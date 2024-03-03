«Динамо» заберёт дерби, «Балтика» заглянет в пропасть. Жаркое воскресенье в РПЛ!

В воскресенье, 3 марта, тремя матчами завершится программа 19-го тура РПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с общим коэффициентом 13.25.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Факел»

Соперники отличаются низкой результативностью даже по меркам нижней части турнирной таблицы. В первой части сезона они забили по 15 мячей. Хуже только «Балтика», которая отличилась 12 раз. При этом пропускают команды очень мало: воронежцы получили в свои ворота 19 голов, нижегородцы — и вовсе 16. Таким показателям позавидуют большинство претендентов на медали.

Тотал меньше 2.5 гола напрашивается, хотя низкий коэффициент (1.52) вынуждает подумать ещё. На «обе забьют — нет» дают 1.68, и это уже интереснее. Мы же предпочтём рискнуть и заиграть ничью с коэффициентом 3.20. «Факел» в четырёх турах перед зимней паузой сыграл вничью три раза, а «Пари НН» без Севикяна наверняка просядет в атаке. По крайней мере на первых порах.

Вырисовывается закрытый матч с низкой результативностью, в котором основным источником угрозы рискуют стать стандартные положения и дальние удары. Никто не удивится, если увидит на табло по итогам 90 минут нули или две единицы.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив»

Эта игра стала бы центральной в туре, если бы не битва «Зенита» и «Спартака». Соперники ушли на зимнюю паузу на третьей и четвёртой строчках соответственно. Показатели практически идентичны: бело-голубые набрали на одно очко больше и пропустили на один мяч меньше. Результативность одинакова — по 29 голов.

Вроде бы напрашивается тотал больше, ведь обе команды обладают солидными группами атаки и регулярно ошибаются у своих ворот. Но вот в чём штука — голов в очной встрече первого круга зрители не дождались. Справедливости ради, скучно не было. Наоборот, моментов создали предостаточно, однако Лещук и Лантратов вытащили всё.

Рискнём заиграть победу «Динамо» за 2.34. «Локомотив» поздней осенью за пределами родного стадиона был плох: два очка в трёх заключительных гостевых матчах РПЛ при довольно среднем уровне оппозиции («Ростов», «Крылья Советов», «Урал»). У бело-голубых на «ВТБ Арене» расклад прямо противоположный — пять побед при двух ничьих в семи последних встречах первенства.

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Сочи»

Игра-загадка двух худших клубов РПЛ на эту минуту. Соперники за время зимы сильно изменились. «Балтика» перекраивала состав, чтобы подняться с 15-й строчки. «Сочи» фактически собрал новый коллектив под нового тренера. Тут и аренды из «Зенита», и приобретения легионеров. В каком состоянии находятся команды и чего от них ждать — большой вопрос.

Потому отталкиваться от статистики первой части сезона или истории противостояния смысла не видно. Предпосылок для яркого футбола и большого количества голов тоже нет. Конкуренты по борьбе за выживание создали заметный задел, времени на выправление ситуации в обрез. Строго говоря, соперники находятся на грани пропасти и нуждаются в наборе очков любой ценой.

В общем, цена ошибки запредельна. Характер, умение держать удар и везение — ключевые факторы битвы в Калининграде. У «Сочи», пожалуй, поинтереснее состав, зато «Балтику» поддержат родные трибуны. Не будем даже пытаться угадать исход. Стоит рассмотреть «верх» по жёлтым карточкам, но арбитр Рафаэль Шафеев не склонен разбрасываться горчичниками. Обратимся к классике: тотал меньше 2.5 гола за 1.61 — рабочий вариант, «обе забьют — нет» за 1.77 — тоже.

Экспресс на матчи РПЛ 3 марта

Ставка 1: ничья в матче «Пари НН» — «Факел» за 3.20.

Ставка 2: победа «Динамо» за 2.34.

Ставка 3: обе забьют — нет в матче «Балтика» — «Сочи» за 1.77.

Общий коэффициент = 3.20 х 2.34 х 1.77 = 13.25.