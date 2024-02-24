Ренан Феррейра — Райан Бейдер. Фрэнсис Нганну ждёт своего соперника!

В ночь с 24 на 25 февраля в Эр-Рияде на «Кингдом Арене» состоится турнир «PFL против Bellator». В главном поединке бразилец Ренан Феррейра подерётся с американцем Райаном Бейдером. Начало боя — не ранее 3:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Ренан Феррейра — Райан Бейдер

Эксперты отдают небольшое предпочтение Феррейре и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.83. Шансы Бейдера оценили в 1.98. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0. Аналитики считают, что бой Ренан Феррейра – Райан Бейдер не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 2.45, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.49.

Где смотреть бой Ренан Феррейра — Райан Бейдер

Посмотреть трансляцию поединка Ренан Феррейра – Райан Бейдер можно на платформе «OKKO».

Анализ и прогноз на бой «PFL против Bellator» Ренан Феррейра — Райан Бейдер (25.02.2024)

В ночь с 24 на 25 февраля состоится грандиозное событие в мире смешанных единоборств. Лучшие бойцы лиг PFL и Bellator подерутся между собой, чтобы выявить сильнейших. Турнир пройдёт в Саудовской Аравии, городе Эр-Рияде. В главном поединке Ренан Феррейра встретится с Райаном Бейдером.

Дарт, несомненно, является очень серьёзным соперником, за плечами которого много достойных побед. Однако не стоит недооценивать бразильца, обладающего уникальными навыками и качествами, которые могут склонить чашу весов в его пользу.

Одним из ключевых факторов, работающих в пользу Феррейры, является его преимущество в габаритах. Он высокий и имеет большой размах рук. Благодаря антропометрии Ренан способен диктовать свои условия в стойке и на дистанции.

Ренан в совершенстве овладел бразильским джиу-джитсу, поэтому неплохо работает в партере. Феррейра неоднократно демонстрировал свою способность побеждать соперников с помощью различных приёмов. Если бой перейдёт на канвас, то навыки бразильца могут стать огромной проблемой для защиты Бейдера.

К тому же Ренан обладает большой ударной мощью, что доказывал в последних поединках. Три минувших боя он выиграл нокаутами. Если бразилец сможет эффективно наносить удары и использовать своё преимущество в габаритах, то у него есть все шансы одержать победу.

Несмотря на то что Феррейра представляет собой серьёзную проблему, опыт, навыки и стратегическое чутьё Бейдера делают его достойным соперником, который способен переломить ход любой схватки.

Одним из ключевых элементов, работающих в пользу Райана, является его богатый опыт выступлений на самых высоких уровнях ММА. Как бывший чемпион Bellator и опытный спортсмен UFC Дарт сталкивался и побеждал элитных бойцов, оттачивая свои способности и развивая глубокое понимание динамики боя. Этот богатый опыт позволяет американцу сохранять самообладание и хладнокровие.

Всесторонне развитые навыки Бейдера ещё больше усиливают его шансы на победу. Обладая точными и мощными ударами, а также борцовской базой, Райан является универсальным бойцом. Он способен адаптироваться к различным сценариям поединка. Его умение эффективно сочетать удары с тейкдаунами и контролем в партере может стать основным преимуществом, благодаря которому он будет диктовать темп.

В последнем поединке Бейдер отправил в нокаут самого Фёдора Емельяненко в первом раунде. Это говорит о том, что его скорости и мощи в ударах по-прежнему хватает, чтобы сокрушить даже самых серьёзных соперников.

Вот только Фёдор — возрастной боец, и Бейдер намного его моложе, а вот в случае с Ренаном уже американец выступает в роли ветерана. Мы считаем, что этот поединок получится очень быстрым. Оба бойца становятся главными претендентами на встречу с Нганну. Победитель сможет подраться с легендарным Фрэнсисом. Такой спортсмен должен уметь проводить яркие схватки. Наша ставка на тотал меньше 1.5 раунда за 2.20 выглядит вполне оправданной.

Прогноз и ставки на бой Ренан Феррейра — Райан Бейдер 25 февраля 2024 года

Победитель этой пары получит бой с Фрэнсисом Нганну, поэтому Феррейра и Бейдер обязаны показать яркий и зрелищный поединок. Только такие бойцы интересны легенде UFC. К тому же Бейдер ощущает свои недостатки: он намного старше и уступает в габаритах сопернику. Ренан, наоборот, наверняка захочет сразу воспользоваться своим преимуществом и решить вопрос в первом-втором раунде. Мы считаем, что третий раунд не начнётся.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 2.20.