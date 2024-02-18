«Колорадо» — «Аризона». Маккиннон тревожит Кучерова

Отсутствие россиянина повлекло спад, но поводов для серьёзного беспокойства пока нет.

19 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Колорадо» — «Аризона». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.62. Успех «Койотс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Аризона» 19 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Аризона» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» (19.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2

19 февраля состоится семь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Болл-Арены» в Денвере местный «Колорадо Эвеланш» примет «Аризону Койотс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

У «Колорадо» отчётливо проглядывается спад. В последних шести матчах он победил только «Вашингтон» (6:3). Уступили подопечные Джареда Беднара «Рейнджерс» (1:2 ОТ), «Нью-Джерси» (3:5), «Каролине» (2:5), «Флориде» (0:4) и «Тампа-Бэй» (3:6). На турнирном положении это не сильно отразилось.

Также стоит отметить. что плохим результатам есть вполне логичное объяснение. Во-первых, в соперниках были преимущественно команды из верхней части сводной таблицы НХЛ. Во-вторых, во всех шести этих встречах «лавины» выступали на выезде. В гостях они весьма уязвимы.

Впрочем, есть и поводы для переживаний. Спад также связан с отсутствием Валерия Ничушкина. Он попал в Программу помощи НХЛ. В этом сезоне россиянин принял участие в 40 матчах, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Потеря весьма болезненная.

Благо другие лидеры «Колорадо» пребывают в отличном тонусе и делают результат. Речь идёт о Натане Маккинноне, Микко Рантанене и Кейле Макаре. Лучший бомбардир команды в 55 матчах набрал 89 (32+57) очков, финн — 70 (29+41), а талантливый 25-летний канадский защитник — 60 (13+47).

Макар стал вторым в истории НХЛ защитником по скорости достижения 300 очков в лиге. Для этого ему потребовалось всего 280 матчей. Также Кейл стал лучшим снайпером в истории «Колорадо» среди защитников. В составе «Эвеланш» он провёл 288 матчей, в которых забросил 78 шайб.

У «Аризоны» дела обстоят на порядок хуже, чем у «Колорадо». Она располагается далеко от зоны попадания в плей-офф — на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Эвеланш» составляет целых 20 очков. Велика вероятность, что закончат сезон «койоты» в самом низу сводной таблицы НХЛ.

К предстоящему матчу подопечные Андре Туриньи подходят с восьмиматчевой безвыигрышной серией. Уступили они «Флориде» (2:6), «Тампа-Бэй» (3:6), «Каролине» (1:3 и 1:5), «Вегасу» (2:3), «Нэшвиллу» (4:5 ОТ), «Филадельфии» (3:5), а также «Миннесоте» (1:3).

Бросается в глаза, что «Аризона» много пропустила. В нападении у неё в целом всё в порядке, но вот крепости в обороне регулярно не хватает. В 53 встречах «Койотс» забросили 154 шайбы, а пропустили, несмотря на старания Коннора Ингрэма и Карела Веймелки, 168 голов.

Помимо плохих результатов, у «Койотс» имеются проблемы организационного характера. Домашние матчи они проводят на «Маллетт-Арене», которая вмещает только 5000 человек. Поставить на то, что «Колорадо» обыграет «Аризону» и тотал будет больше 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Подопечные Туриньи одержали победы только в 8 из 26 матчей на выезде. Хуже них в гостях выступают только явные аутсайдеры. «Лавины», в свою очередь, проиграли только 5 из 25 матчей на «Болл-Арене». За этот отрезок времени они пропустили 69 шайб, а забросили — 109.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Аризона» 19 февраля 2024 года

«Колорадо» лучше всех в лиге выступает на домашнем стадионе. Думается, даже без Валерия Ничушкина он сумеет уверенно обыграть «Аризону». Результат должны сделать другие ведущие хоккеисты «Эвеланш», которые регулярно радуют результативностью. «Койотс» пребывают в чёрной полосе. Они очень много пропускают и не выигрывают уже девять матчей кряду. Всё ведёт к тому, что неудачная серия продлится.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.