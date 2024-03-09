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«Металлург» — «Амур», прогноз на матч плей-офф КХЛ 9 марта 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Авангард» проводит Браташа в отпуск, Разин вернёт контроль. Чего ждать от плей-офф КХЛ
Алексей Анисимов Максим Ермаков
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Экспресс на 9 марта
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Омичи попробуют завершить серию дома, а «Металлург» наконец-то придёт в себя.

9 марта серия плей-офф КХЛ может завершиться сразу для двух команд, если они потерпят очередное поражение. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.75 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Авангард» — «Лада»

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта серия должна была закончиться ещё в минувшем очном матче, но тольяттинцы по-настоящему удивили. Они одержали разгромную победу со счётом 4:1 и смягчили своё падение. Либо они были настолько хороши, или же «Авангард» внезапно сыграл слабее, чем в других встречах.

Омичи обладают шикарным подбором хоккеистов в группе атаки. Кравец построил за регулярный сезон идеальную команду, которая только к финальной части стала набирать сумасшедшие обороты. Ткачёв, Спунер, Буше и другие делают разницу практически в любых матчах, в том числе в серии с «Ладой».

В свою очередь для команды Браташа это первый плей-офф, причём не только под управлением опытного тренера, но и вообще в КХЛ. «Лада» вернулась в лигу только в этом сезоне, поэтому с таким давлением ещё не сталкивалась. Она итак здорово провела регулярку, запомнилась яркими победами, но Кубок Гагарина это уже совсем другая история. В плей-офф лидеры включают свою максимальную передачу и строго действуют в защите. Вероятнее всего, что омичам будет комфортно завершить серию дома. Ставим на победу «ястребов» с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз на матч СКА — «Торпедо»

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних встречах команд наблюдалась определённая тенденция: СКА оказывался сильнее. Последняя игра закончилась со счётом 4:1 в пользу петербуржцев. Это говорит о том, что они находятся в прекрасном настроении и имеют хороший психологический настрой перед предстоящей игрой.

Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и «Торпедо», ведь его игра характеризуется упорством и способностью выходить из трудных ситуаций. Это нижегородцы доказали ещё в регулярке, в том числе выиграв у «Лады» со счётом 5:4 в овертайме.

Исходя из всего вышесказанного, всё же, наш прогноз — победа СКА и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00. Хотя «Торпедо» будет бороться до последней секунды, качество игры и уверенность петербуржцев, показанная в последних матчах, скорее всего, помогут Ротенбергу одержать победу в этом принципиальном матче и закончить серию.

Прогноз на матч «Металлург» — «Амур»

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Статистика последних игр свидетельствует о непредсказуемости результатов, обе команды чередуют победы и поражения в серии. Исходя из этого, понятно, что клубы показали — у каждого есть сила и возможности для победы.

Последняя игра между этими соперниками на льду «Амура» завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2. Однако «Металлург» показал свою силу, одержав победу во встрече до этого на чужом льду со счётом 3:2. Это может добавить ему уверенности перед третьей домашней игрой серии.

Учитывая домашний стадион и поддержку болельщиков, можно предполагать, что «Металлург» сможет использовать эти преимущества в свою пользу. Предлагаем поставить на победу «Магнитки» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50. Ожидается, что игра магнитогорцев будет носить более атакующий характер.

Экспресс на матчи 9 марта

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Ладой» с форой (-1.5) за 1.95.

Ставка 2: победа СКА в матче с «Торпедо» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00.

Ставка 3: победа «Металлурга» в игре с «Амуром» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

Общий коэффициент: 1.95 Х 2.00 Х 2.50 = 9.75.

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