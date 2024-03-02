«Балтика» — «Сочи». Игнашевич повысит шансы на выживание

Победа над прямым конкурентом в борьбе за прописку в РПЛ выполнит сразу две цели.

3 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.55. Успех сочинцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Сочи» 3 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Балтика» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Балтика» — «Сочи» (03.03.2024)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. 3 марта состоятся три встречи 19-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде померяются силами местная «Балтика» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Как и ожидалось, «Балтика» не лучшим образом начала сезон. Однако нельзя сказать, что подопечные Сергея Игнашевича демонстрировали некачественный футбол. Напротив, они регулярно создавали моменты, но подводили реализация и оборона. Осенние трансферы немного улучшили ситуацию.

Калининградцы проиграли только 5 из 11 последних матчей в РПЛ. Вничью сыграли с «Ростовом» (2:2), «Краснодаром» (2:2), «Пари НН» (0:0) и «Факелом» (0:0), а победили «Ахмат» (1:0) и «Оренбург» (1:0). «Балтика» поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего 14-е место «Оренбурга» составляет два очка.

Кроме того, клуб из Калининграда сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ), что говорит о характере. Зимой «Балтика» весьма неплохо усилилась, учитывая скромный бюджет. Она подписала 11 новобранцев, в частности нескольких легионеров — Кевина Андраде, Диего Луну и Алекса Фернандеса.

Сборы преобразившиеся калининградцы провели весьма продуктивно. В семи товарищеских матчах они уступили лишь «Факелу» (1:2) и «Ротору» (1:2). Победили подопечные Сергея Игнашевича «Борац» (2:0), «Акрон» (5:3), тульский «Арсенал» (3:1), махачкалинское «Динамо» (2:1) и даже московское «Динамо» (3:0).

У «Сочи» всё совсем иначе – занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Балтики» составляет два очка. Клуб из одноимённого города выиграл только 3 из 18 туров в первенстве и два раза сыграл вничью. Причём две из побед он одержал в самом начале сезона.

Чтобы избежать вылета в Первую лигу, зимой руководство сочинцев решило пойти на глобальные перемены. Оно назначило на должность главного тренера испанского специалиста — Роберта Морено, а также поменяло почти половину состава. Возобновит сезон, можно сказать, совершенно новая команда.

Усилился «Сочи» весьма неплохо. Арендовал у «Зенита» двух футболистов — Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова, а также приобрёл ряд качественных легионеров. Сборы клуб провёл довольно неплохо. В семи товарищеских матчах он уступил только «Нефтчи» (0:1).

Также подопечные Роберта Морено сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), «Нефтчи» (2:2) и «Факелом» (0:0). Победили софийскую «Славию» (1:0), ЦСКА (2:1) и «Тюмень» (2:1). Вопрос только в том, будет ли команда чувствовать себя в официальных встречах так же уверенно, как в контрольных играх.

У Сергея Игнашевича в данном плане имеется солидное преимущество. Изменений в составе у «Балтики» было много, но тренер интегрировал новичков в состав, опираясь на уже отлаженную систему игры и зная, какие позиции нуждаются в усилении. Морено же, по сути, начал с нуля.

Предлагаем сделать ставку на то, что «Балтика» не проиграет «Сочи», а тотал будет больше 1.5 мяча, за коэффициент 2.00. Пять из шести последних очных встреч, проходивших в Калининграде, закончились именно так. Ещё в одной «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

Поддержка родных трибун должна дать подопечным Сергея Игнашевича солидное преимущество. Дома они проиграли только пять матчей в этом сезоне и столько же раз сыграли вничью. Сочинцы, в свою очередь, победили только в одном из девяти матчей в РПЛ на выезде. Во всех остальных встречах потерпели поражения. За этот период времени они забили только шесть мячей, а пропустили 18.

От предстоящего матча будет зависеть многое, ведь проигравшая команда с высокой долей вероятности может лишиться шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Игнашевич в преддверии встречи отметил, что селекционный отдел калининградского клуба проделал выдающуюся работу зимой. Что ж, пора доказать это на деле.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Сочи» 3 марта 2024 года

В победу «Балтики» верится больше. У неё чуть лучше результаты на дистанции, а также поставлена Игнашевичем качественная командная игра. Сборы калининградцы провели отлично. Дома у них есть хорошие шансы обыграть начавший глобальную перестройку «Сочи». Как подопечные Роберта Морено поведут себя в официальных матчах — пока неизвестно. На выработку взаимопонимания и отлаживание системы наверняка уйдёт какое-то время.

Ставка: «Балтика» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.