Ротенберг мстит, Разин вскрывает «автобус». Чего ждать от плей-офф КХЛ?

Первая стадия розыгрыша Кубка Гагарина разгоняется, некоторые команды уже встретились по два раза. В воскресенье, 3 марта, состоятся три матча. Подготовили для вас экспресс с общим коэффициентом 7.79.

Прогноз на второй матч серии «Авангард» — «Лада»

От второго матча серии «Авангарда» и «Лады» мы бы ждали примерно того же, что было в первом. На старте плей-офф омичи разгромили тольяттинцев со счётом 5:1. В целом — по делу. В два раза больше попали в створ (47 против 23), гораздо чаще выигрывали вбрасывание и заставили соперника получить 25 минут штрафа.

Разумеется, тренерский штаб тольяттинцев сделает выводы и примет меры. Однако видимых статистических причин, откуда черпать силы, у команды нет. «Лада» проиграла 7 из 10 последних матчей регулярки и показала нестабильность после яркого осеннего отрезка.

При этом тренеры омичей тоже получили ценную информацию, а именно необходимость улучшить игру в большинстве. Судя по первой игре и словам некоторых хоккеистов гостей, во второй игре удалений тоже будет навалом. Отсюда ставка на победу «Авангарда». Пусть небольшой, но форой. Берём Ф1(-1.5).

Прогноз на второй матч серии «Металлург» — «Амур»

Исходя из предматчевой статистики, можно отметить, что «Металлург» находится в уверенной форме. Одержал победы в пяти последних домашних играх, в том числе дважды и над своим предстоящим соперником — 3:0 в регулярке и 2:1 в первом матче серии. Это говорит о том, что магнитогорцы имеют психологическое преимущество на родном льду.

С другой стороны, «Амур» показал себя достойным соперником, уступив «Металлургу» в последнем матче лишь с минимальным отрывом и одержав победу над ним же со счётом 7:6 на завершающем отрезке регулярки в Хабаровске. Тем не менее первая встреча серии показала, что команда испытывает трудности и боится, играя аккуратно в обороне.

Анализируя коэффициенты букмекеров, можно заметить, что они отдают предпочтение «Металлургу» во втором матче серии, присваивая ему статус фаворита. Стабильные выступления «лис» на домашнем льду, уверенная защита и способность обычно доминировать над «Амуром» в очных встречах действительно делают их явными претендентами на победу не только в матче, но и в серии.

Ожидаем, что предстоящая игра будет напряжённой и насыщенной, с соперничеством. Однако «Металлург» сможет использовать своё домашнее преимущество, растянуть оборону аккуратного оппонента и одержать победу с большей разницей. Например, со счётом 3:1.

Прогноз на второй матч серии СКА — «Торпедо»

Предстоящий второй матч 1/8 финала плей-офф между СКА и «Торпедо» обещает стать одним из самых захватывающих матчей игрового дня. Особенно после того как первая встреча серии завершилась победой нижегородцев со счётом 5:2 и, конечно, же не обошлось без разговоров. Ситуации с голкипером гостей и травмами игроков хозяев — тому подтверждение.

Вообще, «Торпедо» потерпело несколько поражений в конце регулярки, но разгром СКА должен придать уверенности. Однако во втором матче подобного уже повториться не должно. За петербуржцев поддержка болельщиков, которых много соберётся на новой вместительной арене, а также мотивация отомстить. Такой счёт не может не ударить по самолюбию, а потому имеет смысл ждать бурной игры и победы от хозяев.

На лобовую победу СКА букмекеры дают слишком низкий коэффициент. Хорошо, что его можно сдобрить комбинированной ставкой с тоталом больше 4.5 шайбы. Не факт, что зрители снова увидят семь, но, исходя из счетов последних очных встреч, минимум пять ждём.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 3 марта

Ставка 1: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.06.

Ставка 2: победа «Металлурга» с форой (-1) за 1.80.

Ставка 3: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Общий коэффициент = 2.06 х 1.80 х 2.10 = 7.79.