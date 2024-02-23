«Динамо» — ЦСКА. Личка и Федотов устроят очередной парад голов

24 февраля состоится товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех бело-голубых оценён экспертами в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — ЦСКА 24 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют армейцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол бело-голубых доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.37.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА (24.02.2024)

До окончания зимнего перерыва остаётся всё меньше времени. Команды активно готовятся к возобновлению сезона, принимая участие в контрольных матчах. 24 февраля в Турции состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами в московском дерби «Динамо» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Бело-голубые весьма продуктивно и успешно проводят сборы. Ни в одном из восьми контрольных матчей они не уступили. Вничью «Динамо» сыграло с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1). Победило оно «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» из Пловдива (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1) и «Крылья Советов» (5:1).

Марцел Личка заслуживает особой похвалы. Интенсивные качественные тренировки чешского специалиста приносят отличные плоды. Между футболистами заметно улучшилось взаимопонимание. Бело-голубые стали создавать ещё больше моментов и чаще радовать результативностью.

В этих восьми товарищеских встречах «Динамо» забило целых 28 мячей. Пять из них записал на свой счёт Константин Тюкавин. Также он отметился одной результативной передачей. Примечательно, что 21-летний нападающий принял участие только в трёх из восьми контрольных матчей.

Незадолго до зимнего перерыва Тюкавин набрал потрясающую форму. В последних шести турах в чемпионате России он забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Личка подчеркнул, что на зимние сборы Константин приехал хорошо подготовленным. В предстоящем матче он наверняка появится на поле и, вполне вероятно, порадует результативностью.

ЦСКА тоже не терял зимой времени понапрасну. По ходу сезона красно-синие столкнулись с сильным кадровым дефицитом. Поэтому первостепенной задачей для них стало подписание качественных новобранцев на проблемные позиции и встраивание их в систему команды.

Присоединились к армейцам Тамерлан Мусаев, Сид Ахмед Айссауи и Амир Риванди (иранец был арендован с правом выкупа). Кроме того, наконец-то оправился от травмы Игорь Дивеев. Владимир Федотов постепенно повышал нагрузку на ведущего защитника армейцев. В последней контрольной игре он провёл на поле все 90 минут.

Всего красно-синие провели семь товарищеских матчей. Уступили они только «Сочи» (1:2). Победил ЦСКА сначала «Сохар» (4:1), «Торпедо» (3:2), «Андижан» (2:0) и «Факел» (1:0), а затем «Родину» (4:0) и «Химки» (3:0). Одним из главных героев последней игры стал Фёдор Чалов. Он оформил дубль.

В 18 встречах в РПЛ Чалов забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. В товарищеской игре с «Химками» один из голов он забил с передачи Ивана Облякова. Зимние сборы полузащитник проводит отменно. В семи контрольных матчах он записал на свой счёт четыре гола и три ассиста.

С учётом товарищеского статуса предстоящей игры и высокой результативности команд, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.00. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной «Динамо» победило со счётом 2:1.

У бело-голубых отличная результативность, но и пропускают они отнюдь не редко. В восьми контрольных матчах им забили 11 голов. Армейцы в семи товарищеских встречах записали на свой счёт 18 мячей. Так что ждём, что в предстоящей игре будет много голов, причём с обеих сторон.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА 24 февраля 2024 года

Оба клуба отлично проводят сборы. Побеждают, демонстрируют качественный командный футбол и много забивают. Предпосылки к успешному возобновлению сезона у команд хорошие. Есть все основания полагать, что в грядущем матче они порадуют болельщиков результативностью.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.00.