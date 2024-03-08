«Болонья» — «Интер». Где же ахиллесова пята Симоне Индзаги?

Если её кто и найдёт, то точно не Тьяго Мотта.

9 марта состоится матч Серии А «Болонья» — «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.20. Шансы красно-синих оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Болонья» — «Интер» 9 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Болонья» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют красно-синие, сыграет коэффициент 1.50. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Серии А «Болонья» — «Интер» (09.03.2024)

Судя по всему, чемпион Италии уже известен. Что должно произойти, чтобы миланцы упустили скудетто? Они достойны и докажут это в очередном матче. 9 марта «Болонья» будет принимать «Интер» на стадионе «Ренато Далль'Ара». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Красно-синие и сами проводят великолепный сезон. Они занимают место в зоне Лиги чемпионов и будут улучшать свои позиции. «Болонья» опережает «Рому» на четыре очка и отстаёт от «Милана» с третьей строчки на пять очков. Римляне набирают обороты, а значит, «борзым» нужно поднажать.

Если бы не «Интер», то именно «Болонья» могла бы считаться лучшей командой по играм на домашнем стадионе. На своём поле подопечные Тьяго Мотты победили в 11 из 14 матчей, потерпев лишь одно поражение. Это ещё одна интрига, из-за которой будет интересно наблюдать за очной встречей этих клубов.

«Болонья» набрала потрясающий ход, выиграв шесть последних матчей подряд. Она победила «Сассуоло» (4:2), «Лечче» (4:0), «Фиорентину» (2:0), «Лацио» (2:1), «Верону» (2:0) и «Аталанту» (2:1). Впечатляет результативность. Красно-синие в каждой из этих игр забивали как минимум по два мяча.

Одним из источников вдохновения команды стал Джошуа Зиркзее. 22-летний футболист невыразительно провёл минувший сезон, но в текущем впечатляет. А ведь начинал он свою карьеру в «Баварии», но в нём так и не разглядели таланта. За 26 туров Серии А нидерландец забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Он уже на карандаше большого количества европейских грандов.

«Интер» диктует свои правила всем остальным клубам чемпионата Италии. Он единолично возглавляет турнирную таблицу с 72 очками. Ближайший преследователь «Ювентус» отстаёт уже на 15 очков. Каковы шансы сократить такую дистанцию за оставшуюся часть сезона? Да никаких. Только чудо поможет туринцам.

Симоне Индзаги вряд ли верит в волшебство. Он больше доверяет мастерству своих футболистов и опыту. Пока этого достаточно, чтобы показывать настолько классные результаты. «Змеи» потерпели только одно поражение в 27 встречах, а одержали 23 победы – великолепно!

У «Интер» нет изъянов. Он больше всех забивает в Серии А – 69 голов, а также меньше остальных пропускает – 13 мячей. Индзаги всегда может положиться на 35-летнего Яна Зоммера. Швейцарцу точно ещё рано думать о завершении карьеры. Не нашлись ещё те защитники, которые остановили бы Лаутаро Мартинеса. Аргентинец пребывает в сумасшедшей форме. Он забил 23 гола в чемпионате Италии и возглавляет гонку лучших бомбардиров.

Конечно, огромный успех «Интера» — это заслуга далеко не нескольких футболистов. Вся команда работает как слаженный механизм. Победная серия «Интера» насчитывает уже 13 матчей во всех турнирах. Сколько ещё это будет продолжаться? Пока не закончится сезон, Индзаги и его подопечные не успокоятся. Всего лишь пять мячей было пропущено на этой дистанции.

Грозный «Интер» испугал бы любого соперника, но только не «Болонью». Тьяго Мотта с нетерпением ждёт начала очной встречи. Он считает, что у всех команд есть слабые места, и «змеи» не являются исключением. По словам наставника красно-синих, просто у миланцев таких мест гораздо меньше. Он слишком самонадеян!

Мы считаем, что если у «Интера» и есть слабые стороны, то раскрыть их «Болонье» не удастся. На каком бы прекрасном ходу ни были хозяева и как бы хорошо они ни играли дома, у Индзаги всегда припасены козыри в рукаве. А если не поможет тактика, то можно одержать победу на индивидуальном мастерстве лидеров. Наша ставка на победу «змей» с коэффициентом 2.12.

Прогноз и ставки на матч «Болонья» — «Интер» 9 марта 2024 года

Пребывание в зоне Лиги чемпионов, прекрасная игра на домашнем стадионе и самоуверенность тренера – это всего лишь малая часть положительных черт, характеризующих «Болонью». Как бы много их ни было, но у «Интера» их ещё больше. Трудно найти изъяны в команде Симоне Индзаги. Он создал настоящую машину, способную сокрушить абсолютно любого соперника. Наша ставка на победу «змей».

Ставка: победа «Интера» за 2.12.