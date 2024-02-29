«Лацио» — «Милан». Рафаэл Леау вытянет Стефано Пиоли

Если «дьяволы» проиграют четвёртый матч подряд, то наткнутся на критику.

1 марта состоится матч 27-го тура Серии А «Лацио» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы римлян оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Милан» 1 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Серии А «Лацио» — «Милан» (01.03.2024)

В матче 27-го тура «Лацио» принимает на стадионе «Олимпико» «Милан». «Орлы», занимающие восьмое место в турнирной таблице, отстают от идущих на третьей строчке «россонери» на 13 очков.

Согласно тенденциям, «дьяволы» забивали хотя бы один гол в каждом из 15 последних матчей в Серии А, а римляне проиграли только 2 из 11 последних домашних встреч в первенстве.

В минувшей игре «Лацио» уступил «Фиорентине» со счётом 1:2, пропустив два мяча во втором тайме. «Орлы» проиграли три из пяти последних матчей в Серии А, причём поражения «Аталанте» (1:3) и «Болонье» (1:2) предшествовали неудачной игре с «фиолетовыми».

Однако если взглянуть на ситуацию в целом, то «Лацио» выиграл 6 из 10 последних встреч в чемпионате Италии, причём в пяти из этих побед он забивал более 1.5 мяча.

Кроме того, «орлы» выиграли 6 из последних 10 домашних матчей, потерпев при этом два поражения, и будут надеяться, что в пятницу им удастся одержать ещё одну победу.

Тем временем «Милан» в минувшем туре сыграл с «Аталантой» вничью со счётом 1:1, несмотря на 69% владения мячом и 20 ударов по воротам на «Сан-Сиро».

«Россонери» не смогли выиграть ни одного из трёх последних матчей во всех соревнованиях, уступив «Монце» (2:4) и «Ренну» (2:3).

Тем не менее «Милан» проиграл лишь 1 из 11 последних встреч в Серии А, одержав семь побед и трижды сыграв вничью. Он всё ещё находится в числе команд, претендующих на попадание в Лигу чемпионов.

Стоит также отметить, что подопечные Пиоли забивали более 1.5 мяча в каждом из восьми выездных матчей в чемпионате Италии, что ещё больше подчёркивает их атакующую силу.

У хозяев из-за травм, возможно, не сыграют испанский защитник Патрик и молодой полузащитник Николо Ровелла.

Что касается гостей, то сербский нападающий Лука Йович отстранён от игры, а Маттия Кальдара и Томмазо Побега пропустят пятничный матч из-за травм.

Несмотря на то что «Лацио» в этом сезоне по-прежнему трудно победить в Риме, впечатляющую серию забитых мячей «Милана» на выезде трудно игнорировать. Особенно когда в составе есть такие исполнители, как Рафаэл Леау.

Мы прогнозируем, что «дьяволы» прервут неудачную серию. Наша ставка — на индивидуальный тотал подопечных Пиоли больше 1.5 мяча за 2.25.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.25.