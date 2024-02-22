«Динамо» Мн — СКА. Кубок Континента ускользает от Ротенберга

Петербуржцы не готовы к тому, что «зубры» дадут достойный отпор.

23 февраля состоится матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.79, шансы минчан оценили в 3.62. Ничья в основное время доступна за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 23 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» Минск — СКА не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.72. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.48. Если выиграют минчане, сыграет коэффициент 2.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА (23.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

23 февраля в матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет со СКА на «Минск-Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

«Зубры» в последней встрече дома победили «Нефтехимик» (2:1). Они сразу захватили инициативу, опасно атаковали и незадолго до конца первого периода открыли счёт. Шайбу забросил Роб Хэмилтон, реализовав большинство. Отметим, что подопечные Дмитрия Квартальново в этом сезоне слабо используют численное преимущество — с показателем 17,9%.

Затем «Динамо» заиграло осторожнее, больше уделяя внимания позиционной обороне. Ему удалось погасить наступательный порыв «Нефтехимика», и в одной из контратак Вячеслав Основин забил гол. Клуб из Нижнекамска незадолго до окончания встречи сократил разрыв в счёте, но отыграться не сумел, поскольку надёжен был голкипер «зубров» Алексей Колосов.

Главный тренер минского «Динамо», несмотря на победу, раскритиковал команду. Дмитрий Квартальнов рассказал в интервью, что ему категорически не понравилась вальяжность в ответственный момент игры. Кроме того, наставник «зубров» объяснил перестановки в звеньях поиском оптимального сочетания перед плей-офф.

Важную роль в линии нападения клуба из Минска играет Сэм Анас. Он является лучшим бомбардиром «зубров» в текущем сезоне и набрал 44 очка по системе «гол+пас». 30-летний форвард забросил 20 шайб и сделал 24 результативные передачи. Из-за последствий травмы его участие в игре со СКА под вопросом.

Подопечные Квартальнова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 67 очков. Клуб выиграл 31 из 66 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Минчане неплохо выступают дома. Они победили в 16 из 33 матчей.

В последних пяти встречах минское «Динамо» показало хорошие результаты. Кроме «Нефтехимика», клуб выиграл у «Витязя» (3:2) и «Куньлуня» (4:2), а уступил «Северстали» (2:3) и московскому «Динамо» (1:2).

В минувшей встрече СКА дома проиграл «Северстали» (0:3). Подопечные Романа Ротенберга выступили слабо. Они нанесли всего 21 бросок и не поставили перед защитой соперника неразрешимых задач. Главный тренер петербуржцев в интервью сравнил клуб из Череповца с популярным бойцом Конором Макгрегором и посетовал на напряжённый календарь.

Подопечные Ротенберга после 66 матчей набрали 93 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 32 встречи и одержали 21 победу. Петербуржцы хотят выиграть Кубок Континента, о чём заявил наставник СКА.

«Зубры» хорошо выступают на домашней арене. Они агрессивно прессингуют и умело обороняются. В свою очередь, тренерский штаб СКА явно готовит игроков к плей-офф, дозирует время лидеров на льду и старается избежать травм. У петербуржцев возможна ротация состава, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Динамо» не проиграет в основное время за 1.97.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 23 февраля 2024 года

У команды Дмитрия Квартальнова наладилась игра дома — у них четыре победы в пяти последних матчах. В свою очередь, СКА во встрече с «Северсталью» выступил слабо, особенно в атаке. Предположим, что минское «Динамо» не проиграет в основное время.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет в основное время за 1.97.