шабаб Аль-Ахли Дубай, ОАЭ Не начался Спартак М Москва, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

В некоторых странах царит международный перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят контрольные матчи. В Абу-Даби в самом разгаре товарищеский турнир — Зимний кубок РПЛ. 9 февраля состоится встреча, в которой померяются силами «Шабаб Аль-Ахли» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 мск.

На текущих сборах «Шабаб Аль-Ахли» провёл две товарищеские встречи. В обеих результативными действиями отметился перспективный 22-летний бразильский нападающий Игор Жезус. В первом матче он записал на свой счёт шикарную результативную передачу, а во втором помог команде обыграть «Кайрат» (2:0), оформив дубль.

В составе «красных рыцарей» предостаточно техничных футболистов, в особенности бразильцев. Кроме того, возглавляет их небезызвестный Марко Николич. Когда-то сербский специалист руководил московским «Локомотивом». Понимание того, как играть с российскими командами, у него имеется.

Впрочем, ни это, ни противоречивое удаление на 60-й минуте Умара Сако не помогло команде из Дубая обыграть «Ростов». Подопечные Валерия Карпина создали больше опасных моментов, подали больше угловых и в итоге одержали вполне закономерную победу — 3:1.

Поначалу встреча складывалась для жёлто-синих не лучшим образом. Они часто ошибались при выходе из обороны и многое позволяли сопернику у своих ворот. Однако после пропущенного мяча жёлто-синие прибрали инициативу к рукам и вплоть до удаления смотрелись на порядок предпочтительнее «Шабаба Аль-Ахли».

«Спартак» тоже провёл два товарищеских матча на этих сборах. Сначала он победил «Торпедо» (3:2), а затем с разгромным счётом проиграл «Ростову» (0:3). Игра с жёлто-синими стала первой для Манфреда Угальде в составе красно-белых. В целом новичок оставил после себя приятное впечатление, но какие-либо выводы делать пока рано.

В составе «Твенте» 21-летний костариканец принял участие в 25 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Сможет ли Гильермо Абаскаль помочь перспективному футболисту полностью раскрыть талант? Есть сомнения.

К испанскому специалисту накопилось множество вопросов. Недовольство вызывают непонятные решения тренера с комплектацией и ротацией состава, рисунок игры и результаты. Во встрече с «Ростовом» Абаскаль уступил Валерию Карпину как тактически, так и в плане подготовки команды к матчу. Ростовчане смотрелись на порядок свежее и собраннее.

Понятно, что это товарищеский турнир и глобальных задач решать не нужно. Однако, во-первых, к встрече было повышенное внимание и интерес. Во-вторых, ранее тренер заявлял, что экспериментировать на Зимнем кубке РПЛ не будет, а также уделит особое внимание работе над стабильностью и постарается улучшить взаимопонимание между футболистами.

Поставить на то, что «народная команда» обыграет «Шабаб Аль Ахли» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Думается, Абаскаль постарается исправиться за разгромное поражение в игре с ростовчанами. В противном случае критики в его адрес наверняка станет ещё больше.

Комплектация состава у московского клуба на порядок лучше, чем у команды из Дубая. Если ростовчане создали много моментов и победили «красных рыцарей», несмотря на игру в меньшинстве с 60-й минуты, то и красно-белые не должны ударить в грязь лицом.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак» 9 февраля 2024 года

Результат и течение встречи с «Ростовом» наглядно продемонстрировали класс «Шабаба Аль-Ахли». У него неплохо поставлена игра в нападении, но в обороне качества очень сильно не хватает. Думается, Абаскаль сделает выводы из поражения во встрече с ростовчанами и постарается реабилитироваться. К тому же соперник для этого подходящий.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.