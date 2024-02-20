«Ак Барс» — «Локомотив». Никитин репетирует плей-офф лучше Билялетдинова

21 февраля состоится матч КХЛ «Ак Барс» – «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы ярославцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Локомотив» 21 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.67. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.18. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 8.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив» (21.02.2024)

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Регулярный сезон КХЛ близится к своему заключительному отрезку. На 21 февраля запланировано несколько интересных матчей. В одном из них «Ак Барс» будет принимать «Локомотив» на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало игры – не ранее 19:30 мск.

Казанский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Несмотря на большое количество неудачных отрезков и проблем по ходу сезона, «барсы» набрали 80 очков и лишь на девять очков отстают от лидирующего «Металлурга». Всего подопечные Билялетдинова одержали 39 побед в 65 играх, забросили 165 шайб, а пропустили 132.

«Ак Барс» очень хорошо проводит домашние матчи, потерпев всего семь поражений в 31 встрече. Из 10 последних игр на своём льду команда из Казани уступила только в одной – «Сибири» со счётом 1:4. Это очень хороший показатель перед стартом плей-офф.

В минувшем матче «Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счётом 1:2. Тем самым он прервал победную серию, которая насчитывала три встречи. Во время неё подопечные Билялетдинова победили «Нефтехимик» (3:0), «Магнитку» (3:1) и «Спартак» (3:0). Несмотря на огромное количество звёздных атакующих игроков, хоккей казанцев стал скучным.

Наставник решил перестроиться на оборонительную систему, поэтому в шести последних матчах «Ак Барса» забрасывалось ровно по три шайбы. Удивительно, что затянуть в свои воды казанцам удалось даже такие агрессивные в атаке команды, как «Металлург» и «Спартак». Вероятнее всего, эти навыки и схема принесут огромную пользу в плей-офф – на него и расчёт.

Также стоит взять во внимание тот факт, что Зинэтула Билялетдинов пересобрал звенья. Два последних матча пропустили Радулов и Кагарлицкий, а Шипачёв отправился в четвёртое звено. Получил травму основной вратарь Билялов, а его место занял Мифтахов. Интересно посмотреть, что будет дальше.

«Локомотив» пребывает в отличной форме. Команда неоднократно радовала хорошими результатами на протяжении сезона и по-прежнему претендует на Кубок Континента. В активе железнодорожников 89 очков. Они отстают от лидирующего в Западной конференции СКА всего на четыре очка.

Подопечные Игоря Никитина одержали победы в 42 из 65 игр текущего розыгрыша. Они забросили 167 шайб, а пропустили 133. Меньше в КХЛ пропустили только две команды, и одна из них – как раз «Ак Барс». Можно сказать, что встретятся две лучшие обороны в лиге, поэтому вряд ли будет много забитых голов.

Как и любой клуб в конце сезона, «Локомотив» местами проводит тяжёлые отрезки. Совсем недавно он проиграл три матча подряд – «Адмиралу» (1:2), «Северстали» (2:3 Б) и «Спартаку» (1:5). Затем железнодорожники пошли на поправку и одержали две победы кряду – во встречах с ЦСКА (5:4 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (3:0).

Выиграв у уфимцев, Игорь Никитин сказал, что любая встреча теперь – это репетиция плей-офф. Он также отметил, что просит своих подопечных никогда не зацикливаться на неудачах и давать правильную реакцию на поражения. Если победный импульс будет сохранён, то казанцам придётся непросто.

В четырёх из пяти последних официальных очных матчей выигрывал «Локомотив». Три минувшие личные встречи завершились тоталом меньше 5.5 шайбы. Мы считаем, что в этот раз вновь не будет много голов, но ближе к победе всё-таки будут железнодорожники. Они более серьёзно подходят к оставшимся матчам, а казанцы позволяют себе идти на эксперименты. Ставки на то, что «Локомотив» не проиграет и тотал будет меньше 5.5 шайбы, принимают за 2.07.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Локомотив» 21 февраля 2024 года

Обе команды проводят репетицию перед плей-офф, но Игорь Никитин по-прежнему ждёт от своей команды побед и ставит на стабильность. Зинэтула Билялетдинов, наоборот, пошёл на эксперименты, меняет игроков в звеньях, даёт больше времени молодёжи и предоставляет отдых своим ветеранам. Всё это, конечно, хорошо, но к месту ли? Мы считаем, что «Локомотив» не проиграет и тотал будет меньше 5.5 шайбы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.07.