«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкиным движет голод

2 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэпиталз» можно за 2.14, а шансы «Флайерз» оценили коэффициентом 2.77. Ничья в основное время доступна за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 2 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Филадельфия» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.72. Шансы «Флайерз» выиграть матч оценили в 2.13.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (02.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

2 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланированы четыре матча. В одном из них «Вашингтон Кэпиталз» будет принимать «Филадельфию Флайерз» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Пришла весна, но совсем не весеннее настроение у «Вашингтона», который в минувшем матче умудрился крупно проиграть «Детройту» (3:8). Только «Кэпиталз» нашли свой стиль, стали набирать очки, по-серьёзному включились в борьбу за плей-офф, и тут такой сюрприз. Но есть надежда на колоссальный опыт капитана «столичных» Александра Овечкина.

Россиянин даже в игре с «Ред Уингз» не опустил рук, заводя партнёров по команде, и сделал результативную передачу. У форварда «Вашингтона» предельная мотивация на решающий отрезок сезона, поскольку важно попасть в плей-офф. Дело даже не в заочном соперничестве Овечкина с Уэйном Гретцки. Александр всегда ставит перед собой максимальные цели.

Нужно отметить, что после слабого начала сезона россиянин набрал форму. Овечкин в этом розыгрыше НХЛ забил 16 голов и сделал 27 результативных передач. Его недавняя результативная серия из 10 матчей вызывала восторг, но она прервалась. Может, пришло время для новой?

Тренерскому штабу «столичных» пока не хватает опыта, ведь для Спенсера Карбери это первая самостоятельная работа в клубе НХЛ. Но он считается перспективным специалистом, и заметно, как он старается исправлять ошибки. Например, постепенно улучшается реализация большинства (18,1%), а некоторое время «Вашингтон» был в числе худших.

Тем не менее отсутствие стабильности тренер исправить не может, во всяком случае на этом отрезке сезона. Проведя несколько матчей на хорошем уровне, последовал оглушительный провал. А ведь сейчас на вес золота каждая победа, поскольку борьба за место в плей-офф в Восточной конференции достигла максимального накала.

«Вашингтон» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. От «Тампа-Бэй» он отстаёт на шесть очков, но у него есть несколько игр в запасе, поэтому шансы попасть в плей-офф остаются. Необходимо только сконцентрироваться и не допускать таких крупных ошибок.

В свою очередь, «Филадельфия» находится на седьмой строчке на Востоке, однако расслабляться команде не стоит, поскольку назвать стабильной игру «Флайерз» никак нельзя. Они испытывают схожие проблемы с «Вашингтоном», поскольку с 13% реализации большинства входят в число худших в лиге в этом сезоне.

Удивительно другое, при этом в меньшинстве «Филадельфия» выступает просто блестяще (86,2%). Объяснить такой перепад в статистике очень сложно. Отметим, что 23-летний защитник «Флайерз» Егор Замула хорошо проводит этот сезон и закрепился в основе. Россиянин провёл уже 48 встреч, в которых набрал 16 очков по системе «гол+пас».

«Столичным» необходимо собраться с силами и продолжить борьбу за место в плей-офф. До завершения регулярного чемпионата ещё достаточно матчей, чтобы наверстать упущенное. Должен завести команду капитан Овечкин, который в хорошей форме. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Вашингтона» за 2.14.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 2 марта 2024 года

Обычно после крупного поражения команды выходят на следующую игру предельно мотивированными. Кроме того, «Филадельфия» является прямым конкурентом «Кэпиталз», что ещё больше заведёт «столичных». Должен помочь «Вашингтону» Александр Овечкин — это опытный лидер, который сумеет вдохновить партнёров на победу.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.14.