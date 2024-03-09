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Ювентус — Аталанта, прогноз на матч Серии А 10 марта 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Ювентус» — «Аталанта». Миранчуку только дай повод
Николай Павлов
«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч Серии А
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И он забьёт! Дела у бергамасков идут куда лучше, чем у туринцев.

10 марта состоится матч 28-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы бергамасков оцениваются в 3.48. На ничью дают коэффициент 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 10 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» (10.03.2024)

Италия - Серия А . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 28-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» запланирована на 10 марта. Команды встретятся в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

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«Старая синьора» сезон явно не может считать удачным. Суд после долгих разбирательств дисквалифицировал на четыре года Поля Погба, фактически завершив карьеру этого талантливого игрока. «Интер» практически гарантировал титул в Серии А, поскольку оторвался от «Ювентуса» в турнирной таблице на 15 очков.

А ведь минувшей осенью руководство клуба рассчитывало, что Аллегри сумеет создать конкуренцию «нерадзурри». Дело в том, что туринцы не участвовали в европейских клубных турнирах в этом сезоне и могли сосредоточиться на победе в Серии А. Половину чемпионата «Ювентус» добросовестно боролся со «змеями», но в последнее время резко сдал.

Произошедшее с «Ювентусом» в феврале 2024-го вполне можно назвать системным кризисом. Аллегри, который своей карьерой заслужил репутацию мастера по созданию надёжной обороны, буквально сел в лужу. Его подопечные совершали одну грубую ошибку за другой, и даже слабые команды в Серии А, «Верона» и «Фрозиноне», забили «старой синьоре».

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Усилий лидеров нападения «Ювентуса» Душана Влаховича, Федерико Кьезы и Тимоти Веа оказалось недостаточно, чтобы преодолеть проблемы. Таким образом, рассыпалась мечта «старой синьоры» на титул, а источники сообщают, что Тьяго Мотта сменит Аллегри на посту тренера после окончания сезона.

«Аталанта» напротив, бодро проводит решающий отрезок. Бергамаски неплохо сыграли в первом матче плей-офф Лиги Европы со «Спортингом» (1:1) и не потеряли шансы на место в Лиге чемпионов. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы Серии А и всего на пять очков отстаёт от «Болоньи». Ещё есть время исправить ситуацию.

После пребывания в запасе на старте сезона воспрял духом Алексей Миранчук. Россиянин блестяще воспользовался шансом, которые предоставил Гасперини. Полузащитник тщательно выполнял задание на поле и отметился несколькими голами и передачами, которые оказали решающее влияние на результат.

В последней встрече со «Спортингом» Алексей вновь решил эпизод. Он великолепно разобрался в ситуации на поле и сделал результативный пас Скамакке, который сравнял счёт. Миранчук в хорошей форме и будет опасен для «Ювентуса».

«Старая синьора» угодила в системный кризис, который затронул все аспекты игры команды. Особенно слабо выступила в последнее время оборона, а ей предстоит нейтрализовать изобретательное нападение бергамасков. Подопечные Гасперини в отличном тонусе, поэтому рассмотрим ставку на то, что «Аталанта» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча за 2.34.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 10 марта 2024 года

Складывается впечатление, что из игры «Ювентуса» пропала мотивация. Состав у «старой синьоры» талантливый, но не показывает и половины от своего потенциала. «Аталанта», напротив, набрала ход и создаст большие проблемы сопернику. Мы предполагаем, что бергамаски не проиграют и будет забито не менее двух мячей.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.34.

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